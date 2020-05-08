Unutulmaz Zeki-Metin filmleri

Aslan Bacanak (1977)

Yönetmen: Zeki Alasya

Zeki Alasya’nın kamera arkasına geçip yönetmenlik yaptığı ilk film. Alasya, mahallenin kabadayısının (Metin Akpınar) kız kardeşine âşık olan minibüs şoförü Selim’i canlandırıyor. Alasya ve Akpınar, birbirinden komik sahnelerde yine çok iyiler. Yediği onca dayağa rağmen sevdiği kızdan vazgeçmeyen Selim, Alasya’nın unutulmaz karakterlerinden biri. Filmin bir sahnesinde Türk sinemasının “en güzel ve en komik sarhoş olan” oyuncularından biri olduğunu bir kez daha kanıtlıyor. İlk filminde yönetmen olarak acemiliğini hiç hissettirmediğini de belirtelim.