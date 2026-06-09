Orta sehpa dekorasyonu için en iyi aksesuarlar

Orta sehpa dekorasyonu için herhangi bir şey satın almadan veya düzenlemeye başlamadan önce, birkaç temel prensibi anlamak önemlidir. İşte size sehpa dekorasyonu için en önemli üç ipucu:

Katmanlar halinde çalışın

Sehpa dekorasyonunda en önemli unsur katmanlamadır. Bu, farklı yükseklik, ağırlık ve şekillere sahip dekoratif unsurları kullanmak anlamına gelir. Bunu yaparak sehpa düzeninizin dağınık görünmesini önleyebilirsiniz. Pratikte bu, vazo ve mumluk gibi daha uzun nesneleri, kase ve kitap gibi daha kısa ve ağır nesnelerle bir arada kullanacağınız anlamına gelir.

Tek sayıları kullanın

Dekoratif eşyalarınızı üçlü veya beşli gruplar halinde düzenlemek iyi bir fikirdir. Bu, sehpa dekorunuzun dengeli görünmesine yardımcı olacak, ancak birbirine çok benzeyen parçalardan oluşmasını engelleyecektir.

Çeşitli dokular kullanın

Sehpanızın çok tekdüze görünmesini önlemenin bir başka yolu da çeşitli dokuları bir arada kullanmaktır; pürüzsüz seramikler, pürüzlü ahşap, parlak metal, yumuşak tekstil ürünleri vb. gibi… Kişisel tarzınız ne olursa olsun sehpa dekorasyonunda gerçekten işe yarayan birkaç obje var. İşte o objeler…