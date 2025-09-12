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Kültür & Sanat

Aşık Veysel'den hayata dair...

Bugün Aşık Veysel'in ölüm yıldönümü... Biz de onun türkülerinden hayata dair, aşka dair ilham olabilecek cümleleri derledik!

Giriş: 12 Eylül 2025, Cuma 11:00
Güncelleme: 12 Eylül 2025, Cuma 11:00
1

"İnsan bir deryadır ilimde mahir

İlimsiz insanın şöhreti zahir

Cahilden iyilik beklenmez ahir

İşleği ameli hali yalandır"

- Aldanma Cahilin Kuru Lafına

2

"Anlatmam derdimi derdsiz insana

Derd çekmeyen derd kıymetin bilemez

Derdim bana derman imiş bilmedim

Hiçbir zaman gül dikensiz olamaz

 

Gülü yetiştirir dikenli çalı

Arı her çiçekten yapıyor balı

Kişi sabır ile bulur kemalı

Sabretmeyen maksudunu bulamaz"

- Anlatmam derdimi derdsiz insane

3

"Alimler alemi ölçer biçerler

Hamını hasını eler seçerler

Bu dünya fanidir konar göçerler

Veysel der ki gel barışak küslerim"

- Aslıma Karışıp Toprak Olunca

4

"Topraktandır cümle beden

Nefsini öldür ölmeden

Böyle emretmiş Yaradan

Sen kalemsin ben uç muyum?"

- Beni Hor Görme Kardeşim

5

"Atın arık ise çıkma yarışa

Kafan çürük ise girme her işe

Kolun kırık ise girme döğüşe

Yorulup yollarda kalana ne den"

- Dünya Bir Dolap Ki Durmadan Döner

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