Mezuniyet gününe özel saç modelleri

Örgünün gücü

Son zamanlarda yükselişte olan "baby örgüleri" saç arasında tercih edebileceğiniz gibi böyle daha geniş örgüleri de modelinize dahil edebilirsiniz. Biz her iki örgü türünü de arkadan hafifçe toplanmış saç modellerine çok yakıştırıyoruz. Düz veya dalgalı olarak kullanabilirsiniz.