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Ruh

30 spiritüel sembol ve anlamları

Manevi semboller her yerdedir. Şimdiki yaşamdaki önemini büyük ölçüde unutmuş olsak da, zihnimizde hala güçlü bir psikolojik izlenim bırakabilirler.

Giriş: 02 Kasım 2026, Pazartesi 10:00
Güncelleme: 02 Kasım 2026, Pazartesi 10:02
1

Hamsa sembolü ve nazar

Arapça beş kelimesi, nazarlı hamsa, kötülüklerde korunma sembolüdür. Bu sembol, ortasında bir göz çizimi olan açık bir sağ el ile temsil edilir. Fatıma'nın Eli ve Miriam'ın Eli olarak da bilinir.

Hamsa tılsım olarak takılırsa veya evinizde asılırsa, olumsuz düşünceleri veya titreşimleri olan kişilerin size zarar veremeyeceğine inanılır. Temel olarak, sizi kötü niyetli bakışlardan ve diğer zararlı enerjilerden korur.

2

Yaşam çiçeği

Üst üste binen geometrik dairelerden oluşan yaşam çiçeği, insan yaşamının derinlerindeki bağlantıyı gösterir. Kutsal geometrinin en üretken sembollerinden biridir ve insan uygarlığının çeşitli kültürlerine kadar uzanır. Bazıları onun Sümerler zamanından (dünyadaki ilk uygarlık) beri var olduğunu söylüyor.

Sembole baktığınızda, yaratılış kalıplarını temsil eden 7 adet üst üste binen sembol göreceksiniz. Semboldeki iç içe geçmiş tüm halkaların kendi anlamı vardır ve matematik, tıp ve hatta müziği tanımlayan çeşitli durumlarla ilişkilendirilebilir.

3

Yin Yang

Yin Yang, karşıtların birliğini temsil eden Taocu bir semboldür. Topun iki yarısı, dünyada var olan eril ve dişil enerjiyi temsil eder ve aynı şekilde evrendeki her şeyin nasıl eşit derecede güçlü bir enerjiye sahip olduğunu somutlaştırır.

Denge yasasının bir hatırlatıcısı olarak hareket eder ve dualitenin uyumunu temsil eder. Yin Yang der ki, ne kadar karanlık ya da aydınlık, bilgi ya da cehalet, eril ya da dişil olursa olsun, her şeyin dengeye ihtiyacı vardır. Tüm Çin kültüründe yaygın olarak kullanılan bu dualite sembolü aracılığıyla öğreti, evrende barışı ve teselliyi yeniden tesis eder.

4

Dharma çarkı

Dharma çarkının 8 kolu, Nirvana'ya ulaşmanıza yardımcı olabilecek 8 Aydınlanma yolunu temsil eder. Budist geleneğindeki bilgeliği detaylandıran en eski Budist sembollerinden biridir.

Bu Dharma Çarkının her bir kolu, şu şekilde özel öğretimi temsil eder: Doğru geçim, doğru konuşma, doğru niyet, doğru eylem, doğru çaba, doğru farkındalık, doğru bilinç ve doğru görüş. 'Kanun Çarkı' olarak da bilinir, varlığı M.Ö. 2500 yılına kadar uzanır. 

5

David'in yıldızı

Başlangıçta Davut'un Kalkanı olarak bilinen ve her iki yönde üst üste binen iki üçgenin sonunda bir yıldız oluşturduğu bir Yahudi sembolü. Bu iki üçgen, Tanrı ile insan arasındaki bağlantıyı veya erkek ile dişi arasındaki birliği sembolize eder.

Gizli çevrelerde ve Kabalistik uygulamalarda yaygın olarak kullanılan Davut Yıldızı, ateş ve su gibi karşıtların birliğini temsil eder. İlahi bağlantının bu önemine meydan okuyan ve bunun yerine uzaydaki 6 yönü temsil ettiğine inanan çeşitli araştırmalar var: Yukarı, aşağı, doğu, batı, kuzey, güney ve merkez (yıldızın merkezindeki boşluk).

