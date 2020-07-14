Paris'te yüzen sinema açılıyor

Covid-19 sebebiyle birçok eğlence sektörü yeni yöntemler aramaya başladı. Bu yöntemlerden bir dikkat çekici olan ise Paris'ten geldi.

Paris'te bulunan Seine Nehri'nde 18 Temmuz tarihinde “Cinéma sur l’Eau” (Suda Sinema) açılıyor.

Her biri 2 ila 6 kişi alabilen 38 elektrikli bot ve kocaman bir ekran!

Tüm botlar ücretsiz olduğu ve sadece 38 tane olduğu için, insanların kazanmak için bir çekilişe girmesi gerekecek. Diğerleri ise Seine'nin kıyılarına yayılmış 150 şezlongdan birinde otururken sinemanın tadını çıkarabilecekler. İnsanlar 15 Temmuz'a kadar çekilişe katılabiliyorlar.

Etkinliğin posteri;