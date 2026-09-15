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Kültür & Sanat

78. Emmy Ödülleri sahiplerini buldu

Emmy Ödülleri'nde televizyon dünyasının en iyileri ödüllerine kavuşurken, The Pitt drama kategorisine damga vurdu; DTF St. Louis ve Widow's Bay de gecenin öne çıkan yapımları arasında yer aldı. İşte kazananlar...

Giriş: 15 Eylül 2026, Salı 10:53
Güncelleme: 15 Eylül 2026, Salı 11:01
1

İşte 78. Emmy Ödüllerini kazananlar...

The Pitt

En İyi Drama Dizisi

Drama Dizisinde En İyi Erkek Oyuncu: Noah Wyle

2

Pluribus

Drama Dizisinde En İyi Kadın Oyuncu: Rhea Seehorn

En İyi Drama Dizisi Senaryosu: Vince Gilligan, "We Is Us"

3

DTF St. Louis

En İyi Mini Dizi/Antoloji Dizisi: DTF St. Louis

En İyi Mini Dizi/Antoloji Dizisi (Outstanding Limited or Anthology Series)

Mini Dizi/Antoloji Dizisinde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: David Harbour – Floyd Smernitch

Mini Dizi/Antoloji Dizisinde En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Linda Cardellini – Carol Love-Smernitch

Mini Dizi/Antoloji Dizisinde En İyi Yönetmen: Steven Conrad

Mini Dizi/Antoloji Dizisinde En İyi Senaryo: Steven Conrad

Mini Dizi/Antoloji Dizisinde En İyi Görüntü Yönetimi: James Whitaker

Mini Dizi/Antoloji Dizisinde En İyi Kurgu: Kevin D. Ross ve Max Koepke

4

Widow's Bay

En İyi Komedi Dizisi

Komedi Dizisinde En İyi Erkek Oyuncu: Matthew Rhys

Komedi Dizisinde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Stephen Root

Komedi Dizisinde En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Kate O'Flynn

Komedi Dizisinde En İyi Yönetmen: Hiro Murai

Komedi Dizisinde En İyi Senaryo: Katie Dippold

5

Task

Drama Dizisinde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Tom Pelphrey

6

Hacks

Komedi Dizisinde En İyi Kadın Oyuncu: Jean Smart 

7

Slow Horses

Drama Dizisinde En İyi Yönetmen: Saul Metzstein 

8

The Diplomat

Drama Dizisinde En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Allison Janney

 

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