Yağ enjeksiyonu ile meme büyütme nedir?

Dünyada en çok ilgi ve talep gören meme büyütme ameliyatlarında farklı teknikler kullanılıyor. Bunlardan biri olan kişinin kendi yağı kullanılarak yapılan meme büyütme ameliyatları daha az hacim ve doğal görünüm isteyen kişiler için ideal. Yağ enjeksiyonu ameliyatının çok basamaklı bir işlem olduğunu dile getiren Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Dr Sarper Mete, kişinin bir veya daha fazla bölgesinden toplanan yağların işlemden geçirilerek kendi memesine enjekte edilmesi ile hacim artışı ve kontur kazanılmasını amaçladıklarını söylüyor.

Yağ enjeksiyonu ne zaman meme implantlarına tercih edilebilir?

Memede mütevazi bir hacim artışı istiyorsanız ve doğal bir görüntü arzuluyorsanız yağ enjeksiyonu ile meme büyütme için doğru aday olabilirsiniz. Memeye yağ enjeksiyonu uygulaması ile genellikle yarım cup ölçüsü bir meme boyut artışı elde edilebilir. Birkaç seans tekrarlanarak daha fazla hacim elde edebilmek de mümkün.

Yağ enjeksiyonu ile meme büyütme işleminin, implant ile meme büyütme işlemine göre avantajları ve dezavantajları nelerdir?

Yağ enjeksiyonu işleminin avantajlarından biri, aynı seansta liposuction uygulanması sebebiyle vücut şekillendirmenin de aynı anda yapılıyor olmasıdır. Yağ enjeksiyonu doğal bir görüntü ve his verir. Ayrıca yağ enjeksiyonu için büyük kesi yapılmaksızın sadece ufak giriş delikleri açıldığından izsiz bir işlem olarak kabul edilebilir. Silikon yırtılması, kapsül kontraktürü ve benzeri implanta bağlı komplikasyonlar da gözlenmez.

Yağ enjeksiyonunun dezavantajlarına bakacak olursak, verilen yağ hücrelerinin yaklaşık %50 si yaşar, kalan yağlar vücut tarafından emilir. Bu nedenle kalıcı sonuç, meme implant cerrahisine göre çok daha az öngörülebilir. Bir memedeki yağ sağ kalımı diğer memeden çok olabileceği için memeler arasında hacim farklılıkları oluşabilir. Ayrıca büyük hacim değişikliği isteyen kişiler için yetersiz bir sonuç verebilir. Kilo alıp vermeye bağlı meme boyutlarında oluşacak değişiklikler daha belirgin olabilir. Meme kanseri taramasında kullanılan mamografilerin yorumlanmasında zorluklara sebep olabilir.

Yağ enjeksiyonun ameliyat sonrası iyileşme süresi ne kadardır?

Ameliyat sonrası ilk günlerde memede ve yağ alınan bölgelerde orta şiddette ağrı olması normaldir. Yine bu alanlarda morluklar da görülebilir. 1 hafta sonra kişi normal hayatına rahatlıkla dönebilirken ağır fiziksel aktiviteler için 6 hafta geçmesi gereklidir.

Nihai sonuç ne zaman gözlenebilir?

- 3 ay sonunda memeye verilen yağların yaklaşık %50 si erir.

- 6 ay sonunda memelerdeki şişliklerin neredeyse tamamı geçmiş olur ve memenin son şekli belirginleşir.

- 1 yıl sonunda iyileşme tamamen sonuçlanmış olur.

Yağ enjeksiyonu ile meme büyütme ameliyatının riskleri nelerdir?

-Yağ enjeksiyonu sonrası memede nodüller ve kistler gelişebilir.

-Verilen yağ hücrelerinin %50 si erirken genellikle hiçbir semptom vermezler. Ancak bazen yağ nekrozu denilen durum meydana gelebilir ve ağrı, şişlik, deride renk değişikliği gibi bulgular meydana gelebilir.

-Mamografi sonuçlarının radyologlar tarafından okunmasını zorlaştırabilir hatta erken evre kanser hücrelerinin görünmesini engelleyebilir.