Birbirinden lezzetli balkabaklı tarifler

Balkabağı ile yapabileceğiniz leziz tarifleri sizler için derledik...

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Balkabağı &ccedil;orbası &nbsp; Malzemeler 1 kg balkabağı 3 yemek kaşığı zeytinyağı 1 tane soğan 1 tatlı kaşığı zerde&ccedil;al 2 yemek kaşığı doğranmış zencefil Tuz, kırmızı pul biber 1 litre sıcak su Krema &nbsp; Yapılışı: Soğanı k&uuml;p şeklinde doğrayıp zeytinyağında pembeleşinceye kadar kavurun. Balkabağının kabuğunu soyup iri k&uuml;p şeklinde doğrayın ve soğanlara ekleyin. Zerde&ccedil;al, tuz, zencefil, pul biberi ekleyip 2-3 dakika soteleyin. Sıcak suyu ekleyip balkabakları yumuşayıncaya kadar pişirin. Tencereyi ocaktan alıp karışımı p&uuml;re haline getirin. Tekrar ocağa alın ve kaynatın. Gerekirse sıcak su ilavesi yapın. &Ccedil;orbayı k&acirc;selere paylaştırıp &uuml;zerlerini kremayla s&uuml;sleyerek servis yapın.
Kategori : Yaşam
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Balkabağı çorbası

 

Malzemeler

1 kg balkabağı

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tane soğan

1 tatlı kaşığı zerdeçal

2 yemek kaşığı doğranmış zencefil

Tuz, kırmızı pul biber

1 litre sıcak su

Krema

 

Yapılışı:

Soğanı küp şeklinde doğrayıp zeytinyağında pembeleşinceye kadar kavurun. Balkabağının kabuğunu soyup iri küp şeklinde doğrayın ve soğanlara ekleyin. Zerdeçal, tuz, zencefil, pul biberi ekleyip 2-3 dakika soteleyin. Sıcak suyu ekleyip balkabakları yumuşayıncaya kadar pişirin. Tencereyi ocaktan alıp karışımı püre haline getirin. Tekrar ocağa alın ve kaynatın. Gerekirse sıcak su ilavesi yapın. Çorbayı kâselere paylaştırıp üzerlerini kremayla süsleyerek servis yapın.

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