6

Om/Aum

Çeşitli kültürlerde yaygın kullanımı nedeniyle çoğumuz bu kutsal sembolün farkındayız. Haklı olarak "Tüm Mantraların Anası" olarak adlandırılabilir. Bu sembol, zikredildiğinde ilahi enerjiye bağlanmanıza yardımcı olabilecek yaradılışın ilkel sesini temsil eder. Bu sembolün gücü, üçüncü gözünüzü açmanıza yardımcı olabileceği için sonsuzdur.

Hinduizm'in geçmiş, şimdi ve gelecek zaman karışımını temsil eden birincil gücüdür.

7

Lotus çiçeği

En ünlü Budist sembollerinden biri olan lotus çiçeği aydınlanmayı temsil eder. Çamurlu suların ortasında büyüdüğü halde bu kadar güzel bir çiçek olması, onu dönüşüm ve yeniden dirilme ile ilişkilendirir.

Çeşitli manevi geleneklerde mevcut olan nilüfer, bize zorluk ne olursa olsun geçeceğini hatırlatır. Bağışlamayı, şükran duymayı ve ayrıca yapraklarının arasından akan su biçiminde ayrılmayı teşvik eder.

8

Hayat ağacı

Hayat ağacının simgeleştirilmesi, farklı dinlere bağlı olarak farklı biçimlerde algılanabilmektedir. Bağlantıyı, yaratmayı ve birliği temsil eden hayat ağacı, dünya çapında çeşitli sanat ve mimarilerde de spor yapılabilir.

Doğal bir ağaçla sembolize edilen bu hayat ağacı, çeşitliliği onurlandırır ve ortak kökeni kutlar. Hristiyanlıkta Adem ve Havva'nın yasak meyveyi topladığı ağaç olduğuna inanılırken, diğer birkaç kültürde dört toprak elementi (toprak, rüzgar, hava ve ateş) arasında bir bağlantı kurar.

9

Buda

Buda daha çok dini bir gurudur ve daha az aydınlanma sembolüdür. Hayatın gerçek anlamını bulmak için hayattaki tüm lükslerden vazgeçen 'Budizm' dininin kurucusudur. MÖ 563'te doğdu. Nepal'de Buda, bir Bodhi ağacının altında Nirvana'ya ulaştı ve dünyayı aydınlanma yoluna yönlendirmek için ilerledi.

Buda terimi "uyanmış kişi" anlamına gelir ve çok eski zamanlardan beri milyonlara ilham vermeye devam etmektedir. Buda kendi figürü ile karakterize edilir: meditasyon pozisyonunda tezahür eden uzun kulaklar, spiral bukleler. Bir öğretmen, filozof ve lider olan Buddha, barış ve tesellinin yaşayan bir simgesiydi.

10

Mandala

Mandala kelimesinin gerçek anlamı "Daire" olduğundan, bir mandala bir daire içine alınmış birkaç geometrik şekille temsil edilir. Evreni ve doğanın kalıplarını temsil eder. Aynı zamanda meditasyon için kullanışlı bir araçtır ve merkez üssü konsantre olmanıza yardımcı olur ve odaklanmayı yoğunlaştırır.

Mandalalar aslen Tibet Budizmindendir ve burada bir ibadet aracı olarak kullanılırlar. Birkaç Budist karmaşık Mandalalar çizer ve tamamlandıktan sonra onu yok eder. Bu yıkım eylemi, insan yaşamının ölümlülüğü ile ilgilidir.

11

Namaste

Hindistan'daki insanlar sizi iki elini birleştirerek selamlar. Geleneksel olarak, "Namaste" kelimesi iki kelimenin birleşimidir: Namah ve Aste. Namah, "Senin önünde eğiliyorum" anlamına gelir ve Aste, "Olsun" anlamına gelir.

Tüm dünyadaki Yogiler için bu çok güçlü bir ruhsal uygulamadır. Kelimenin tam anlamıyla şu mesajı tercüme eder: İçimdeki ilahi, senin içindeki ilahi olanı onurlandırır - bu, "Namaste" sergileyen kişinin, bir ve her şeyde var olan ilahi kıvılcıma inandığı anlamına gelir. Namaste diyerek pratik yapabilirsiniz, bu kişide garip bir zarafet ve alçakgönüllülük duygusu geliştirir.

