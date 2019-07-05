Tarihi geçmiş güzellik ürünleri kullanıyor musunuz?

Big Cat Research tarafından gerçekleştirilen "Kozmetik Tercihleri Araştırması" ile kadınların kozmetik malzemeleri tüketim davranışlarına ilişkin ilginç sonuçlar ortaya çıktı.

2019 yılının Mayıs ayında 15-29 yaş aralığındaki 369 kadın ile gerçekleştirilen araştırma kapsamında ortaya oldukça dikkat çekici sonuçlar çıktı. Kullanıcılara sosyal medya kullanım alışkanlıklarından en sık kullandıkları kozmetik ürünlere kadar birçok sorunun yöneltildiği araştırmada etki uyandıran sorular ve yanıtları...

Kozmetik markalarının yeni çıkan ürünleri...

Günümüzde kozmetik sektörü gitgide büyüyen bir sektör halini aldı. Bu büyümeyle birlikte neredeyse her gün başka bir marka tarafından yeni bir ürün çıkar hale geldi. Kullanıcılara yöneltilen "Kozmetik markalarının yeni çıkan ürünlerinden nasıl haberdar oluyorsunuz?" soruna ise şu cevaplar verildi:

Markaların Instagram hesaplarından: %47

Reklamlardan: %22

Influencerlardan: %22

Diğer: %9

Gereksiz kozmetik ürünü satın alımı...

İhtiyaç duyulmasa da yeni bir ürün çıktığında o ürünü merak edip satın almak kişisel olarak normal hale geldi. Peki tüketiciler için durum ne? İşte "Gereksiz kozmetik ürünü aldığını düşünüyor musunuz?" sorusuna gelen yanıtlar:

Hayır: %57

Evet: %43

Son kullanma tarihi geçmiş ürünler...

Araştırma kapsamında kullanıcılara yöneltilen "Son kullanma tarihi geçmiş kozmetik ürünleri kullanıyor musunuz?" sorusuna %80 oranında "Hayır" yanıtı verilse de araştırmacılar %20'lik dilimde yer alan son kullanma tarihi geçmiş kozmetik ürünleri kullanan tüketicilere "Neden?" sorusunu sordu. Alınan yanıtlar ise şöyle:

Ürün bitmediği için bitene kadar kullanmaya devam ediyorum: %70

Para verdiğim için atmaya kıyamıyorum: %26

Dğer: %4

Kozmetik ürün satın alan tüketiciler neye dikkat ediyor?

Kozmetik ürünü alırken birçok unsura dikkat edilse de kullanıcıların büyük çoğunluğa bu soruya "Memnuniyet" olarak yanıt verdi.

Memnuniyetime: %73

İçeriğine: %55

Fiyatına: %53

Markasına: %49

Yorumlarına: %49

Öneri: Son kullanma tarihi geçmiş ürünlere yönelik kampanya yapılmalı

Son kullanma tarihi geçmiş kozmetik ürünlerini %20’lik bir kısım kullandığını söylemiştir. Kullananlar ise ellerindeki kozmetik ürünü bitmediği için kullanmaya devam ettiğini belirtmiştir. Bu yüzden “Son kullanma tarihi geçen ürünü getir, yeni ürünü indirimli al!” tarzında bir kampanya başlatılabilir. Böylece bu kampanya ile tarihi geçen kozmetik ürünleri geri dönüşüme sokulabilir...

Makyaj malzemelerinin ömrü ne kadar?