7- Yeni eve taşınma partisi düzenleyin

Farklı kültürlerde yeni evinizde yeni bir hayata başlamanın en iyi yolunun, alanınızı sevgi ve kahkahayla doldurmak olduğuna inanılıyor bu nedenle evinizde güzel bir başlangıç yapmak için sevdiğiniz insanları bir araya getirin.

