» Diğer Testler

Bunları biliyor musunuz?

Sahiden de balıkların hafızası birkaç saniyelik mi? Bu ilginç bilgiler doğru mu yanlış mı? Çözün ve görün.

14 Ekim 2016 Cuma
1. Su aygırının sütü pembe renklidir.
Doğru
Yanlış
2. 1800'lerin ortasına kadar ıstakoz, fakir yemeğiydi.
Doğru
Yanlış
3. Çin Seddi aydan görünebilir.
Doğru
Yanlış
4. İnsan DNA'sı yüzde 50 oranında muz DNA'sı ile aynıdır.
Doğru
Yanlış
5. Gökkuşağında yedi renk vardır.
Doğru
Yanlış
6. Kelebeklerin ömrü bir gündür
Doğru
Yanlış
7. Bir kavanoz balı 3000 yıl saklayabilirsiniz
Doğru
Yanlış
8. Balıkların hafızası birkaç saniyeliktir
Doğru
Yanlış
9. Kestane meyvedir.
Doğru
Yanlış
10. Amerika ismi Amerigo Vespucci'den almıştır.
Doğru
Yanlış

HT HAYAT YAZARLARI

SON EKLENEN VİDEOLAR
  • Şiddete maruz kalan kadın ne yapmalı? Av. Aybike Şatır Oskay anlatıyor.
    Şiddete maruz kalan kadın ne yapmalı? Av....

    Süresi : 33:33 İzlenme : 162

  • Anne Bebek Nefes Çalışması...
    Anne Bebek Nefes Çalışması...

    Süresi : 14:15 İzlenme : 1631

  • Bebek bakımında en sevmediğiniz konu nedir?
    Bebek bakımında en sevmediğiniz konu nedir?

    Süresi : 00:55 İzlenme : 1343

  • Vajinismus nedir, nasıl tedavi edilir?
    Vajinismus nedir, nasıl tedavi edilir?

    Süresi : 01:37 İzlenme : 3147

  • Prof. Dr. Bahçeci: Tüp bebek tedavisi kaç kez denenmelidir?
    Prof. Dr. Bahçeci: Tüp bebek tedavisi kaç...

    Süresi : 05:14 İzlenme : 1259

HT Hayat
Kategoriler
Servisler
HT Hayat Mobil Facebook Twitter Google + Pinterest Instagram Youtube
Yaşam Dekorasyon Önerileri Güncel Kültür & Sanat Magazin Mekan Röportajlar Seyahat Yemek Tarifleri
Anne & Çocuk Alışveriş Annelik Bebek Çocuk Çocuk Kitapları Eğitim Sağlık
İlişki Cinsellik İlişki Rehberi İlk Seferim İtiraflar Sevgililer Günü
Moda
Hamilelik Doğum Emzirme Gebelik Günlüğü Hafta Hafta Hamilelik Lohusa Tüp Bebek İsim Rehberi
Sağlık Beslenme Çocuk Hastalıkları Diyet Egzersiz Kadın Hastalıkları Organik Psikoloji
Güzellik Cilt Makyaj Saç Yenilikler
Evlilik
Astroloji Yazarlar Yeni Medya Hesaplayıcılar Galeri Video Blog Testler Siz de itiraf edin Yükselen burcunuz ne? İsim rehberi
Ana Sayfa Künye İletişim (Bize Ulaşın) Kullanım Koşulları Çerez Politikası Gizlilik Politikası
hthayat.haberturk.com internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı Haberturk Gazetecilik A.Ş.’ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. Copyright © 2018 - Üretim ve Tasarım Bilgi Grubu
Yukarı Git
HTHayat Mobil Sürümüne Dön

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X