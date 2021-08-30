Bebek şampuanının farklı kullanım alanları

Bebek şampuanlarının düşündüğünüzden farklı birçok faydası olabilir. Çekmiş kazaklarınızı kurtarmaktan kozmetiğe bebek şampuanlarını kullanabileceğiniz 9 farklı alan...

Bebek şampuanının farklı kullanım alanları
Yaşam
30 Ağustos 2021 Pazartesi

Bebeklerin narin saçlarını yıkamak dışında bebek şampuanlarını mis kokusu ve temiz içeriğiyle aslında hayatınızda birçok farklı alanında kullanabilirsiniz. Tek bir ürünle birçok şey yapmayı sevenlerdenseniz bebek şampuanıyla neler yapılabileceğini öğrendiğinize sevineceksiniz.


1- Makyaj temizleyici

Bebek ciltleri için üretilen bu ürünler ciltle temasa uygun ürünlerdir. Özellikle hafif bir makyajınız varsa yüzünüzü bebek şampuanıyla yıkayabilir, sabah veya akşam cilt bakım rutininizde temizleyici olarak kullanabilir veya sulandırılmış şampuanı pamuğa dökerek makyaj temizleyici mendil yapabilirsiniz. Eğer cildinizde kullanmak istemezseniz de, makyaj fırçalarınızı bu şekilde temizleyip hem harika kokmalarını hem de yumuşacık olmalarını sağlayabilirsiniz.


2- Su bazlı boya lekeleri

İçeriği sayesinde bebek şampuanını cilde ve başka yüzeylere bulaşmış su bazlı boyaları çıkarmak için kullanabilirsiniz.


3- Ter lekeleri

Beyaz tişörtlerdeki sarı ter lekelerini önlemek için giymeden önce ter lekesi oluşabilen bölgelere bir miktar bebek şampuanı sürebilir, oluşan lekelerden de aynı şekilde yıkayarak kurtulabilirsiniz.


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4- Deri temizleyici

Deri veya benzeri kumaşlardan yapılmış koltuk, sandalye veya ayakkabılarınızı bir bez yardımıyla bebek şampuanı kullanarak temizlerseniz cilalanmış gibi parlarlar.


5- Çekmiş kazaklar için

Yıkarken yanlışlıkla çektirdiğiniz kazaklarınıza hemen veda etmek zorunda değilsiniz. Şampuan eklediğiniz su dolu bir kaba kazağınızı koyun ve 15 dakika bekleyin, sıkın ve sadece suyla biraz daha bekletin. Bir havlunun üzerinde veya şekil vererek kurumasını bekleyin ve kazağınızın eski boyutunu kazanmasını izleyin!


6- Çamaşır deterjanı

Hassas çamaşırlarınızı yıkarken veya elde yıkama yapmanız gereken durumlarda bir miktar bebek şampuanını deterjan olarak kullanabilirsiniz.


7- Evcil hayvanınızı yıkamak

Bebekler kadar hassas olabilen evcil hayvanlarınız bebek şampuanıyla yıkanmaktan memnun olabilir.


8- Takılarınızı ışıldatmak

Su ve karbonatla karıştırıldığında bebek şampuanı, hem temizleyici hem de metalleri parlatıcı bir hale gelir.


9- Epilasyon öncesi

Tüylerinizden kurtulmak için jilet kullanıyorsanız öncesinde uygulama yapacağınız bölgeye bebek şampuanı sürmek hem cildinizi yumuşatır hem de daha rahat bir kullanım sağlar.


