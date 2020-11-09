Uzaktan çalışmanın 5 zorluğu ve o zorlukları aşmanın yolları

Pandemi döneminin başlamasıyla birlikte şirket ve kurumlar çalışanlarının sağlığını korumak için uzaktan çalışma modeline geçti. Türkiye’de uzaktan çalışma oranı yüzde 68’e çıktı. Bu yeni durum endişeleri de beraberinde getirdi. Evden çalışmanın yaygınlaşması, özellikle büyük şehirlerde çalışanların zamanlarının ve enerjilerinin büyük bölümünü yolda harcamak yerine işlerine odaklamalarına da imkân verdi. Evde hem çocuklarıyla ilgilenmek hem de mesailerini sürdürmeye çalışanlar ise oldukça zorlandı.

Coachman Eğitim ve Danışmanlık Kurucusu, Yazar, Eğitmen ve Profesyonel Koç (PCC) Damla Kunç Koçman, Pandemi ile her gün sabah erken kalkıp işe trafikte gitme zorunluluğunun kalktığını ve özerk bir ortamda çalışmanın hoşumuza gittiğini belirterek, “Evde çalışmak mümkün kararında hem fikir olmaya başladık. Ancak günün akışı içinde hızla değişen planlar, tekrar tekrar revize edilen aksiyonlar, iletişimdeki kopukluklar hangi yöne gideceğimizi belirlemede bizleri zorlayan başlıklar. Eğer rotamızı bilmezsek değişen şartlara uyum sağlayamayız. Bu nedenle, yönümüzü belirleyemediğimiz zamanlarda vizyon yaratmak bu durumun panzehri olabilir” dedi.

Günlük hedefler için öncelik belirlemenin, acil-önemli işleri ayırmanın, yazarak günü planlamanın ve gerektiğinde gözden geçirmenin odaklanmayı kolaylaştırdığının da altını çizen Koçman, bu dönemin başarı ve huzurla atlatılması için sorunlar karşısında aksiyon planlarının uygulanmasının fayda sağlayacağını ifade ederek, sorduğu sorular ile düşündürdü:

Uzun dönem hedeflerinizi gözden geçirmek ve netlik kazanmasını sağlamak için vizyon geliştirmeye vakit ayırmak bize rotayı verir. Vizyon çalışmalarınız için “Gelecekteki 5 ve ya 10 yıl içerisinde nerede olmak istiyorum?”, “Gelecekte elde etmek istediğim en büyük amaç ve ulaşmak istediğim konum nedir?” sorularına cevap arayabilirsiniz.

Yalnızlık hissederseniz…

Uzaktan çalışırken, bütün günümüzü bilgisayar ya da telefon başında geçiriyoruz. İşe gittiğimizde selamlaştığımız, aralarda sohbet ettiğimiz kişilerle temas kuramıyoruz. Bu durum yalnız hissetmemize neden olabiliyor. Göz ardı edilmemesi gereken konu ise Covid-19 ile birlikte farklı grupların yaptıkları çeşitli çalışmalara ulaşımın kolaylaştığı. Yalnız değilsiniz! Sadece kendinize ve çevrenize vakit ayıramıyor olabilirsiniz.

Aksiyon Planı: Sektörünüzdeki kişiler ile proaktif bağlantı kurmak için ne yapıyorsunuz? Çevirim içi öğrenme etkinliklerine, sosyal ağlara ya da sanal kahvelere katılmak için zaman ayırıyor musunuz? Ayrıca, çevrim içi ortak çalışma gruplarını da düşünebilirsiniz.

Motivasyonunuz azalırsa…

Hepimizin farklı iç ve dış motivasyon kaynakları vardır. Sizi motive eden şeyler neler? Çalışırken en çok ne sizi doyuma ulaştırır? Motive olduğunuz bir anı düşünerek, “o zaman sizi ne motive etmişti?” sorusu üzerinde düşünerek kendi motivasyon kaynaklarınızı belirginleştirebilirsiniz. Unutmayalım ki başarılı olan insanlar azalan motivasyonlarını nasıl yükseltebileceğini bilen kişilerdir.

Aksiyon Planı: Gün içinde kendi enerjinizi takip ederek bir günlük tutabilirsiniz. Daha neşeli, sevinçli, coşkulu hissettiğiniz anlarda ne sizin enerjinizi yükseltiyor gözlem yapabilirsiniz. Yürüyüşe çıktığınızda, doğada gezinti yaparken ve günlük yaşantınızda kendinizi takip ederek neyin sizde tatmin edici olduğunu düşünebilirsiniz. İç ve dış motivasyon kaynaklarınızı netleştirdikten sonra bunu çalışma hayatınıza entegre etmenin yollarını bulmalısınız.

Verimlilikte azalma varsa…

Evde çalışmanın yanında, okula giden çocuğunuz da evde eğitim alıyor olabilir. Bu süreç, iş-yaşam dengesinde ciddi farklılıklar oluşturmaya başladı. İş-yaşam dengesinin sınırlarının değişmesi, çalışma saatlerinin de düzenini değiştirdi. Düzensizlik ise yeni bir düzenleme yapmayı gerektirdi. Bu değişim ve belirsizlik sürecinde kendini iyi tanıyan, uyumlanabilen ve kaygılarını eyleme geçirerek değişimi başlatan kişiler daha verimli oldular.

Aksiyon planı: İşe başlama ve bitiş zamanınızı belirleyerek bir plan oluşturun. Tek konuya odaklandığınızda mı yoksa çok yönlü çalıştığınızda mı daha verimli olursunuz? Hangi alışkanlıklarınız ve rutinleriniz sizi destekler? Yaptığınız plana acil ya da önemli bir iş ilave olduğunda önceliklerinizi nasıl belirleyeceksiniz? Sizin için en iyi olan rutini en iyi siz bilirsiniz. Neler esneyebilir neler olduğu gibi kalırsa verimliliğiniz artar bunun cevabını bulabilirsiniz.

Geri bildirim alamazsanız…

Geri bildirim almak kadar nasıl geri bildirim verileceğini de bilmek önemlidir. Aldığınız geri bildirimler sizi ileriye götürmek için size verilen hediyelerdir. Elbette online ortamda çalışmak hem çalışanları hem de yöneticiler için kolay bir süreç değil. İşler bir taraftan, hedefler diğer taraftan baskıyı artırırken çalışanların da yönetilmesi ayrı bir kaos ve kriz ortamı oluşturabiliyor. Bu durumda ilişkinizi ve iş ortamını tekrar nasıl geliştirebileceğiniz hakkında konuşmalısınız. “Neler iyi yapılıyor?”, “Neler daha iyi yapılabilir?” ortak akıl ile herkesin birbirine şeffaf ve samimi verdiği geri bildirimler daha iyi bir çalışma ortamı oluşturur.

Aksiyon Planı: Yöneticinizden ya da müşterilerinizden ne tür geri bildirimler alıyorsunuz? Size söylenilenler karşısında tepkiniz ya da yaklaşımınız nasıl? Kendinizi geri bildirimler doğrultusunda geliştirmek için ne tür eylem adımlarınız var? Kendinize geri bildirim verecek olsanız neler söylerdiniz? sorularının cevapları size gelişim planınızı hazırlamada yardımcı olacaktır.