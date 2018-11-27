Yumruk yapma şekliniz kişiliğinizi ele veriyor!

Baş parmak üstteyse

Dünya üzerindeki en enerjik insan siz olabilirsiniz! Yeni şeyler öğrenmek için can atıyorsunuz ve her şeye bir anda koşmaya çalışıyorsunuz. TV karşısında yayılmak programınızın bir parçası asla değil.

Çok fedakarsınız ve insanlara güven veriyorsunuz. Sizden beklenenden daha fazlasını yapıyorsunuz; güvenilirliğiniz, enerjiniz ve nezaketinizle herkes size hayran!