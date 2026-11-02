30 spiritüel sembol ve anlamları

Hamsa sembolü ve nazar

Arapça beş kelimesi, nazarlı hamsa, kötülüklerde korunma sembolüdür. Bu sembol, ortasında bir göz çizimi olan açık bir sağ el ile temsil edilir. Fatıma'nın Eli ve Miriam'ın Eli olarak da bilinir.

Hamsa tılsım olarak takılırsa veya evinizde asılırsa, olumsuz düşünceleri veya titreşimleri olan kişilerin size zarar veremeyeceğine inanılır. Temel olarak, sizi kötü niyetli bakışlardan ve diğer zararlı enerjilerden korur.