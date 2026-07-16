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Ana Sayfa Güncel Seyahat 2 bin yıllık 'olimpik' havuz: Tralleis Antik Kenti
Seyahat

2 bin yıllık 'olimpik' havuz

Aydın'daki 2 bin yıllık geçmişe sahip Tralleis Antik Kenti'nde yürütülen kazılarda, dönemin "olimpik" havuzlarından biri olarak değerlendirilen yüzme havuzu gün yüzüne çıktı.

Giriş: 16 Temmuz 2026, Perşembe 11:45
Güncelleme: 16 Temmuz 2026, Perşembe 11:50
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Efeler ilçesinde şehir merkezine 3 kilometre mesafede yer alan antik kentteki kazılar, Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Çekilmez başkanlığında yürütülüyor.

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Zeytin ağaçlarının arasından yükselen antik kentteki kazılar, 40 bin metrekarelik hamam kompleksinde devam ediyor.

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Prof. Dr. Murat Çekilmez, çalışmaların Kültür ve Turizm Bakanlığının "Geleceğe Miras" projesi kapsamında sürdüğünü bildirdi.

 

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Kentin yüzme havuzunda geçen yıl başlayan kazıları bitirdiklerini anlatan Çekilmez, "Yaptığımız kazılarda 37 metre uzunluğunda, 12 metre genişliğinde soğuk su yüzme havuzunu ortaya çıkardık. Antik Çağ'da bu soğuk su yüzme havuzları özellikle hamam komplekslerinin orta kısmında kullanılıyor. Tralleis'teki örnek yaklaşık 300 kişilik bir yüzme havuzu" diye konuştu.

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Çekilmez, özellikle sıcak yaz aylarında hamama gelen kişilerin havuzu serinlemek için kullandıklarını düşündüklerini anlatarak, yapının arkasında bir gymnasium (çok amaçlı eğitim kompleksi) olduğu için burada eğitim alan çocukların da yüzme havuzunu kullandığını tahmin ettiklerini söyledi.

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"Bir günde 3 - 5 bin kişinin hamam-gymnasium kompleksini kullandığını düşünüyoruz. Burada eğitim alan çocukların profesyonel sporcu olmaları bekleniyordu. Yüzme de onlar için çok önemli olduğu için mutlaka her çocuk yüzmeyi öğreniyordu bu havuzlarda. Antik Çağ için olimpik sayılabilecek büyüklükte, burada sporcular yetiştirildiği için. Buradaki sporcular diğer kentlerdeki yarışmalara da katılıyor. O nedenle havuzun belirli ölçülerde olması gerekiyordu. Derinliğine baktığımızda Antik Çağ havuz standardı 1,5 metre, burada da 1,5 metre derinliğinde bir havuz görüyoruz."

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Kanalizasyon sistemi var

Yapının üstünün Antik Çağ'da da açık olduğunu anlatan Çekilmez, "Burada kaynak su kullanılıyordu. Yaklaşık 56 kilometre uzunluğunda bir su sistemimiz var. Kentin kuzeyindeki dağlardan buraya ulaşıyordu. Yaptığımız kazılarda özellikle suyun hızlı boşaltılmasıyla ilgili kanalizasyon sistemine de rastladık. Yani hızlı bir şekilde dolduruluyor ve kirlendiği zaman tekrar boşaltılıp temizleniyordu" açıklamasında bulundu.

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* Haberin fotoğrafları AA tarafından servis edilmiştir.

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