Türkiye'deki Sakin Şehirler

UNESCO D\u00fcnya Miras Listesi'nde yer alan Karab\u00fck'\u00fcn Safranbolu il\u00e7esine, Bel\u00e7ika'n\u0131n Damme kentinde d\u00fczenlenen t\u00f6renle 'Cittaslow yani Sakin \u015eehir' \u00fcnvan\u0131 verildi.. T\u00fcrkiye'deki di\u011fer Sakin \u015eehir olan yerler...\nAhlat, Bitlis. Akyaka, Mu\u011fla. Arapgir, Malatya. E\u011firdir, Isparta. Finike, Antalya. Fo\u00e7a, \u0130zmir. Gerze, Sinop. G\u00f6k\u00e7eada, \u00c7anakkale. G\u00f6yn\u00fck, Bolu. G\u00fcd\u00fcl, Ankara. Halfeti, \u015eanl\u0131urfa. \u0130zmir. \u0130znik, Bursa. Kemaliye, Erzincan. K\u00f6yce\u011fiz, Mu\u011fla. Mudurnu, Bolu. Per\u015fembe, Ordu. Seferihisar, \u0130zmir. \u015eav\u015fat, Artvin. Uzundere, Erzurum. Vize, K\u0131rklareli. Yalva\u00e7, Isparta. Yenipazar, Ayd\u0131n\n \n* Haberin g\u00f6rselleri ShutterStock taraf\u0131ndan servis edilmi\u015ftir. .
Facebook Yorumları