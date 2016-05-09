Türk filmlerinin unutulmaz repliklerini ne kadar biliyorsun?

Replikleriyle hafızalardan çıkmayan bu filmleri ne kadar biliyorsun.



Nikah memuru: Sizzzzz hanımefendi, beyefendiyi eşliğe kabul ediyor musunuz?

Adile Naşit: Nasıl kabul etmem memur bey? Sevişiyoruz..

2. 'Adaletine, insanlığına kurban oliyim hakim bey. Bu da mı gol değil?' diyerek gözlerde yaş bırakmayan Ofsayt Osman'ın bu repliği hangi filme ait? Turist Ömer Ah Güzel İstanbul Şaka ile Karışık

3. 'Annem nikahtan önce göster ama elletme dedi' repliğiyle Vecihi'yi hüsrana uğratan bu film hangisi? Bizim Aile Neşeli Günler Gülen Gözler

5. 'Bak beyim, sana iki çift lafım var' ile konuşmasına başlayıp akıllardan çıkmayacak bir tirada imza atan filmi defalarca izlesek bıkmayız belki de... Bizim Aile Aile Şerefi Neşeli Günler

6. 'İnsanlar büyüdükçe hayalleri küçülür mü baba?' sorusuyla, büyüdükçe gerçeklerin yüzümüze çarptığını hatırlatan bu film yakın zamanlarda çekilmişti. Bildik mi? Babam ve Oğlum Vizontele Ağır Roman

7. Muhteşem, 'Durdurun uçağı iniyoruz' repliği ve sonrasındaki paraşütle uçaktan atlama sahnesiyle akıllardan çıkmayacak bir film. Belki ismini bilmek zor olabilir. Katip Düğün Gecesi Neşeli Günler

9. 'Nikah memuru: Hanımefendi, beyefendiyi kocalığa kabul ediyor musunuz? Huriye: Nasıl etmem, sevişiyoruz' repliğinin hangi filme ait olduğunu şıklara bakmadan bile bilenle olacaktır. Ah Nerede Neşeli Günler Gülen Gözler

10. 'Zeki Müren'de bizi görecek mi?' repliğiyle bir nesli büyüten bu film hangisi acaba? Vizontele Tuuba Vizontele Organize İşler

11. 'Benim olacak fıstık, binecem üstüne vuracam kırbacı...' repliğiyle paran batsın dedirten bu film hangisi? Sezercik Aslan Parçası Öksüzler Ayşecik\'le Ömercik

12. 'Resminle benim aramdaki bir durum, seni ilgilendirmez. Ben senin resmine âşığım' sözleriyle aşkın saflığını öğrendiğimiz bu filmi bilen var mı? Sevmek Zamanı Sana Layık Değilim Vesikalı Yarim

13. 'Bilemiyorum Altan, bilemiyorum.' repliği geçen filmde yaptıklarıyla abisini çıldırtan, eşinin sınırlarını zorlayan Cem Yılmaz'ı Altan karakterinde izlemiştik. Bildiniz mi? Hokkabaz Gora Her Şey Çok Güzel Olacak

14. 'Yaz kızım 200 torba çimento, 20 kamyon çakıl, 15 tane kapı, aaa hoşgeldin karıcığım, 30 kamyon ince kum.' repliğiyle durumu kıvırmaya çalışan bu meşhur aldatma sahnesi hangi filmdeydi? Kapıcılar Kralı Ne Olacak Şimdi Her Şey Çok Güzel Olacak

15. 'Tutmayın küçük enişteyi salıverin gitsin.' repliği de dillerden düşmeyenler arasında. Kibar Feyzo Tosun Paşa Süt Kardeşler