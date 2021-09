Regl ve ay döngüsü arasında bir bağ var mı?

Adet ve ay arasında bir bağlantı olduğunu öne süren ilk insanlardan biri, iki döngü arasındaki uzunluğun benzerliğini keşfeden Charles Darwin’di. O zamandan beri çok sayıda çalışma, gerçek bir bağlantının kanıtı olup olmadığı hakkında bir sonuca varmaya çalıştı. 1986 yılında yapılan bir çalışma, kadınların yüzde 28,3'ünün adetlerine "yeni ay civarında" başladığını buldu ve daha sonra gelen bazı çalışmalar da bulguları destekledi hatta döngüye yeni ayda başlayan kadınların hamile kalma şansının daha yüksek olduğunu gösteren çalışmalar da oldu. Ancak güncel bilim aynı fikirde değil.

Bilim ne düşünüyor?

2013 tarihli bir araştırma, 1 yıl boyunca 74 kadını analiz ederek herhangi bir eşzamanlılık olmadığını öne sürdü. Daha da yakın zamanda, 2021'de yapılan bir araştırma, insan adet döngülerinin bir zamanlar ay döngüsüyle senkronize edilmiş olabileceğini ancak yapay ışık ve modern yaşam tarzlarının bu bağlantıyı bozduğunu öne sürüyor. Bununla birlikte, popüler adet takvimi uygulamalarının verileri, ay ve menstürasyon döngüsü arasında kayda değer bir fark bulunmadığını gösteriyor. Eski insanların ayla daha uyumlu olması fikri oldukça akla yatkın olsa da şu an için daha fazla araştırma yapılmadan net bir cevaba ulaşmak mümkün değil.

Ay döngüsü insanları nasıl etkiler?

Ayın adet döngüsünü gerçekten etkileyip etkilemediği belirsiz olsa da, diğer ay eşzamanlılığı türleri not edilmiştir. 2021'de yapılan bir araştırma, hem kırsal hem de kentsel toplulukların ay döngüsü boyunca farklı uyku düzenleri oluşturduğunu buldu. Dolunay zamanı civarında, çoğu insan daha az uyudu ve daha geç yattı, yeni ay sırasında ise insanların daha uzun saatler uyuduğu gözlendi. 2017 yılında yapılan bir araştırma ise, ay ile zihinsel sağlık, özellikle bipolar döngüler ve ay döngüsü arasında bir bağlantı olabileceğini buldu. Çalışma katılımcılarından ikisi, ruh hali döngüleri ile adet döngüleri arasında, her ikisi de sıklıkla dolunayda veya yeni ayda başlayan bağlantılar sergiledi. Ancak başka bir 2017 araştırmasında, dolunay veya herhangi bir ay evresi ile artan sayıda psikiyatrik atak arasında bir bağlantı bulunamadı. Özetle çalışmalar, "Ay etkileri varsa, muhtemelen küçük veya nadirdir, bu da onları istatistiksel olarak doğrulamayı zorlaştırır" diyor.

Referanslar:

Meg Walters. "Is There Really a Connection Between Your Menstrual Cycle and the Moon?" Şuradan alındı: https://www.healthline.com/health/womens-health/menstrual-cycle-and-the-moon#takeaway (31.08.2021)