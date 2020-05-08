Unutulmaz Zeki-Metin filmleri

Mehmet Açar, Türk sinemasının efsanevi ikilisinin Zeki ve Metin'in unutulmaz filmlerinden bir seçki yaptı.

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    10

    Salak Milyoner (1974)

    Yönetmen: Ertem Eğilmez

    Kayseri’nin bir köyünden define bulmak için İstanbul’a gelen dört kardeşin öyküsü. Himmet (Zeki Alasya), Hayret (Metin Akpınar), Gayret (Halit Akçetepe) ve Saffet’in (Kemal Sunal) birbirlerinden habersiz İstanbul’a doğru yola çıkmalarıyla başlayan define serüvenleri, eğlenceli ve unutulmaz sahneler vaat ediyor. Zeki Alasya, sinemadaki ilk önemli rollerinden biri olan Himmet Ağa’da harika bir performans çıkartıyor. Mehmet Çavuş’a (Münir Özkul) haber vermeden gizlice evin temelinde define aradıkları bölümler, defalarca seyretseniz dahi hâlâ çok komik.

  • 2
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    Köyden İndim Şehire (1974)

    Yönetmen: Ertem Eğilmez

    “Salak Milyoner”in gişede gösterdiği büyük başarının ardından çekilen ve özellikle açılış sahnesiyle hatırlanan bir devam filmi. İstanbul’daki başarısızlıktan sonra köylerine dönen kardeşler defineyi kendi tarlalarında bulur ve altınları bozdurmak için Ankara’ya giderler. Dörtlünün Ankara macerası, İstanbul’da yaşadıklarını aratmayan komik olaylarla dolu olsa da, film en çok köydeki altın sayma sahnesiyle hatırlanır.

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    Mavi Boncuk (1974)

    Yönetmen: Ertem Eğilmez

    Hesap yüzünden dayak yedikleri gazinodan intikam almak isteyen 6 arkadaş, assolist Emel Sayın’ı kaçırmaya karar verirler. Ünlü yıldızı halının içinde kaçırırlar. Her şey planladıkları gibi gider, gazino patronunu dize getirirler. Hesapta olmayan şey, Emel Sayın’la ekip arasında kurulan sevgi bağıdır. Senaryoya da katkıda bulunan Alasya, Şeker Kamil’de filmin yine en komik ve şirin karakterlerinden birine hayat veriyor.

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