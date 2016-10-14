Bunları biliyor musunuz?

Ay, gün boyu oğlak burcunda ilerlerken, akşam üstü kovaya geçiyor. Bir süredir biriken yoğun enerji akşam üstü geçmiş hesaplaşmalarla patlak verebilir. Venüs'ün yaptığı Mars ve Uranüs görünümü ilişkileri iyice hassas ...
Ay, gün boyu oğlak burcunda ilerlerken, akşam üstü kovaya geçiyor. Bir süredir biriken yoğun enerji akşam üstü geçmiş hesaplaşmalarla patlak verebilir. Venüs'ün yaptığı Mars ve Uranüs görünümü ilişkileri iyice hassas ...
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