12

Ankh

Kökeni Mısır Uygarlığı'na dayanan bu sembol, yaşamın suyla yeniden canlanmasını temsil eder. Öbür dünyanın önemli bir parçası olduğuna inandıkları için birçok Mısır mezarında da bulunur. Hatta Mısır Tanrıları bile Ankh taşırken tasvir edilmiştir.

Ankh, kolları üç farklı tarafa uzanan üstte bir halka ile temsil edilir. Ayrıca, grafik gösterimi nedeniyle "saplı haç" olarak da bilinir. Bazı teoriler ayrıca orgazmların yenilenmesini sağlamak için cinsel aktiviteler sırasında da kullanıldığını öne sürüyor.

13

Beş köşeli yıldız

Beş köşeli yıldız veya Pentagram, bir daire içine alınmış bir yıldızla temsil edilir. Doğal bir yıldız olarak, içinde 5 tepe noktası vardı, tepe noktası ruhu temsil ederken, diğer dördü diğer 4 elementi simgeliyordu: Hava, su, hava ve ateş.

"Şeytani" olarak da bilinen Pentagram'ı oluşturan her şey, hayatımıza katkıda bulunan maddelerdir. Size kötülüğe karşı koruma sağladığına inanılan Vika dininde yaygın olarak kullanılmaktadır. Ayrıca koruyucu bir tılsım olarak kullanılır.

14

Horus'un gözü

Kökeni eski Mısır uygarlıklarına dayanan Horus'un Gözü'nün varlığının oldukça merak uyandıran bir hikayesi vardır. Bir savaşta gözünü kaybeden güneş ve ruh tanrısı Horus, daha sonra bilgelik Tanrısı Thoth tarafından restore edildi.

Mısırlılar, göz sihirli bir şekilde restore edildiğinden beri iyileştirici güce sahip olduğuna inanıyor. Takana sağlık, güvenlik ve bilgelik verdiği inancıyla genellikle muska olarak takılmasının nedeni budur. 

15

Zen çemberi

Zen Çemberi, çabasızlığı ve aydınlanmayı simgeleyen Zen Budizminden bir semboldür. Çizildiği güzellik, mesajın bir kopyasıdır. Zahmetsiz fırça darbesi bize sadece olmayı öğretir.

Enso veya Sonsuzluk Çemberi olarak da bilinen Zen Çemberi, Zen Budizminin en temel kavramlarından bazılarını, yani aydınlanma, zahmetsizlik ve kusurluluğu aktarır. 

16

Barış

İnsanlar arasında barışı göstermek için sıklıkla kullanılan evrensel bir semboldür. Barışı temsil eden başka işaret ve semboller olsa da, bu en yaygın olarak kullanılanıdır. 1958'de İngiliz Nükleer Silahsızlanma kampanyasının logosu olarak ortaya çıktı. Gerald Holtom tarafından yaratıldı.

Başlangıcından bu yana, bu evren sembolü küresel olarak çeşitli koşullar altında kullanılmıştır: Savaşlar, şiddet ve hatta protestolar. Aslında o kadar yaygın bir şekilde kullanılıyor ki, genellikle mor zemin üzerine beyaz olan tüm klavyelerde bir emoji olarak da kendini gösteriyor.

17

Khanda

Bu aydınlanma sembolü, Sih toplumunda en kutsal olanıdır ve dört silahtan oluşur. Altta çaprazlanmış iki tek kenarlı kılıç (Kirpan), ortada bir çakkar ve iki ağızlı bir kılıçtan (talwar) oluşur.

Sih doktrinini temsil eden Deg Tegh Fateh, semboldeki kılıç ilahi gücü temsil ediyor. Batılın yok edilmesini tecelli eder ve gerçeği yeniden tesis eder. Alttaki iki kılıç, manevi ve materyalist üstünlüğün bütünleşmesini gösteren Piri-Miri (Sol-sağ) olarak bilinir.

