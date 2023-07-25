Görsel şölen: Antalya'nın rengarenk halı tarlaları

Bitkilerden elde edilen k\u00f6k boyas\u0131 kullan\u0131larak orijinal tezgahlarda \u00fcretilen el hal\u0131lar\u0131yla \u00fcnl\u00fc D\u00f6\u015femealt\u0131'ndaki y\u00fczlerce d\u00f6n\u00fcml\u00fck tar\u0131m arazisi, ekinlerin bi\u00e7ilmesinin ard\u0131ndan hal\u0131lara ev sahipli\u011fi yap\u0131yor.. Sadece D\u00f6\u015femealt\u0131 il\u00e7esi de\u011fil ayn\u0131 zamanda; Camili, Ek\u015fili, Il\u0131ca, Killik, Karata\u015f, Ah\u0131rta\u015f, Dereli, Kovanl\u0131k, Kevse, Karaveliler, Selimiye'de de bir\u00e7ok mahalle, tarla ve bo\u015f arazi, yaz boyunca serilen hal\u0131 ve kilimlerle doluyor.. Dokuma tezgahlar\u0131nda k\u00f6k boyal\u0131 iplerle dokunmu\u015f motifleriyle \u00fcnl\u00fc T\u00fcrk hal\u0131lar\u0131 ve kilimleri, \u00fclkenin \u00e7e\u015fitli yerlerinden il\u00e7eye getirilerek \u00f6nce y\u0131kan\u0131yor ard\u0131ndan da kurutulup onar\u0131mdan ge\u00e7iriliyor. . El dokumas\u0131 hal\u0131 ve kilimler \u00f6nce temizleniyor, yeni dokunmu\u015f hal\u0131lar\u0131n yakma i\u015flemi ile uzun t\u00fcyleri k\u0131salt\u0131l\u0131yor, ard\u0131ndan renklerinin solmas\u0131 ve mikroplardan ar\u0131nd\u0131r\u0131lmas\u0131 i\u00e7in 3 ay boyunca tarlalara seriliyor.. Hal\u0131lar daha sonra g\u00fcne\u015f alt\u0131nda mikroplar\u0131ndan ar\u0131nmas\u0131 ve renginin pastele d\u00f6n\u00fc\u015fmesi i\u00e7in tarlalara seriliyor. Ekin hasad\u0131 i\u00e7in tarlalarda g\u00fcnlerce al\u0131n teri d\u00f6ken i\u015f\u00e7iler, ayn\u0131 tarlalarda bu kez hal\u0131 mesaisi yap\u0131yor. . Binlerce hal\u0131n\u0131n yan yana serildi\u011fi tar\u0131m arazileri, foto\u011fraf merakl\u0131lar\u0131n\u0131n da ilgisini \u00e7ekiyor.. Foto\u011fraflar DHA ve AA taraf\u0131ndan servis edilmi\u015ftir.. . . .
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