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Seyahat

Doğanın tarihle kucaklaştığı yer: Santa Vadisi

Gümüşhane'nin merkeze bağlı Dumanlı köyü sınırları içerisinde yer alan, asırlık taş binaları ve mistik atmosferiyle tarihi Santa Harabeleri, ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Giriş: 25 Haziran 2026, Perşembe 09:34
Güncelleme: 02 Temmuz 2026, Perşembe 08:45
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Gümüşhane'nin merkeze bağlı Dumanlı köyü sınırları içerisinde yer alan ve bölgenin en önemli anıtsal kültürel mirasları arasında gösterilen Santa Harabeleri, kış aylarının ardından yeni turizm sezonunun başlamasıyla birlikte ziyaretçilerin akınına uğradı.

 

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Kış mevsiminde zorlu hava şartları nedeniyle ulaşımı kapanan antik yerleşke, havaların ısınması ile doğaseverlere ev sahipliği yapmaya başladı.

 

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Kimi kaynaklara göre 17. yüzyılda kimi kaynaklara göre de daha eski tarihlerde kurulduğu bilinen ve 7 mahalleden oluşan Santa Harabeleri, her bir mahallesinde dönemin özelliklerini yansıtan ve zamana meydan okurcasına dimdik ayakta duran tek ve iki katlı evleri, kiliseleri, okulları, şelaleleri ve çeşmeleriyle döneminin kendine özgü sivil mimari özelliklerini sergiliyor.

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Doğu Karadeniz'in önemli kültürel miraslarından birisi ve geçmişin izleriyle dolu olan Santa Harabeleri, tarihi ihtişamı ve doğal güzellikleriyle ziyaretçilerine büyüleyici bir atmosfer ve enfes manzaralar sunuyor.

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Bu yıl bölgede gerçekleşen yoğun yağışların ardından dağların yamaçlarından süzülen şelaleler ve coşkun akan dereler, tarihi taşköprülerle birleşerek doğa tutkunlarına benzersiz bir görsel şölen sunuyor.

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Rengarenk açan çiçekler, orman gülleriyle birlikte yürürken her bir adımda enfes kokuların duyulduğu bölgeye ilk kez gelen vatandaşlar ve profesyonel turist rehberleri Santa'nın eşsiz coğrafyası karşısında hayranlıklarını gizleyemedi.

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* Haberin fotoğrafları İHA tarafından servis edilmiştir.

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