18

Ganesh

Hinduizm'in en hayranlık uyandıran tanrılarından biri olan Lord Ganesha, bilgeliği temsil eder. Engelleri kaldıran biri olduğuna inanılır ve genellikle yeni girişimlerde başarıya ulaşmak için tapınır. Sembol, fil başlı ancak sizi yok olmaktan koruyan insan vücudu olan bir figürle temsil edilir.

Hinduizm dışında, Budizm'de de ona tapılır ve bazı Tibet kutsal kitaplarında da yazılıdır. Nezaketiyle tanınır ve bazı Tibet kutsal metinlerinde Vinayaka olarak da bilinir. Bazı kültürler ayrıca onun dans eden Tanrı veya Nritta Ganpati olduğunu iddia eder.

19

Bodhi yaprağı

Adından da anlaşılacağı gibi, Bodhi ağacından bir yaprak ve Budizm'de ünlü bir amblemdir. Arayışında tüm ilkel zevkleri feda eden ruhsal bilgeliği arzulayan Lord Buddha, sonunda onu Spiritüel Bodhi ağacının altında elde etti. 49 günlük katı meditasyondan sonra nihayet aydınlanmaya ulaştı ve bunun şerefine, Bodhi yaprağı ruhsal uyanışı temsil ediyor.

Aynı zamanda bu materyalist dünyada azmin ne kadar önemli olduğunu da belirler. Bodhi yaprağı, insanlığa sabır ve özveri olmadan asla teselli bulamayacağınızı, çünkü yanıtların size yürüyerek gelmeyeceğini, onları bulmanız gerektiğini öğretmeye çalışır.

20

Kadüse

Bu manevi sembol, kanatlı bir figürün etrafında dönen iki yılanla temsil edilir. Genellikle Asclepius'un Çubuğu (tıp) sembolü ile karıştırılan Caduceus, Hermes'in geleneksel sembolüdür. Hem Yunan hem de Mısır Mitolojisine kadar uzanır ve Merkür gezegenini temsil eder.

Bu evren sembolündeki her iki yılan da yaşamdaki eril ve dişil enerjiyi temsil eder. İç içe geçtiğinde kişi yaşam enerjisiyle dolar ve yeni bir yaşamın kanatlarını geliştirir. Bu şekilde yaşam enerjisinin asli güçlerini de sembolize eder.

21

Bagua

Her biri merkezde Yin-Yang sembolü bulunan üç çizgiden oluşan sekiz trigramdan yapılmıştır. Trigramlardaki üç çizgi, Yin Yang enerjilerinin kendisinin bir temsilidir. Kırılırlarsa yin enerjisini, kırılmayanlar ise Yang enerjilerini sembolize eder. Geleneksel olarak, Bagua kelimesi sekiz sembol anlamına gelir, ancak yaşamın çeşitli yönlerinde dengeyi sağlamak için yaygın olarak kullanılır.

Bu Feng Shui sembolünde, her trigram, bireyin ve evin sağlığının belirli bir alanıyla ilgilidir. Astronomi, Astroloji, Coğrafya, Anatomi ve ailede dengeyi sağlamak için de kullanılır.

22

Çifte mutluluk

Çin'in en çok tanınan sembollerinden biri olan Çifte mutluluk, mutlu bir romantik ilişkiden bahsediyor. Kelime tam anlamıyla Çin alfabesinin xi olarak yazılan 2 karakterine çevrilmiştir ve birleştirilirse "Sevinç" anlamına gelir. Güçlü ve mutlu bir ilişkiyi cezbettiğine inanılır ve mücevher markaları tarafından yaygın olarak kullanılır.

Ayrıca Çin düğünlerinde, dekorasyonda, mutluluğu çekmek için önemli ölçüde kullanılır. Sevinci ve birliği temsil ettiği için çiftlere düğün hediyesi olarak, onlara şans bahşetmek için takı şeklinde de kullanılır.

