30 spiritüel sembol ve anlamları

Bazı sembollerin anında pozitiflik yayabilmesi, diğerlerinin ise negatiflik yayması garip. Bazen oluşturulan aura o kadar güçlüdür ki derin bir anlayış ve bilgelik duygusu da verebilir. Bu semboller yalnızca niyetiniz ve düşünceleriniz olumlu olduğunda anlam kazanır. Bu nedenle, bu grafik temsillerden en iyi şekilde yararlanmak istiyorsanız, olumsuzlukların zihninizi bulandırmasına izin vermeyin. Birinin ve hepsinin iyiliğine inanın.
Bunların hepsi gerçek bende müslümanim gerçekleri görebilmek için istemek ve inanmak gerekir birde çaba
üstünde t d k harfleri birleşmiş ve 1932 var
dönen 8 kollu güneş ne anlama gelir? örümceğe de benziyor evin duvarinda kendi kendine oluşmuş
ücgen icinde Ünlem işaretinin evde olmasinin manasi nedir
Eski cağ
İslamda var demiyor zaten Okumayın sizde herkesin ilgi alanı farklı
Nah işareti de Türkiye'nin spiritüel sembolü.
igrenc
İslam'da simgelerin sembollerin yeri yoktur.
ÇOKTA TIN
Kabede taşladıkları gerçek şeytan mı ? Hacerül esvet ?
Herkes Müslüman değil.Budizm,Reenkarnasyon vb. inançlarla ile ilgili oldukları açıklamalarda belirtilmiş.Davut Yıldızı da Hz.Davut'un sembolüdür,bunun dışında da Hz.Süleyman mührü vardır.Üzülerek belirtmek isterim ki yorumunuzu son derecede alakasız ve fanatik buldum.
size bunları kim öğretiyor ya. O zaman camilerdeki hilali kaldıram
Negatif yayabilirler mi