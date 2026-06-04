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Dünyada güzel şeyler de oluyor!

Yaz mevsimi, umut arayışımızı artırıyor. "Dünyada güzel şeyler de oluyor" dedirten güzel haberler yaz sıcağı gibi içinizi ısıtsın!

Giriş: 04 Haziran 2026, Perşembe 15:14
Güncelleme: 07 Haziran 2026, Pazar 09:57
1

İlkokullarda "Buddy Bench" hareketi

Her şey Pensilvanya'daki Roundtown İlkokulu öğrencisi Christian Bucks'ın, okul bahçesinde yalnız kalan çocukların kendilerini dışlanmış hissetmemesi için okul yönetimine bir "Buddy Bench" (Dostluk Bankı) koyma fikriyle başladı.

Bu somut adım hızla küresel bir harekete dönüştü; bugün ABD, Kanada ve İngiltere'deki binlerce ilkokulda resmi olarak bu banklar yer alıyor. Bahçede tek kalan çocuk banka oturduğu an, diğer arkadaşları bunu "oyuna davet" sinyali olarak görüp yanına gidiyor.

2

Engelli hayvanlara 3D destek

Virginia merkezli 3DPets adlı kuruluş, geleneksel protezlere erişemeyen ampute veya engelli hayvanlar için özel bir yazılım ve 3D yazıcı ağı kullanıyor.

3

Akıllı telefonlardaki LiDAR (lazer tabanlı tarama) teknolojisiyle engelli köpeğin, kedinin ya da çiftlik hayvanının vücut kalıbını saniyeler içinde hatasız çıkaran ekip, tamamen o hayvana özel, esnek ve darbe emici protezler basıyor. 

4

Bu somut girişim sayesinde yüzlerce ampute hayvan doğrudan kendi bacakları üzerinde koşmaya başladı.

5

Huzurevinde kuşaklararası yaşam

Hollanda'nın Deventer şehrindeki Humanitas Huzurevi, yerel üniversitelerde okuyan öğrencilere huzurevi içindeki odaları tamamen ücretsiz olarak tahsis ediyor. Karşılığında öğrencilerden kira yerine, ayda en az 30 saat boyunca yaşlı sakinlerle vakit geçirmeleri, onlara telefon kullanımını öğretmeleri isteniyor.

6

İsviçre'de 'regl yoksulluğu' yaşayan öğrenci kalmayacak

ETH Zürih (Zürih Federal Teknoloji Enstitüsü) ve Cenevre Üniversitesi kampüslerindeki tuvaletlere kurulan otomatlar, öğrencilere tamamen ücretsiz ped ve tampon sağlıyor. Zürih ve Cenevre kantonlarındaki ortaokul ve liselerde de bu ürünler okul yönetimleri tarafından ücretsiz sunuluyor.

7

Kayapó kadınlarının Amazon mücadelesi

Amazon Yağmur Ormanları'nın en yoğun tahribata uğradığı "Ormansızlaşma Kuşağı" bölgesinde, Raoni yerli halkları ve özellikle Kayapó kabilesi kadınları, geleneksel tarım ve floristik bilgilerini kullanarak ormanın yok edilen bölgelerini tarım-orman (agroforestry) sistemleriyle yeniden canlandırıyor.

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