23

Dünya ilaç çarkı

Yerli Amerikalılardan gelen Earth Medicine Wheel, uyumu temsil eder. Aynı zamanda, Dünya'nın dört elementi arasında barışçıl bir etkileşim kurma girişimidir. İnsanlar bunu ruhsal enerjiyi tezahür ettirmek ve içsel vizyonlarını güçlendirmek için kullanırlar.

Aynı zamanda, her ikisi de aynı anda şifa ve öğretim için birçok nesilden beri Yerli Amerikalılar arasında kullanılan Kutsal Çember olarak da bilinir. Tıp çarkı hakkında pek çok yorum var ama bunların her biri kozmik şeylerle bir bağlantı kuruyor.

24

Gayatri yantra

Gayatri Yantra, Hinduizm'in Tanrıçası Gayatri'den türetilmiştir. Aydınlanmış bir zihni ve ileri görüşlü bir bilgeliği temsil eder. Hindular arasında iyi anlatılmış Gayatri Mantra, kutsal sesler ve güçlü Vedik onaylar yayar.

Bunun evlere zenginlik ve refah getirdiğine inanılıyor. Gayatri yantralarının varlığı, yanlış seçimler yapma olasılığını ortadan kaldırır ve tüm yaşam yaratılışına dair bir anlayış oluşturur. Aynı zamanda gerçeği güçlendirir ve karşılıklı yarar için kozmik bilgeliği odaklar.

25

Sri yantra

Tüm yantraların ve mistik şemaların kralı Sri Yantra, bir daire içine alınmış birbirine kenetlenmiş dokuz üçgenden oluşur. Tam merkezde, tüm yaratıcı enerjilerin ortaya çıktığı yeri simgeleyen bir nokta (Bindu) vardır.

Sembol ayrıca sırasıyla dört dik üçgen (Shiva) ve beş aşağı üçgen (shakti) aracılığıyla erkek ve dişi enerjileri temsil eder. Bunların hepsi birleştiğinde, kozmik güçlerin içsel gücünü ve aydınlanma yeminini somutlaştırır. Geometrik yorumu ayrıca bireysel bir meditasyon deneyimini yoğunlaştırır.

26

Spiral

Bu sembol kadın rahmini, doğurganlığı ve yaşam enerjisini temsil eder. En eski kutsal sembollerden biri olan spiral, çeşitli yaşam formlarında ve enerjilerde gözlemlenir: Bitkiler, mineraller, hava durumu, ölüm ve büyüme. Yeni büyüme modelini ve yaşam yolculuğunun evrimini yansıtır.

Genellikle bir tılsım olarak kullanılır ve kullanıcının yaşamdaki sarmal değişiklikleri ve dönüşleri kabul etmesine yardımcı olur. Bu manevi sembolün bizi hayatın kaynağına bağladığına inanıldığı için aynı zamanda ilahi yaratma gücünü de temsil eder.

27

Üçlü spiral

Üçlü Sarmal aynı zamanda Tirade veya Triskele olarak da bilinir ve zamanın akışını temsil eden bir çizgiyle birbirine bağlanan üç spiralle temsil edilir. Her spiral dünyevi hayatı, öbür dünyayı ve nihayet reenkarnasyonu sembolize eder.

Toprak, su, gökyüzü, beden, zihin ve ruh unsurlarıyla ilgili olan üçlü sarmal, Kelt sanatlarında ve mimarisinde bulunur. 

28

Ejderha

Ejderhaların maneviyatta özel bir yeri vardır ve Çin tarihinin önemli bir parçası olmuştur. Aynı zamanda İncil'deki St. George'un savaşının ünlü anlatısında da kendini gösterir. Farklı yönlerde farklı yorumlanır - Doğuda uğurlu yaratıklar, batıda ise kötü canavarlar olarak temsil edilirler.

Çin, Japon ve Kore medeniyetleri, tüm su kütlelerinin koruyucuları olduklarına inanırlar: Nehirler, okyanuslar ve yağmur. Ancak Hinduizm ve Budizm'de Nagalar olarak da bilinen efsanevi zehirli varlıklar olarak tasvir edilirler.

