Gelecekteki sizden bugünkü size 6 soru

Geleceğe yolculuğa çıkmış olsaydınız, şimdiki sorunlarınızla uğraşmayan gelecekteki siz, bugününüz için hangi tavsiyelerde bulunurdu?

Bir dönüm noktası yaşadınız ve kendi kendinize mutsuz olmak için bahaneler üretmekten vazgeçeceğinizin sözünü verdiniz diyelim... Korkularınıza baktığınız o gün onların gerçek olmadıklarını gördünüz. Bugün hayatınız depresyondaki kızın hayatından çok daha farklı. Mutlu ve sağlıklısınız. Ama en önemlisi hayatı ve kendinizi seviyorsunuz. Eğer gelecekte kendi hayatınızda bir yolculuğa çıkmış olsaydınız, şimdiki sorunlarınızla uğraşmayan gelecekteki siz, bugün için size hangi tavsiyelerde bulunurdu? Acaba bu soruları kendinize birkaç yıl önce sorsaydınız mutluluğu daha erken bulur muydunuz?

1- Korkularınıza hayallerinizden daha mı çok bağlısınız?

Sevgiye yönelmek hayalinizdeki hayatı yaşamanızdaki en hızlı yoldur. Kendinize ve hayallerinize inanın. Korkunun endişe ve güvensizliğin ortaya çıkardığı bir şey olduğunu anlayın. Hareketlerinizi kontrol altına almasına izin vermeyin.

2- Risk alıyor musunuz?

Hayatınızın her alanına bakın. İlişkiniz, kariyeriniz, finansal durumunuz, sağlığınız ve çevreniz. Gelecekteki siz, bu alanların herhangi birini alışkanlık haline getirmenizi istemiyor. Yani sabit kalmak yerine risk almanızı istiyor. Her zaman daha iyisini hak ediyorsunuz.

3- Vücudunuzu dinliyor musunuz?

Vücudunuz, içsel mutluluğunuzu ve sağlığınızı bulmanızdaki en iyi araç. Duygularınızı göz ardı ederseniz, mutluluk yolundaki birçok fırsatı kaçırabilirsiniz. Vücudunuz size acıktığınızı, yorgun olduğunuzu, rahatlamanız gerektiğini söyler. Vücudunuzu dinlemeyi öğrenirseniz, huzurlu bir yaşama daha yakın olursunuz.

4- En yakın arkadaşınız yine siz misiniz?

İç sesinizi dinlemek yerine başkalarını dinlerseniz takılıp kalırsınız. Kalbinizin sesine güvenin ve sizin en yakın arkadaşınız olmasına izin verin.

5- Kendiniz dahil başkalarını, değiştirmeye kalkmadan, oldukları gibi kabul ediyor musunuz?

Birçoğumuz başkalarını veya kendimize mantıklı gelmeyen olayları değiştirmeye çalışırız. Bir işin neden olmadığı üzerine bu kadar vakit harcamak yerine kendinizi geliştirmeye vakit harcayın.

6- Yaşamınızın tadını çıkarıyor musunuz?

Büyü, anın içinde. Hedefleriniz doğrultusunda ilerleyin, hedeflerinizin sizi yönlendirmesine izin vermeyin. Yolculuk eğlencenin olduğu yerdedir. Hayatınızda anı yaşamaya özen gösterin çünkü elinizde olan en kıymetli şey, o an.

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