Birbirinden lezzetli balkabaklı tarifler

Balkabağı çorbası
Malzemeler
1 kg balkabağı
3 yemek kaşığı zeytinyağı
1 tane soğan
1 tatlı kaşığı zerdeçal
2 yemek kaşığı doğranmış zencefil
Tuz, kırmızı pul biber
1 litre sıcak su
Krema
Yapılışı:
Soğanı küp şeklinde doğrayıp zeytinyağında pembeleşinceye kadar kavurun. Balkabağının kabuğunu soyup iri küp şeklinde doğrayın ve soğanlara ekleyin. Zerdeçal, tuz, zencefil, pul biberi ekleyip 2-3 dakika soteleyin. Sıcak suyu ekleyip balkabakları yumuşayıncaya kadar pişirin. Tencereyi ocaktan alıp karışımı püre haline getirin. Tekrar ocağa alın ve kaynatın. Gerekirse sıcak su ilavesi yapın. Çorbayı kâselere paylaştırıp üzerlerini kremayla süsleyerek servis yapın.