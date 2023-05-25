Mezuniyet gününe özel saç modelleri

Mezuniyet balonuzda giyeceğiniz kıyafet belli fakat henüz uygun saç modelini seçemediyseniz bu önerilerimize göz atabilirsiniz.

Güzellik
Giriş: 25 Mayıs 2023 20:00
ABONE OL

  • Sıkı at kuyruğu

    Haberimizdeki saç modelleri içerisinde belki de en modern görünümlü model sıkı at kuyruğu. Önden sıkıca toplanmış ve sabitlenmiş bu modelde daha modern bir görünüm elde etmek istiyorsanız arkası da dümdüz olmalı. Biz sıkı at kuyruğunun özellikle kalın saten veya krem kumaştaki tulumlara tam uyacağını düşünüyoruz.

    1 / 5

  • Ensede balerin topuz

    Kesinlikle en zarif seçimlerden biri! Önü sabitlenmiş ve sıkı bir balerin topuz birçok romantik elbiseye uyum sağlar. Balerin topuzun en önemli noktası topuzu olması gerektiğinden fazla büyük yapmamak ve saçın üst tarafını kabartmamak. Bu syaede zarif görünümünüzün yanında dinamik bir model de elde etmeiş olacaksınız.

    2 / 5

  • Önü sabit dalgalı saçlar

    Model Gigi Hadid ile birlikte oldukça yükselişe geçen bu saç modeli bizce klasik dalgalı modelden uzaklaşmak için iyi bir seçenek. Önlerini saç sabitleme stickleriyle iyice yapıştırıp zarif bir tokayla tutturabilir ya da gizleyebilirsiniz bitiş noktasını.

    3 / 5

  • Dağınık topuz

    Yıllardır modası geçmeyen saç modellerinden biri de dağınık topuzlar. Özellikle çok kabartılmamış saçlarda önlerden bırakılan perçemlerin de dalgalı yapılmasıyla oldukçauyumlu bir görünüm elde edebilirsiniz.

    4 / 5

  • Örgünün gücü

    Son zamanlarda yükselişte olan "baby örgüleri" saç arasında tercih edebileceğiniz gibi böyle daha geniş örgüleri de modelinize dahil edebilirsiniz. Biz her iki örgü türünü de arkadan hafifçe toplanmış saç modellerine çok yakıştırıyoruz. Düz veya dalgalı olarak kullanabilirsiniz.

    5 / 5

Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.