29

Düş kapanı

Merkezde belirli bir ağ şeklinde işlenmiş, tılsımlar ve diğer boncuklarla süslenmiş ahşap bir umutla temsil edilir. Kabusları önlediğine ve iyi şans getirdiğine inanılır.

Yerli Amerikalılar tarafından, onları kötü rüyalardan korumak ve iyi rüyalara yönlendirmek amacıyla çocukların beşiklerine asmak için yaygın olarak kullanılırlar. İnsanlar ayrıca negatif enerji ve titreşimleri silkelemek için bir mücevher parçası olarak takıyorlar.

30

Sonsuz düğüm

İlk baktığınızda bu sonsuz düğümün ne başını ne de sonunu göremeyeceksiniz. Tüm dünyanın birbirine bağlı olduğunu ve sakinlik ve hareket yaydığını temsil etmek için yapılmıştır. Bunun dışında düğüm, zamanın nasıl bir illüzyon olduğunu ve Dharma'nın ebedi olduğunu hatırlatır.

Aynı zamanda Budaa'nın Budizm'deki sonsuz şefkatinin vücut bulmuş halidir ve dünyevi yaşam ile dini düşüncenin iç içe geçmiş olduğunu sembolize eder. Popüler inanışın aksine, insanlara aydınlanmanın mutlaka dünyevi meselelerden vazgeçmeniz gerektiği anlamına gelmediğini gösterir.

 

Kaynak: Nathalie Carden. "31 Spiritual Symbols and Their Meanings". Şuradan alındı: https://themindfool.com/spiritual-symbols/. (07.09.2022).

Bazı sembollerin anında pozitiflik yayabilmesi, diğerlerinin ise negatiflik yayması garip. Bazen oluşturulan aura o kadar güçlüdür ki derin bir anlayış ve bilgelik duygusu da verebilir. Bu semboller yalnızca niyetiniz ve düşünceleriniz olumlu olduğunda anlam kazanır. Bu nedenle, bu grafik temsillerden en iyi şekilde yararlanmak istiyorsanız, olumsuzlukların zihninizi bulandırmasına izin vermeyin. Birinin ve hepsinin iyiliğine inanın.

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brush-purple Yorumlar
Misafir 23 Ekim 2026, Cuma

Negatif yayabilirler mi

Misafir 23 Nisan 2025, Çarşamba

Bunların hepsi gerçek bende müslümanim gerçekleri görebilmek için istemek ve inanmak gerekir birde çaba

Misafir 07 Ocak 2025, Salı

üstünde t d k harfleri birleşmiş ve 1932 var

Misafir 13 Kasım 2024, Çarşamba

dönen 8 kollu güneş ne anlama gelir? örümceğe de benziyor evin duvarinda kendi kendine oluşmuş

Misafir 06 Ekim 2024, Pazar

ücgen icinde Ünlem işaretinin evde olmasinin manasi nedir

Misafir 12 Eylül 2024, Perşembe

Eski cağ

Misafir 18 Temmuz 2024, Perşembe

İslamda var demiyor zaten Okumayın sizde herkesin ilgi alanı farklı

Misafir 20 Mayıs 2024, Pazartesi

Nah işareti de Türkiye'nin spiritüel sembolü.

Misafir 09 Mart 2024, Cumartesi

igrenc

Misafir 22 Mayıs 2023, Pazartesi

İslam'da simgelerin sembollerin yeri yoktur.

Misafir 30 Mayıs 2025, Cuma

ÇOKTA TIN

Misafir 20 Aralık 2024, Cuma

Kabede taşladıkları gerçek şeytan mı ? Hacerül esvet ?

Misafir 30 Ocak 2024, Salı

Herkes Müslüman değil.Budizm,Reenkarnasyon vb. inançlarla ile ilgili oldukları açıklamalarda belirtilmiş.Davut Yıldızı da Hz.Davut'un sembolüdür,bunun dışında da Hz.Süleyman mührü vardır.Üzülerek belirtmek isterim ki yorumunuzu son derecede alakasız ve fanatik buldum.

Misafir 27 Temmuz 2023, Perşembe

size bunları kim öğretiyor ya. O zaman camilerdeki hilali kaldıram