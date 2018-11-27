Yumruk yapma şekliniz kişiliğinizi ele veriyor!

Bir insanın beden dili, kişiliği hakkında çok büyük ipuçları verir. Çok şaşırtıcı olsa da yumruk yapma şekli bile! Bakalım sizin yumruğunuz kişiliğiniz hakkında ne söylüyor?

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    Baş parmak üstteyse

    Dünya üzerindeki en enerjik insan siz olabilirsiniz! Yeni şeyler öğrenmek için can atıyorsunuz ve her şeye bir anda koşmaya çalışıyorsunuz. TV karşısında yayılmak programınızın bir parçası asla değil.

    Çok fedakarsınız ve insanlara güven veriyorsunuz. Sizden beklenenden daha fazlasını yapıyorsunuz; güvenilirliğiniz, enerjiniz ve nezaketinizle herkes size hayran!

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    Baş parmak içerdeyse

    Zeki ve geveze biri olmalısınız! Ama yeni arkadaşlıklar kurmak sizin için biraz zor. İnsanlara ilk başta sessiz ve somurtkan biriymişsiniz izlenimi veriyorsunuz. İlerleyen zamanlarda insanlar sizi daha iyi tanıdıkça ne kadar yumuşak kalpli ve kırılgan olduğunuzu anlıyor.

    Problemlerin nedenini rahatlıkla görüp çözüm yollarını düşünebiliyorsunuz. Kurnaz birisiniz, olaylara bakış açınız kesin ve verdiğiniz kararlar genelde doğru olanlar. Bazen yapabileceğinizden fazlasını isteyip kendinizi strese soksanız bile dikkatli ve düşünceli olmanız size avantaj sağlıyor.  

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    Baş parmak kenardaysa

    Sloganınız "herkes kendi yolunu kendi çizer" ve sizin yolunuz ne yazık ki hep zor olan. Pratik zekalı ve ağırbaşlı birisiniz. Omurganız sanki çelikten yapılmış gibi; kararınızdan caymıyor ve asla kendinizden taviz vermiyorsunuz! Ama başarısızlık korkunuz cesur kararlar almanızı engelliyor ve özgüveninizi sarsan tek şey de bu. Bu yüzden de genelde insanların takdirini ve desteğini bekliyorsunuz.

    Arkadaşlarınız nazik olmanıza, güvenilirliğinize ve zekanıza çok değer veriyor. Etrafınızda olan insanlar kendini güvende hissediyor ve yanınızda olmaktan çok mutlu. Unutmayın ki yakınlarınızın desteğiyle her şeyi başarabilirsiniz!

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