Sevgiliniz yoksa Sevgililer Günü’nü böyle kutlayın

Sevgilisi olmayanlara öneriler

“Sevgilim yok” diye üzülmeyin. İnsanlarla olan ilişkilerinizde sevgiyi çoğaltmak için yapabileceğiniz şeyler var. İşte hayatınızdaki kişilerle olan ilişkilerinize iyi gelecek 7 öneri…

Bulaşıkları kaldırın

"Nasıl yani?" dediğinizi duyar gibiyiz. Diyelim ki yakın arkadaşınız yalnız yaşıyor ve iş yoğunluğundan başını kaldıramıyor. Evinin anahtarını isteyin ve işe koyulun. Sadece 1-2 saatinizi ayırarak ona yardım edebilirsiniz. Perdeleri açın ve içeriyi havalandırın. Bulaşıkları kaldırın ve vaktiniz varsa bir çorba yapıp bırakın. Herkes arada sırada bu tarz yardımlar almayı hayal eder. Çekinmeyin ve teklif edin. Şu anda ona yapacağınız en büyük yardım bu olabilir!

Köpeği gezdirmeye çıkarın

Evcil hayvanı olan bir arkadaşınız varsa onun bakımıyla ilgili bir sorumluluğu üstlenmek iyi fikir olabilir. Kediyi aşıya götürürken ona eşlik edebilir, köpeğini gezintiye çıkarabilirsiniz. Akvaryumu temizlemek gibi külfetli işleri de öğrenip yardım etmeniz mümkün. Hayvanlarına olan ilginiz aranızdaki ilişkiyi de daha sıcak hale getirir, deneyin.

Komşunuza kek götürün

Sadece selamlaştığınız hatta birbirinize selam bile vermediğiniz komşularınız varsa, seviyeli bir ilişki başlatmak için ilk adımı siz atabilirsiniz. Uzaktan soğuk görünüyor veya birbirinize bazı konularda kızgınlık duyuyor bile olabilirsiniz. Her ilişki yeni bir şans verilmeyi ve bazı konuları tekrar konuşmayı hak eder. Özellikle de bu ilişki en yakınınızda oturan kişilerle ise…

Kendinize çiçek alın

Çiçekler sevgiyi ifade etmenin en klasik yollarından biri olabilir. Peki, bu sefer kendinize çiçek almaya ne dersiniz? Eve dönerken veya işe giderken gördüğünüz çiçekçinin önünde bu sefer durun kendinize koca bir demet çiçek alın. Güzel bir vazonuz yoksa kendinize hediye edeceğiniz çiçekler için özel bir vazo satın almaktan da çekinmeyin. Kolay ve renkli!

“Günaydın” deyin

Hiç tanımadığınız insanlara “Günaydın” demek size tuhaf gelebilir. İlk defa “Günaydın” diyeceğiniz kişiler, her gün geçtiğiniz yollarda selam vermediğiniz güvenlikçi, temizlik görevlisi, aynı katta çalıştığınız farklı bölümlerden birileri olabilir. Herkesle selamlaşmak için fırsat yaratabilirsiniz. Selamlaşmaya anlam veremeyen insanlarla karşılaşmak da mümkün ama yılmayın. Bir selamlaşma salgını başlatın.

Sokak hayvanlarını besleyin

Köpekler, kediler, güvercinler ve tüm kuşlar… Kimileri sokağa bırakılmış, kimileri sokakta doğmuş, şehir yaşamına alışmaya çalışan masum hayvanlar… Sokak hayvanlarını besleme alışkanlığı, içinizdeki sevgi duygularını sürekli canlı tutar. Bunu zaten yapan biriyseniz kuru mama alarak sevdiklerinize hediye edebilir, bu hareketin yayılmasını sağlayabilirsiniz.

“Nasılsın?” diye sorun

Uzun zamandır aramadığınız o kişiyi arayın. İnsanların en büyük ihtiyacı, bazen yakın çevresinden uzak kalmak ve onu şefkatle dinleyen birine içini dökmek olabilir. “Nasılsın?” sorusunu içtenlikle sorun. Sadece onu dinlemek için aradığınızı belirtin ve günlerinin nasıl geçtiğini, kendini nasıl hissettiğini sorun. Onunla baş başa ve sade bir gün geçirmeyi teklif edin.