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Kastamonu'nun gizli koyları

Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesinde yeşille mavinin kucaklaştığı gizli koylar, el değmemiş doğası, rüzgara kapalı kumsalları ve eşsiz kayalık yapısıyla tatilcilerin yeni gözdesi oluyor.

Giriş: 12 Ağustos 2026, Çarşamba 11:32
Güncelleme: 12 Ağustos 2026, Çarşamba 11:32
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Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesinde yeşille mavinin birleştiği yerlerde bulunan koylar, ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor.

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Az bilinen ve "saklı cennet" olarak adlandırılan koylara zor da olsa karadan ulaşım da mevcut.

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Özellikle yaz mevsiminde denize girmek için vatandaşların geldiği koyların bazısına araçla gidilebilirken, bazısına patika yoldan yürüyerek girilebiliyor.

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Belyaka Köyü sınırları içindeki Marçula Koyu, Denizbükü Köyü'ndeki Lavda Koyu ve Kayran Köyü'ndeki Kayran Koyu (fotoğrafta), doğal oluşumları ve kayalıkların yapısı ile görenlerin beğenisini kazanıyor.

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Koylarda oluşan kumsal alanlar ve denizin rüzgardan korunaklı olması da yaz aylarında buraları vatandaşların ve tatilcilerin keşfetmesine yol açıyor.

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Haber ve fotoğraflar Anadolu Ajansı tarafından servis edilmiştir.

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