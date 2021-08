Bebek şampuanının farklı kullanım alanları

Bebeklerin narin saçlarını yıkamak dışında bebek şampuanlarını mis kokusu ve temiz içeriğiyle aslında hayatınızda birçok farklı alanında kullanabilirsiniz. Tek bir ürünle birçok şey yapmayı sevenlerdenseniz bebek şampuanıyla neler yapılabileceğini öğrendiğinize sevineceksiniz.

1- Makyaj temizleyici

Bebek ciltleri için üretilen bu ürünler ciltle temasa uygun ürünlerdir. Özellikle hafif bir makyajınız varsa yüzünüzü bebek şampuanıyla yıkayabilir, sabah veya akşam cilt bakım rutininizde temizleyici olarak kullanabilir veya sulandırılmış şampuanı pamuğa dökerek makyaj temizleyici mendil yapabilirsiniz. Eğer cildinizde kullanmak istemezseniz de, makyaj fırçalarınızı bu şekilde temizleyip hem harika kokmalarını hem de yumuşacık olmalarını sağlayabilirsiniz.

2- Su bazlı boya lekeleri

İçeriği sayesinde bebek şampuanını cilde ve başka yüzeylere bulaşmış su bazlı boyaları çıkarmak için kullanabilirsiniz.

3- Ter lekeleri

Beyaz tişörtlerdeki sarı ter lekelerini önlemek için giymeden önce ter lekesi oluşabilen bölgelere bir miktar bebek şampuanı sürebilir, oluşan lekelerden de aynı şekilde yıkayarak kurtulabilirsiniz.

4- Deri temizleyici

Deri veya benzeri kumaşlardan yapılmış koltuk, sandalye veya ayakkabılarınızı bir bez yardımıyla bebek şampuanı kullanarak temizlerseniz cilalanmış gibi parlarlar.

5- Çekmiş kazaklar için

Yıkarken yanlışlıkla çektirdiğiniz kazaklarınıza hemen veda etmek zorunda değilsiniz. Şampuan eklediğiniz su dolu bir kaba kazağınızı koyun ve 15 dakika bekleyin, sıkın ve sadece suyla biraz daha bekletin. Bir havlunun üzerinde veya şekil vererek kurumasını bekleyin ve kazağınızın eski boyutunu kazanmasını izleyin!

6- Çamaşır deterjanı

Hassas çamaşırlarınızı yıkarken veya elde yıkama yapmanız gereken durumlarda bir miktar bebek şampuanını deterjan olarak kullanabilirsiniz.

7- Evcil hayvanınızı yıkamak

Bebekler kadar hassas olabilen evcil hayvanlarınız bebek şampuanıyla yıkanmaktan memnun olabilir.

8- Takılarınızı ışıldatmak

Su ve karbonatla karıştırıldığında bebek şampuanı, hem temizleyici hem de metalleri parlatıcı bir hale gelir.

9- Epilasyon öncesi

Tüylerinizden kurtulmak için jilet kullanıyorsanız öncesinde uygulama yapacağınız bölgeye bebek şampuanı sürmek hem cildinizi yumuşatır hem de daha rahat bir kullanım sağlar.

