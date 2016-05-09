Türk filmlerinin unutulmaz repliklerini ne kadar biliyorsun?
Replikleriyle hafızalardan çıkmayan bu filmleri ne kadar biliyorsun.
Nikah memuru: Sizzzzz hanımefendi, beyefendiyi eşliğe kabul ediyor musunuz?
Adile Naşit: Nasıl kabul etmem memur bey? Sevişiyoruz..
09 Mayıs 2016 Pazartesi
1. 'Sevgi de yetmiyormuş çok eskiden rastlaşacaktık' repliğiyle ciğerleri dağlayan film hangisi acaba?
2. 'Adaletine, insanlığına kurban oliyim hakim bey. Bu da mı gol değil?' diyerek gözlerde yaş bırakmayan Ofsayt Osman'ın bu repliği hangi filme ait?
3. 'Annem nikahtan önce göster ama elletme dedi' repliğiyle Vecihi'yi hüsrana uğratan bu film hangisi?
4. 'Dedim gözlerinin rengi ne? Dedi kara sevda...' repliğini hangi filmde duymuştuk?
5. 'Bak beyim, sana iki çift lafım var' ile konuşmasına başlayıp akıllardan çıkmayacak bir tirada imza atan filmi defalarca izlesek bıkmayız belki de...
6. 'İnsanlar büyüdükçe hayalleri küçülür mü baba?' sorusuyla, büyüdükçe gerçeklerin yüzümüze çarptığını hatırlatan bu film yakın zamanlarda çekilmişti. Bildik mi?
7. Muhteşem, 'Durdurun uçağı iniyoruz' repliği ve sonrasındaki paraşütle uçaktan atlama sahnesiyle akıllardan çıkmayacak bir film. Belki ismini bilmek zor olabilir.
8. 'Sevgi neydi? Sevgi iyilikti, dostluktu, sevgi emekti' sözünün geçtiği filmi izlemeyen yoktur sanırız. Asla unutulmayacak filmlerden...
9. 'Nikah memuru: Hanımefendi, beyefendiyi kocalığa kabul ediyor musunuz?
Huriye: Nasıl etmem, sevişiyoruz' repliğinin hangi filme ait olduğunu şıklara bakmadan bile bilenle olacaktır.
10. 'Zeki Müren'de bizi görecek mi?' repliğiyle bir nesli büyüten bu film hangisi acaba?
11. 'Benim olacak fıstık, binecem üstüne vuracam kırbacı...' repliğiyle paran batsın dedirten bu film hangisi?
12. 'Resminle benim aramdaki bir durum, seni ilgilendirmez. Ben senin resmine âşığım' sözleriyle aşkın saflığını öğrendiğimiz bu filmi bilen var mı?
13. 'Bilemiyorum Altan, bilemiyorum.' repliği geçen filmde yaptıklarıyla abisini çıldırtan, eşinin sınırlarını zorlayan Cem Yılmaz'ı Altan karakterinde izlemiştik. Bildiniz mi?
14. 'Yaz kızım 200 torba çimento, 20 kamyon çakıl, 15 tane kapı, aaa hoşgeldin karıcığım, 30 kamyon ince kum.' repliğiyle durumu kıvırmaya çalışan bu meşhur aldatma sahnesi hangi filmdeydi?
15. 'Tutmayın küçük enişteyi salıverin gitsin.' repliği de dillerden düşmeyenler arasında.
16. 'Nabıcaz be Kamil' repliği de efsane olmuşlar arasında. Hangi film olduğunu hatırladın mı?