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Dekorasyon Önerileri

Orta sehpa dekorasyonu için en iyi aksesuarlar

Sehpa dekorasyonunu doğru ayarlamak şaşırtıcı derecede zor hem şık hem derli toplu görünmesini istersiniz ancak aynı zamanda kullanışlı da olması gerekir! Peki, nasıl? İşte orta sehpanızı dekore etmenize yardımcı olacak ipuçları…

Giriş: 09 Haziran 2026, Salı 09:51
Güncelleme: 09 Haziran 2026, Salı 10:19
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Orta sehpa dekorasyonu için herhangi bir şey satın almadan veya düzenlemeye başlamadan önce, birkaç temel prensibi anlamak önemlidir. İşte size sehpa dekorasyonu için en önemli üç ipucu:

 

Katmanlar halinde çalışın

Sehpa dekorasyonunda en önemli unsur katmanlamadır. Bu, farklı yükseklik, ağırlık ve şekillere sahip dekoratif unsurları kullanmak anlamına gelir. Bunu yaparak sehpa düzeninizin dağınık görünmesini önleyebilirsiniz. Pratikte bu, vazo ve mumluk gibi daha uzun nesneleri, kase ve kitap gibi daha kısa ve ağır nesnelerle bir arada kullanacağınız anlamına gelir.

 

Tek sayıları kullanın

Dekoratif eşyalarınızı üçlü veya beşli gruplar halinde düzenlemek iyi bir fikirdir. Bu, sehpa dekorunuzun dengeli görünmesine yardımcı olacak, ancak birbirine çok benzeyen parçalardan oluşmasını engelleyecektir.

 

Çeşitli dokular kullanın

Sehpanızın çok tekdüze görünmesini önlemenin bir başka yolu da çeşitli dokuları bir arada kullanmaktır; pürüzsüz seramikler, pürüzlü ahşap, parlak metal, yumuşak tekstil ürünleri vb. gibi… Kişisel tarzınız ne olursa olsun sehpa dekorasyonunda gerçekten işe yarayan birkaç obje var. İşte o objeler…

2

Kitaplar ve dergiler

Klasik sehpa dekorasyonuyla başlayalım: kitaplar! Sehpa kitaplarının bu kadar popüler olmasının bir nedeni var. Kişisel bir dokunuş katıyorlar ve harika sohbet başlatıcıları olabiliyorlar. Üstelik onları şekillendirmenin pek çok farklı yolu var:

Kitaplardan bir yığın oluşturun ve üstüne bir mum veya dekoratif bir obje yerleştirebilir,

Küçük bir seçkiyi dik tutmak için kitap desteklerinden yararlanabilir,

Tasarım, seyahat, moda veya yemek gibi ilgi alanlarınızı yansıtan tek bir kitapla işi basitleştirebilirsiniz.

3

Tepsiler

Bir sehpayı dekore ederken tepsi, tartışmasız en kullanışlı araçlardan biridir. Dekoratif eşyalarınızı tek bir alanda toplamanıza yardımcı olur, bu da her şeyin daha düzenli görünmesini sağlar; rastgele bir eşya yığını gibi görünmesini engeller. Bunu dekorasyonunuz için küçük bir sahne olarak düşünebilirsiniz. Üzerine birkaç kitap koyun, bir mum ve küçük bir bitki ekleyin, işte size güzel bir köşe! Ayrıca temizliği de çok kolaylaştıracak; tepsiyi tek yapmanız gereken kaldırmak!

4

Dekoratif kaseler

Dekoratif bir kase hem işlevsel hem de güzeldir; her gün kullanılan bir alanı dekore ederken tam da istediğiniz şey budur. Küçük eşyaları, örneğin uzaktan kumandaları, kibritleri ve ailenizin ortalıkta bırakmayı sevdiği saç tokaları gibi ufak tefek şeyleri koymak için bir kase kullanabilirsiniz! Ya da içine dekoratif bir şeyler koyabilirsiniz; belki de kuru çiçek karışımı, güzel taşlar, boncuklar veya şekerler…

5

Bir vazo veya saksı

Taze çiçeklerle dolu bir vazo veya küçük bir saksı bitkisiyle asla yanlış yapamazsınız. Kahve masası dekorunuza canlılık ve renk katmanın en basit yollarından biridir ve hemen hemen her stille uyumludur. İster bir çiçek aranjmanı, ister bahçeden koparılmış birkaç dal, hatta küçük bir saksı bitkisi olsun, sehpa dekorunuza doğal unsurlar eklemek, cam, metal veya mermer gibi sehpanızda kullanılan daha sert malzemeleri dengelemeye yardımcı olacaktır.

6

Mumlar

Mumlar, temelde en üst düzey dekoratif objelerdir. Anında rahatlık, sıcaklık ve atmosfer katarlar ve onları şekillendirmenin sayısız yolu vardır. Pek çok seçeneğiniz var: uzun konik mumlar, kalın sütun mumlar, zarif tealight mumlar veya çocuklarınız, evcil hayvanlarınız varsa ya da açık alevle uğraşmak istemiyorsanız gerçekçi görünümlü elektrikli mumları bile tercih edebilirsiniz.

7

Bardak altlıkları ve dekoratif kutular

Bardak altlıkları tamamen işlevsel gibi görünse de sehpanıza biraz şıklık katmanın en kolay yollarından biridir. Günümüzde mermer, mantar, seramik, ahşap, deri, hatta reçine veya cam gibi birçok şık seçenek mevcut. Masanıza uyumlu veya doku ya da renk açısından biraz kontrast katacak bir set seçin. Kullanılmadıkları zaman bir kitabın üzerine düzgünce istifleyin veya dekoratif bir kaseye veya kutuya yerleştirin. Dekoratif bir kutu, kumandalar, bardak altlıkları veya şarj kabloları gibi masanın her yerine dağılmış halde bulunan, pek de hoş görünmeyen eşyaları saklamanın mükemmel bir yoludur. 

8

Küçük heykeller veya figürler

Küçük heykeller ve figürler, kişisel tarzınızın gerçekten parlayabileceği alanlardır. Bunlar, sehpa dekorunuza ekstra bir karakter katan dekoratif objelerdir ve kişiliğinizi veya ilgi alanlarınızı yansıtmanın harika bir yoludur. Bunları küçük hikaye başlatıcıları olarak düşünün. Belki de seyahat etmeyi seviyorsanız bir dünya küresi, ata biniyorsanız bir at figürü veya tarih meraklısıysanız bir büst olabilir.

9

Lambalar

Bir sehpa dekorasyonu denince aklınıza ilk gelen şey lamba olmayabilir, ama lambalar pratik amaçlar için harikadır. Eğer sehpanız kanepe veya koltuğun yanındaysa, küçük bir lamba okuma, internette gezinme veya akşamları rahatlamak için mükemmel bir ortam aydınlatması sağlayabilir. Ancak bir lamba aynı zamanda odak noktası görevi görebilir veya kurulumunuza çok ihtiyaç duyulan yüksekliği katabilir. Sadece çok büyük olmamasına dikkat edin.

 

Sehpa dekorasyonu temelde, özenle seçilmiş birkaç nesneyi bilinçli bir şekilde düzenlemekten ibarettir. Günün sonunda en önemli şey, bakmaktan hoşlandığınız bir şey yaratmaktır, bu yüzden "doğru yapmaya" çok fazla takılmayın!

 

Referanslar

Ursula Carmona. "The Best Accessories for Coffee Table Décor". Şuradan alındı: https://homemadebycarmona.com/coffee-table-decor/

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