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Seyahat

Hasankeyf'te tarih ve doğa bir arada

Batman'ın tarihi ilçesi Hasankeyf, binlerce yıllık kültürel mirası, tarihi yapıları ve Dicle Nehri üzerinde düzenlenen tekne turlarıyla ziyaretçilerine tarih ve doğayı bir arada yaşama imkânı sunuyor.

Giriş: 03 Haziran 2026, Çarşamba 11:23
Güncelleme: 09 Haziran 2026, Salı 09:29
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Batma'nın tarihi ilçesi Hasankeyf, Dicle Nehri manzarası ve binlerce yıllık kültürel mirasıyla ziyaretçilerini ağırlıyor. 

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Tarih ve doğanın bir arada bulunduğu ilçe, doğal güzelliklerinin yanı sıra İmam Abdullah Türbesi, Zeynel Bey Türbesi, Artuklu Hamamı, Hasankeyf Müzesi, Hasankeyf Kalesi ve Er-Rızk Camisi gibi önemli tarihi yapılarıyla da ilgi görüyor. 

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Bölgeyi ziyaret edenler, bir yandan Hasankeyf'in tarihi ve kültürel değerlerini yakından tanıma fırsatı bulurken, diğer yandan Dicle Nehri üzerinde düzenlenen tekne turlarına katılarak çevredeki doğal güzellikleri keşfediyor.

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* Haberin fotoğrafları AA tarafından servis edilmiştir.

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