Üniversiteyi kazandıktan sonra ne yapmalı?

Üniversitedeki ilk yılınıza hazırlanırken yapılacak çok iş olabilir. Stresinizi azaltmak için işte size adım adım bir kontrol listesi…

1- Konaklamanızı ayarlayın

Kalacak yer bulmak ilk işlerden biri. Çoğu birinci sınıf öğrenci, yeni arkadaş edinmeyi kolaylaştırdığı ve maddi olarak daha uygun olduğu için üniversite yurtlarını tercih ediyor. Bu noktada yurt başvurularını erkenden yapmak çok önemli eğer ilk sınıftan ev tutacaksanız ve büyük bir şehre gidiyorsanız semtin kampsünüze yakın bir semt olmasına dikkat etmenizde fayda var.

2- Bütçenizi planlayın

Üniversiteye başlamadan önce bütçenizi planlamak çok işinize yarar. Öncelikle bir öğrenci banka hesabı açın. Bankalar öğrencilere özel avantajlar sunabilir. Ayrıca öğrenci kredisi ve burs başvurularınızı erkenden yapın çünkü işlemler uzun sürebiliyor. Gelir ve giderlerinizi hesaplayıp yiyecek, ulaşım, ders materyalleri gibi temel ihtiyaçlara öncelik verin.

3- Yanınıza ne alacağınıza karar verin

Eşyalarınızı taşımadan önce, yurtta nelerin verildiğini öğrenin. Gereksiz alışverişten kaçının. Küçük ama önemli şeyleri (kırtasiye, ağrı kesici, temizlik ürünleri gibi) unutmayın. Bir liste yaparak işinizi kolaylaştırın.

4- Sağlık kontrollerinizi yapın

Üniversiteye başlamadan önce aile hekiminizden randevu alıp genel sağlık kontrolünüzü yaptırın. Bu önemli adım çoğunlukla göz ardı edilse de özellikle sık görülen rahatsızlıklara karşı sizi daha dayanıklı hale getirebilir.

5- Yeni şehrinizi tanıyın

Taşınmadan önce üniversitenizin bulunduğu şehri gezmek çok faydalı olur. Gitmeden önce sanal tur bile yapabilirsiniz. Oraya gittiğinizde kampüsteki derslikleri, kütüphaneyi, spor salonunu ve çevredeki mağazaları öğrenin.

6- Yemek yapmayı öğrenin

Evdeyken ailenizden size kolay yemekler öğretmesini isteyin. İnternette de basit ve uygun fiyatlı tarifler bulunuyor. Hatta bu tarz tarifleri baylaşan sosyal medya hesapları bile mevcut. Biraz araştırma yapmanızda fayda var.

7- Akademik olarak hazırlanın

Üniversite liseden farklıdır: Daha fazla özgürlük, daha çok sorumluluk vardır. Derslerde daha az öğretmen desteği, daha çok bağımsız çalışma olur. Öğrencilerden beklenenler arasında şunlar vardır:

Akademik okuma ve yazma

Eleştirel düşünme

Araştırma yapma

Analiz becerisi

Kendi zamanınızı iyi yönetmek çok önemlidir çünkü artık derslerinize devam etmek tamamen sizin sorumluluğunuzda.

Üniversiteyi kazandıysanız eğer erken plan yapın, bütçenizi ayarlayın, temel ihtiyaçlarınızı organize edin ve sosyal hayata hazırlıklı olun. Böylece üniversiteye daha rahat ve stressiz başlayabilirsiniz.

