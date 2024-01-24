Menstrual döngüde cilt bakımı nasıl olmalı?

Cildinizin haftadan haftaya değiştiğini hissediyorsanız yalnız değilsiniz...

Menstrual döngüde cilt bakımı nasıl olmalı?
Sağlık
Giriş: 24 Ocak 2024 10:39
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Bazı günler hiç sivilce olmadan uyandığınız da olmuştur, bir gecede ortaya çıkan ani sivilcelerle karşılaştığınız da... Kadınlar olarak cilt fizyolojimiz adet döngümüzün farklı aşamalarında farklı hormonların dalgalanmasıyla değişir ve bu da cilt bariyeri fonksiyonumuzu doğrudan etkiler ve ihtiyaçlarımızı farklılaştırır.


Döngü içerisindeki aşamaları lehimize kullanarak, döngümüze senkronize ederek ve hormonal değişikliklerden etkilenmemeye çalışarak bir sonraki aşamaya daha hazırlıklı başlayabailiriz. Adet döngünüzün her aşamasında cildinizin nasıl etkilendiğini öğrenmek ve cildinizin ay boyunca temiz ve ışıltılı kalmasını sağlamak için ihtiyacınız olan ürünlerden haberdar olmak için haberimizi takip edebilirsiniz.


Son olarak kronik sivilce veya kuru cilt gibi düzenli olarak genel bir cilt problemi olanlar için, daha etkili sonuçlar elde etmek amacıyla tutarlı bir cilt bakımı rutinine sahip olmak daha iyi bir seçenek olacaktır.


Menstrüasyon

Bu aşama regl döneminizin başlangıcı olan zaman. Rahim zarınız döküldükçe östrojen ve progesteron hızla azalmaya başlar. Östrojen ve progesteron seviyenizin düşük olduğu bu aşamada cildiniz normalden kuru, donuk ve yorgun görünüyor olabilir. Ayrıca yüksek prostaglandin hormonu seviyeleri de cildinizin normalden daha hassas olduğuna işaret edebilir.

İlk olarak dahili ve harici hidrasyonu artırmanız gerekir. Daha sonra nemi hapsetmeye ve cilt bariyerinizi onarmaya yardımcı olmak için hyaluronik asit, ektoin, peptitler ve seramidler gibi bileşenler içeren nemlendirici maskelere, serumlara ve nemlendiricilere ihtiyacınız olabilir. Sert peelinglerden ise hassas cildiniz için uzak durmalısınız.


Foliküler faz

Foliküler faz sırasında, yani adetinizin hemen sonrasında cildinizi oldukça beğenebilirsiniz.. Östrojen seviyeleri yükselmeye başlar ve cildinize doğal bir parlaklık kazandırır. Ek olarak, bu süre zarfında progesteron seviyeleri daha dengeli hale gelir, bu sayede muhtemelen daha az sivilceyle ve lekeyle karşılaşırsınız.

Menstrüasyon sonrasındaki bu aşamada cildiniz en iyi durumunda olduğundan, yeni ürünleri denemek için iyi bir zaman. Cildinizin parlaklığını artırmak için hyaluronik asit gibi su bazlı serumlara ek olarak C vitamini serumunuza şans verebilirsiniz. Doğal kollajen üretimini desteklemek, aşırı yağı kontrol etmek ve nem bariyeri fonksiyonunu önemli ölçüde iyileştirmek için retinol, bakuchiol, ferulik asit ve rambutan gibi güçlü bileşenlerle formüle edilen ürünleri rutininize yavaşça dahil edebilirsiniz.


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Ovulasyon

Döngünün bu aşamasında, yani bir sonraki dönemin başlangıcından 13-15 gün öncesini ifade eden dönemde östrojenin yanı sıra testosteron seviyeleri de zirvededir ve bu artış yumurtlamaya neden olur. Hormonal aknelenmenin başlangıcından önceki bir dönem olduğundan cilt bakımında önlemlerin alınması gereken bir dönemdir. Çünkü yağ üretiminizin arttığı bir dönemdesiniz.

Ovulasyon sırasında cildi nemli tutmak için hafif ve yağsız ürünler kullanabilirsiniz. Yaklaşan yağ üretimine hazırlanmak için, gözenekleri temizleyen ve detoks etkisi yaratan maskeler benzeri ürünlerle derinlemesine temizleyin ve gözenekleri tıkanıklıktan korumak için laktik asitle eksfoliasyon yapın. Testosteron seviyelerinin yüzdeki kıl üretimine katkıda bulunabileceğini, dolayısıyla bu aşamada dermapen uygulamasının faydalı olabileceği de belirtiliyor.


Luteal faz

Kısa da olsa muhteşem bir cilt görünümünün ardından luteal faz, östrojeninize veda sinyali verir. Bu aşama, adet öncesi bir aşam olduğundan genellikle progesteronun yükselmesine bağlı olarak sivilceye yol açar. Kişide iltihaplı sivilce papülleri ve püstüller görülebilir. Testosteron dengesizliği aynı zamanda yağ üretimini de arttırır, bu da gözeneklerin tıkanmasına ve daha fazla sivilceye neden olabilir. "Regl dönemindeki cilt" olarak hayal edilen bir görünüm olduğundan hassasiyet ve kızarıklar da görülebilir.

Bu aşamada yapılabilecek en iyi şey, sakinleşmek ve cilt bakımı rutininiz konusunda gayretli olmaktır. Yapmanız gereken, yağ üretiminizi kontrol altında tutan ve sivilceleri önleyen, komedojenik olmayan ürünler kullanmak. İltihaplı cildinizi tetiklemeden fazla yağı ortadan kaldırmak amacınız olsun. Ayrıca antiinflamatuar özellikler içeren ürünleri tercih etmeniz faydanıza olur. Sert kimyasallara yönelmek yerine, yağ üretimini dengelemek ve iltihaplanmayı azaltmak için niasinamidi deneyin, arındırıcı maskeler kullanın ve peeling yapın.


Referans: Hana Hong. "How Cycle Syncing Skincare Can Help Clear Hormonal Acne". Şuradan alındı: https://www.realsimple.com/beauty-fashion/skincare/how-does-skin-change-on-period. (7 Ekim 2023).

Kayla Kernel. "The Ultimate Guide to Syncing Your Skincare to Your Cycle". Şuradan alındı: https://drdennisgross.com/blogs/skincare-blog/how-to-take-care-of-your-skin-on-your-period. (28 Ağustos 2023).


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