Unutulmaz Zeki-Metin filmleri

Güler misin Ağlar mısın (1975)
Yönetmen: Osman F. Seden
Bir sahil beldesinde geçen filmde Zeki ile Metin, yıllardır oturduğu evden acımasızca atılan Rasim Usta (Kadir Savun) ve ailesine destek olurlar. Birlikte bir “yüzer ev” bile inşa ederler. Komedi ve dramı, toplumsal eleştiriyle birleştiren filmde Zeki Alasya, çocuksu, şirin ve sakar bir karakteri canlandırıyor. Meyhaneye ağlayarak geldiği, Metin’le tartıştığı ve sonra da sarhoş olduğu sahne başta olmak üzere bütün film boyunca harika bir komedi performansı çıkartıyor. Defalarca seyredilecek filmlerden.