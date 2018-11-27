Yumruk yapma şekliniz kişiliğinizi ele veriyor!

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Bilgili ve becerikli olmanıza rağmen bir o kadar da alçakgönüllüsünüz! Görünüşte imkansız olan birçok fikri üretebilen pratik bir zekanız var. Dünyayı keşfetmeye bayılıyorsunuz ve daha da iyisi keşfetmek için çabalıyorsunuz ama bazen bir şeylere odaklanmak size zor gelebiliyor çünkü her şeyi bir anda öğrenmek istiyorsunuz.
Herkes sizi yürüyen bir ansiklopedi gibi görüyor ve sizden tavsiyeler alıyor. Aslında içinizde daha dışarıya kapalı olmayı seven bir taraf var. Arkadaş çevrenizi seçerken çok titiz ve dikkatli davranıyorsunuz ve onlara en iyi tavsiyeyi vermek için çok uğraşıyorsunuz.