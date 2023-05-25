Mezuniyet gününe özel saç modelleri

S\u0131k\u0131 at kuyru\u011fu\nHaberimizdeki sa\u00e7 modelleri i\u00e7erisinde belki de en modern g\u00f6r\u00fcn\u00fcml\u00fc model s\u0131k\u0131 at kuyru\u011fu. \u00d6nden s\u0131k\u0131ca toplanm\u0131\u015f ve sabitlenmi\u015f bu modelde daha modern bir g\u00f6r\u00fcn\u00fcm elde etmek istiyorsan\u0131z arkas\u0131 da d\u00fcmd\u00fcz olmal\u0131. Biz s\u0131k\u0131 at kuyru\u011funun \u00f6zellikle kal\u0131n saten veya krem kuma\u015ftaki tulumlara tam uyaca\u011f\u0131n\u0131 d\u00fc\u015f\u00fcn\u00fcyoruz.. Ensede balerin topuz\nKesinlikle en zarif se\u00e7imlerden biri! \u00d6n\u00fc sabitlenmi\u015f ve s\u0131k\u0131 bir balerin topuz bir\u00e7ok romantik elbiseye uyum sa\u011flar. Balerin topuzun en \u00f6nemli noktas\u0131 topuzu olmas\u0131 gerekti\u011finden fazla b\u00fcy\u00fck yapmamak ve sa\u00e7\u0131n \u00fcst taraf\u0131n\u0131 kabartmamak. Bu syaede zarif g\u00f6r\u00fcn\u00fcm\u00fcn\u00fcz\u00fcn yan\u0131nda dinamik bir model de elde etmei\u015f olacaks\u0131n\u0131z.. \u00d6n\u00fc sabit dalgal\u0131 sa\u00e7lar\nModel Gigi Hadid ile birlikte olduk\u00e7a y\u00fckseli\u015fe ge\u00e7en bu sa\u00e7 modeli bizce klasik dalgal\u0131 modelden uzakla\u015fmak i\u00e7in iyi bir se\u00e7enek. \u00d6nlerini sa\u00e7 sabitleme stickleriyle iyice yap\u0131\u015ft\u0131r\u0131p zarif bir tokayla tutturabilir ya da gizleyebilirsiniz biti\u015f noktas\u0131n\u0131.. Da\u011f\u0131n\u0131k topuz\nY\u0131llard\u0131r modas\u0131 ge\u00e7meyen sa\u00e7 modellerinden biri de da\u011f\u0131n\u0131k topuzlar. \u00d6zellikle \u00e7ok kabart\u0131lmam\u0131\u015f sa\u00e7larda \u00f6nlerden b\u0131rak\u0131lan per\u00e7emlerin de dalgal\u0131 yap\u0131lmas\u0131yla olduk\u00e7auyumlu bir g\u00f6r\u00fcn\u00fcm elde edebilirsiniz.. \u00d6rg\u00fcn\u00fcn g\u00fcc\u00fc\nSon zamanlarda y\u00fckseli\u015fte olan "baby \u00f6rg\u00fcleri" sa\u00e7 aras\u0131nda tercih edebilece\u011finiz gibi b\u00f6yle daha geni\u015f \u00f6rg\u00fcleri de modelinize dahil edebilirsiniz. Biz her iki \u00f6rg\u00fc t\u00fcr\u00fcn\u00fc de arkadan hafif\u00e7e toplanm\u0131\u015f sa\u00e7 modellerine \u00e7ok yak\u0131\u015ft\u0131r\u0131yoruz. D\u00fcz veya dalgal\u0131 olarak kullanabilirsiniz..
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