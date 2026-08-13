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Perseid Meteor Yağmuru: Türkiye'den kareler

Her yıl ağustos ayında gökyüzünü süsleyen Perseid Meteor Yağmuru, bu yıl da ışık saçan muhteşem gösterisiyle geceyi aydınlattı. İşte Türkiye'den 2026 Perseid Meteor Yağmuru'ndan eşsiz kareler...

Giriş: 13 Ağustos 2026, Perşembe 11:00
Güncelleme: 13 Ağustos 2026, Perşembe 11:00
1

Eskişehir

2

Van 

3

Yozgat

4

Konya

5

Konya

6

Nemrut Dağı

7

Kayseri

8

Kırşehir

9

Çankırı

10

Nemrut Dağı

11

Nemrut Dağı

12

Blaundos Antik Kenti

13

Tuz Gölü

14

Samsun

15

Sakarya

16

Ankara

17

Eskişehir

18

İzmir

19

Sakarya

20

Bitlis

21

Elazığ

22

Hierapolis Antik Kenti

23

Balıkesir

24

Bitlis

25

Denizli

 

*Haberin fotoğrafları AA, İHA, DHA tarafından servis edilmiştir.

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