Referanslar:

Hilary White. ‘’19 Ways to Make Use of Baby Shampoo Outside of the Bathtub’’ Şuradan Alındı: https://www.popsugar.com/smart-living/Uses-Baby-Shampoo-35725177 (05.06.2016)


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1- Mikrodalga tüyosu Yemeğinizi mikrodalgada eşit bir şekilde ısıtmak için tabağın merkezini boş bırakın ve yemeği tabağın uç kısmını dairesel şekilde paylaştırın.
2- Kesme tahtanızı sabitlemek için Kesme tahtanızın altına nemli bir bez yerleştirmeniz üstünde malzemelerinizi doğrarken kaymamasını sağlar.
3- Bıçaklarınızı bilemek için Eğer bıçaklarınızı bilelemek için özel bir ürününüz yoksa seramikten yapılmış bir kupa bu işi görecektir. Kupayı ters bir şekilde masaya koyup bıçağı birkaç kez üstüne sürtmeniz yeterli olacaktır.
4- Yeşilliklerinizi daha taze tutmak için Yeşillikleri yıkayıp kuruttuktan sonra onları bir buzdolabı poşeti içine koyup poşeti havayla doldurun. Daha sonra ağzını sıkıca bağlayın. Bu yöntem yeşilliklerinizin taze kalmasına yardımcı olur.
5- Salam veya jambon dilimlerini dondurup saklayın Evinizde çok fazla salam veya jambon varsa ve bozulmalarını istemiyorsanız dondurarak saklamayı deneyin. Parşömen kağıdı alıp akordeon gibi açılıp katlanabilen bir şekle sokarak aralarına salam veya jambonları yerleştirin ve buzluğa atın. Böylelikle taze kalmalarını sağlarsınız.
6- Baharatlarınızı saklamak için Küçük şekerleme kaplarını atmak yerine baharatlarınızı onlara yerleştirebilirsiniz. Küçük oldukları için yer kaplamadıkları gibi açmak ve kapatmak da kolaydır.
7- Streç filmi daha kolay kullanabilirsiniz Yiyecekleri streç filme sarmak bizi çoğu zaman zorlar. Ya streç film katlanır açamayız, ya da sağa sola yapışır ve işimizi zorlaştırır. Bu durumu kolaylaştırmak için streç filmi buzdolabında saklayın, soğuk kalması kullanmanızı kolaylaştırır.
8- Mangalda ızgara balık yapmak için Limon dilimlerinden yaptığınız tabanın üzerine balığı yerleştirin. Bu şekilde mangal telinin üstüne yerleştirdiğinizde hem balık ızgara teline yapışmaz hem de balıkta güzel bir limon aroması oluşur.
9- Domatesleri sandviçinizin üstüne yerleştirin Sandviçinizde salam kullanmayı seviyorsanız domatesleri salam dilimlerinin üstüne koyup sarabilirsiniz. Böylelikle ekmeğin içinden kayıp düşmelerini engelleyebilirsiniz.
10- Şişelerinizi doğru şekilde saklayın Kağıtlarınızı tutturmak için kullandığınız klipsleri buzdolabınıza dik bir şekilde yerleştirip üstüne şişeleri koyabilirsiniz.
11- Yumurtalarınız daha lezzetli olsun Bu tarif için bir kavanoz kapağına ihtiyacınız olacak. Kapağı bir tavaya koyup yumurtayı kapağın üstüne kırın. Bu yöntem sayesinde yumurta tüm tavaya yayılmamış olur.
12- Cipslerinizi taze tutun Eğer cipsiniz nemli havaya maruz kaldıysa ya da suyla temas ettiyse onları çöpe atmak zorunda değilsiniz. Bir tabak alın ve üstüne peçete ya da küçük bir havlu koyun. Ardından cipslerinizi üstüne yerleştirin ve üstüne bir kat daha peçete serin. Son olarak mikrodaldaya yerleştirip 30 saniye bekleyin. İşte cipsleriniz eskisi kadar taze!
13- Limonları boşa harcamayın Sadece birkaç damla limon suyuna ihtiyacınız varsa limonun kabuğunu kürdan ile delip suyunu kullanabilirsiniz.
14- Yumurtaları daha hızlı soyun Haşlanmış yumurtaları soymak için çeşitli yöntemler vardır. Bunlardan biri de yumurtanın kabuğunu çatlatıp soğuk suyun içine koyarak yumurtanın soğumasını beklemek.
15- Yumurtalar taze kalsın Eğer yumurtaları buzdolabına koymadan önce zeytinyağına bularsanız daha uzun süre taze kalırlar.

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