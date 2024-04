Sigara bağışıklık sistemini zayıflatır mı?

Sık sık hastalanıyor ve neden bu kadar sık hastalanıyorum? diye soruyorsanız, sorumlusunun içtiğiniz veya dumanına maruz kaldığınız sigara olma ihtimali oldukça yüksek! Yeni bir araştırmaya göre yaş, cinsiyet ve genetik gibi diğer faktörler gibi sigara içmenin de bağışıklık tepkileri üzerinde büyük etkisi bulunuyor. Sigara içmenin bağışıklık üzerindeki kısa vadeli etkisinin yanı sıra uzun vadeli sonuçları da var.

Sigara içmek bağışıklığı düşürür mü?

Pasteur Enstitüsü'nden araştırmacılar, bağışıklık yanıtlarındaki değişkenliği anlamak için bir çalışma yaptı. Sigara içmenin bağışıklık üzerindeki etkilerini gösteren sonuçlara göre sigara içenler, sigara içme alışkanlığını bıraktıktan sonra uzun yıllar boyunca vücutlarının sigara içerken edindiği bazı savunma mekanizmaları üzerinde etkilerle karşı karşıya kalıyor.

Bireylerin bağışıklık sistemleri, mikrobiyal saldırılara ne kadar etkili tepki verdikleri açısından önemli ölçüde farklılık gösterir. Fakat bu değişkenlik nasıl açıklanabilir? Bu farklılıklara hangi faktörler sebep oluyor? Pasteur Enstitüsü Translasyonel İmmünoloji Birimi Başkanı ve çalışmanın son yazarı Darragh Duffy, çalışmanın amacını şöyle açıklıyor; "Sigaranın bağışıklık sistemi üzerindeki etkileri hakkındaki önemli soruları yanıtlamak için, yaşları 20 ila 70 arasında 1.000 sağlıklı bireyler üzerinde çalışma yaptık. Yaş, cinsiyet ve genetik gibi bazı faktörlerin bağışıklık sistemi üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğu bilinse de bu yeni çalışmada, diğer hangi faktörlerin en fazla etkiye sahip olduğunu belirlemeyi amaçladık.”

Sigara, bağışıklık ve enflamasyon ilişkisi

Nature dergisinde yayınlanan ve sigaranın bağışıklığa etkilerini ortaya koyan çalışmadaki veriler analiz edildiğinde, sigara içenlerde enflamasyon tepkisinin içmeyenlere göre daha yüksek olduğu bulundu. Bulgular, sigara içenlerde bir patojen enfeksiyonunun hemen tetiklediği inflamatuar tepkinin arttığını ve ayrıca bağışıklık hafızasında yer alan bazı hücrelerin aktivitesinin bozulduğunu gösterdi. Başka bir deyişle, bu çalışma sigaranın sadece doğuştan gelen bağışıklık mekanizmalarını değil, aynı zamanda bazı edinsel bağışıklık mekanizmalarını da bozduğunu gösterdi.

Akademisyen Darragh Duffy’nin açıklamasına göre, sigara içmenin bağışıklık tepkileri üzerindeki uzun vadeli etkisini gösteren çalışmada, sigarayı bıraktıktan sonra inflamatuar tepkinin hızlı bir şekilde normal seviyelere döndüğü, adaptif bağışıklık üzerindeki etkinin ise 10 ila 15 yıl boyunca devam ettiğini ortaya çıktı. Başka bir deyişle bağışıklık sistemi, sigara içmenin etkilerine dair uzun süreli bir hafızaya benzer bir mekanizmaya sahip görünüyor.

Uzun süreli etki

Pasteur Enstitüsü'nün Translasyonel İmmünoloji Birimi'nde biyoinformatik uzmanı ve araştırmanın ilk yazarı olan Violaine Saint-André şöyle konuştu:

"Sigara içmenin bağışıklık tepkileri üzerindeki uzun vadeli etkilerinin, sigara içenler, sigarayı bırakmış olanlar ve içmeyenler arasındaki DNA metilasyonundaki (bağışıklık hücresi metabolizmasında yer alan genlerin ekspresyonunu değiştirme potansiyeli olan) farklılıklarla bağlantılı olduğunu gösterdik. Bu nedenle sigaranın epigenetik mekanizmalar yoluyla bağışıklık sisteminde kalıcı değişikliklere neden olabileceği görülmektedir.”

