Prag'da sonbahar

\u00c7ekya'n\u0131n ba\u015fkenti Prag, sonbahar\u0131n serin g\u00fcnlerinde de turistlerin ilgisini \u00e7ekiyor. . Sararan a\u011fa\u00e7lar, kentin do\u011fal dokusuna mevsimin renklerini katarken, so\u011fuyan hava ve k\u0131salan g\u00fcnlere ra\u011fmen \u015fehirdeki canl\u0131l\u0131k devam ediyor. \nVysehrad Park\u0131, Aziz Peter ve Aziz Paul Bazilikas\u0131.. Kentin park ve ye\u015fil alanlar\u0131, sonbahar\u0131n huzurlu atmosferini yans\u0131t\u0131rken, tarihi yap\u0131larla birle\u015fen sararm\u0131\u015f a\u011fa\u00e7lar, ziyaret\u00e7ilere farkl\u0131 bir Prag manzaras\u0131 sunuyor. . Kentin simge yap\u0131lar\u0131 aras\u0131nda Vysehrad Park\u0131'ndaki Rotunda Martina da yer al\u0131yor.. Astronomik Saat ve Eski Meydan.. Vltava Nehri.. Vltava Nehri ve Karl K\u00f6pr\u00fcs\u00fc.. Vltava Nehri.. Prag Kalesi.. * Haberin foto\u011fraflar\u0131 AA taraf\u0131ndan servis edilmi\u015ftir.. .
