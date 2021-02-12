Psoas kasını çalıştırarak stresi azaltmak mümkün

Pandemide artan stresi hafifletmek için alınabilecek en etkili fiziksel önlemlerden biri de psoas kasını gevşetmek. Psoas kasındaki gerilimi azaltarak olumlu duygusal değişimler yaratmak mümkün.

Psoas kasını çalıştırarak stresi azaltmak mümkün
Sağlık
12 Şubat 2021 Cuma

Bir tehlike karşısında veya tehdit altında hissettiğimizde, bedenimiz iki tepkiden birini veriyor: Savaşmak ya da kaçmak. Seçimine göre bedenimizde bir dizi fiziksel değişim meydana geliyor. Meselâ karşı koymamızı ya da kaçmamızı kolaylaştırmak için nefes alışverişimiz kısalıyor, kalp ritmimiz hızlanıyor. Karşı koyarken veya uzaklaşırken hafif olmaya ihtiyaç duyacağımız için yeme isteğimiz kesiliyor, bağırsaklarımız ağırlığını atmak için hareketleniyor. Bu esnada açıkça hissedemediğimiz bir değişim daha gerçekleşiyor. Kaslarımız, duruma uygun pozisyon alıyor. Söz konusu kaslar arasında, bir anlamda evrimi sürecinde insanın hayatta kalmasını borçlu olduğu «psoas» önem kazanıyor. Psoas kası, koşmak ve tekme gibi savunucu darbeler için canlı ve esnek bir yapı alıyor.

Stres, psoas kasını nasıl etkiliyor?

Bedenimizin, tehdit altında hissettiğinde verdiği bir tepki daha var: Olduğu yerde kalmak. Bu, anlık tepki vermemize sebep olan ani korkudan biraz farklı bir tehlike. İnsanın ani tepki veremediği ya da vermesinin mümkün olmadığı, dönemsel ya da daha uzun süreli bir tehdit. «Ya başarısız olursam?...» endişe ve korkusunun hâkim olduğu bir sınav dönemi, yahut «Kiramı, borçlarımı ödeyemeyeceğim ve sonra ... » kaygısının teslim aldığı iş arama süreci, bu sınıfa giren tehditlerden. İnsan belirsizlikler, cevabını veremediği sorular karşısında strese girdiğinde ve tepki veremediğinde, psoas kasılıp kalıyor. Bu, benzer durumlarda cenin pozisyonu alarak bir tür pasif defansa geçen vücudun otomatik tepkisi.





Milyonlarca yıl önce psoas kası, insanı ormanda karşısına çıkan kaplana av olmaktan korumaya yarıyordu. Yüzyıllar içinde tehlike ve stres kaynakları değişti. 21. yüzyılda ormandaki kaplanın yerini caddedeki otomobil aldı, insan yiyecek bulmak için avlanmak yerine iş bulup çalışarak para kazanıyor. Çağın insanının psoas kasında gerilim birikmesine sebep olan stresin kaynağı, uzayıp giden yapılacak işler listesi ve yaşadığı finansal sıkıntılar. Ancak iki faktör daha var : Saatlerce aynı pozisyonda oturmak ve duruş bozukluğu.

Psoas kası vücudun neresinde konumlanır?

Bacaklar ile bel kemiği arasında yer alıyor.





Psoas kasını çalıştırmak stresi nasıl azaltır ?

Duygusal değişimler ile biyolojik değişimler arasındaki ilişkiyi açıklamak için psoas kası mükemmel bir örnek. Olumsuz duygusal değişimler psoas kasında gerilim birikmesine sebep oluyor. Peki tersi de mümkün mü? Yani psoas kasındaki gerilimi azaltarak olumlu duygusal değişimler yaratmak?

Yoga uygulamaları, bunun mümkün olduğunu gösteriyor. Psoas kasını esneterek çalıştıran, uzatan yoga pozları stresi azaltıyor. Nasıl ki beyin tehlike anında «Ya savaş, ya kaç» komutu vererek duruma uyum sağlaması için psoas’ta gerilim yaratıyor, aynı şekilde psoas da kendi gerilimini azalttığında merkezi sinir sistemi aracılığı ile beyne «Her şey yolunda» uyarısı gönderiyor. Uyarıyı alan beyin, aldığı mesajı bedene tekrarlıyor. Stres anında derin nefes almanın beyne verdiği mesajın ve yarattığı sonucun aynısı.

Korona döneminde psoas kasını çalıştırmanın faydası

21. yüzyıl insanı, bir yıldır yaşamsal tehdit altında. Korona virüsü, hem kendi yaşamına hem de sevdiklerine yönelik, ne zaman sona ereceğini bilmediği bir tehlike. Beyni, bedenine «Savaş ya da kaç» komutu veriyor. Ancak kaçabileceği bir yer yok ve bir yıldır tek yapabildiği kendini savunmak. Bu, yaşamsal bir savunma için uzun bir süre. Bedenin kendini savunmak için aldığı önlemleri insan «stres» olarak hissediyor. Bu stresi azaltmak için maske takmak, sosyal mesafe ve diğer hijyen kurallarına uymaya ek olarak alabileceği en isabetli fiziksel önlemlerden biri, psoas kasını rahatlatmak. Birkaç basit egzersizle «kaçma ya da savunma kası» psoas’ı rahatlatarak beyne «Her şey yolunda» mesajı göndermek.

Psoas egersizleri

Psoas kasını rahatlatmaya yarayan çok sayıda yoga pozu var. Evde, hatta epeyce sınırlı bir alanda yapmanın mümkün olduğu bu pozlardan en etkili üç tanesi : Güvercin, kertenkele ve (durumun anlam ve önemine uygun olarak) savaşçı pozu.

Güvercin Pozu (Eka Pada Rajakapotasana)





Kertenkele Pozu (Utthan Pristhasana)





Savaşçı pozu (Virabhadrasana)





Haber : Perihan Özcan Chocardelle

ozcanperi@gmail.com

Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Yorum yazmak için üyelik girişi yapmalısınız.
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz.

Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.