Yumurtlama döneminde kanamanız olabilir!

Yumurtlama kanaması, ortalama olarak adet döngüsünün ortasında meydana gelen, yumurtlama sırasında veya hemen öncesinde veya sonrasında vajinal kanamadır. Östrojen seviyelerindeki değişiklikler genellikle bu tür kanamanın nedenidir ve yumurtlama çevresinde hafif lekelenme genellikle ciddi bir soruna işaret etmez. Bazı insanlar yumurtlama kanamasını “östrojen atılım kanaması” olarak adlandırır.

Yumurtlama kanaması nedir?

Yumurtlama sırasındaki hormonal değişiklikler, normal bir adetten çok daha hafif kanamalara neden olabilir. Yumurtlama kanaması genellikle, yumurtalığın bir yumurta bıraktığı zaman olan yumurtlama zamanı civarında meydana gelen kanamayı ifade eder. Yumurtlamaya, ovülasyona yaklaşırken östrojen seviyeleri istikrarlı bir şekilde yükselir. Yumurta bırakıldıktan sonra östrojen seviyeleri düşer ve progesteron seviyeleri yükselmeye başlar. Östrojen ve progesteron seviyeleri arasındaki dengedeki bu değişim, genellikle normal bir adetten çok daha hafif olan hafif kanamaya neden olabilir. Çoğu durumda, başka semptomlara neden olmaz. Düzenli olarak yumurtlamayan kişilerde, günlerce çok hafif kanama veya sadece birkaç ayda bir adet görme gibi olağandışı kanama modelleri olabilir. Polikistik over sendromu (PCOS) ve endometriozis dahil olmak üzere çok sayıda tıbbi durum düzensiz döngülere neden olabilir.

Bu kanama normal mi?

Yumurtlama kanaması, birçok atipik vajinal kanama türünden sadece biridir. Yumurtlama ile ilgili kanama genellikle zararsız olsa da, altta yatan tıbbi bir neden olmadığından emin olmak önemlidir. Bu kanamaları diğer tıbbı durumlardan ayırt etmek isteyebilirsiniz.

Yumurtlama sırasında kanamanın bazı ayırt edici özellikleri şunlardır:

Kanama yumurtlama civarında olur. Ortalama olarak, yumurtlama, son adetin başlamasından 14 gün sonra gerçekleşir, ancak birçok kişi daha erken veya daha sonra yumurtlar. İnsanlar, yumurtlama zamanını saptamaya yardımcı olmak için yumurtlama test kitlerini kullanabilir veya bazal vücut sıcaklıklarını izleyebilir.

Kanama her ay yaklaşık aynı saatlerde sadece bir kez meydana gelir.

Kanama birkaç gün içinde kendi kendine durur ve ağır veya ağrılı değildir.

Bundan farklı özelliklere sahip bir kanamanın nedeni şunlar olabilir:

İmplantasyon kanaması. Bir sperm bir yumurtayı dölledikten sonra, yumurtanın rahme yerleşmesi gerekir. İmplantasyon genellikle yumurtlamadan yaklaşık 10 gün sonra gerçekleşir. Bazı insanlar bu süre zarfında implantasyon kanaması adı verilen hafif lekelenme yaşarlar.

Hamileliğe bağlı kanama. Gebeliğin erken döneminde kanama yaygındır ve subkoryonik kanama olarak adlandırılan nispeten zararsız bir durumdan potansiyel olarak yaşamı tehdit eden ektopik gebeliğe kadar çeşitli nedenlere bağlı olabilir.

Anovulatuar döngüler. Anovulatuar döngüler, bir kişinin yumurtlamadığı aylık döngülerdir. Çok çeşitli tıbbi durumlar, bir kişinin yumurtlamamasına neden olabilir. Anovulatuar döngü sırasında düzensiz kanama yaygındır.

Yapısal anormallikler. Rahim veya yumurtalıklarla ilgili yapısal sorunlar olağandışı kanamalara neden olabilir. Örneğin, endometriozis veya rahim polipleri olan bir kişi, döngüler arasında kanama yapabilir.

Böbrek veya karaciğer hastalığı. Böbrek yetmezliği ve karaciğer hastalığı, kanın pıhtılaşmasında sorunlara neden olarak anormal kanamaya neden olabilir.

Tiroid sorunları. Tiroid, adet döngüsünü düzenlemeye yardımcı olan hormonları serbest bırakır. Çok fazla veya çok az tiroid hormonu dönemler arasında kanamaya neden olabilir.

Hormon tedavileri. Doğum kontrol hapları ve doğurganlık ilaçları dahil olmak üzere çeşitli hormonlar, döngüler arasında kanamaya neden olabilir.

İlaçlar ve ilaçlar. Antikonvülsanlar ve antipsikotikler gibi bazı reçeteli ilaçlar anormal kanamaya neden olabilir.

Hipofiz hastalıkları. Hipofiz bezi, östrojen ve progesteron dahil olmak üzere adet döngüsünü etkileyen hormonları düzenlemeye yardımcı olur. Cushing hastalığı gibi hipofiz bezini etkileyen durumlar olağandışı kanamalara neden olabilir.

Bel soğukluğu veya klamidya gibi cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar servikal dokunun iltihaplanmasına ve kolayca kanamasına neden olabilir.

Tümörler. Yumurtalık tümörleri, özellikle östrojen üretenler, olağandışı kanamaya neden olabilir. Nadir olmasına rağmen, anormal kanama servikal veya endometriyal kanserin bir belirtisi olabilir.

Ne zaman korkmalı?

Düzenli bir adet döngüsü takip etmeyen kişilerde, kanama sebebini tespit etmek pek kolay olmayabilir. Adet düzensizliğiyle beraber bu sorunları yaşıyorsanız, tıbbı yardım almayı düşünmelisiniz.

Döngünün ortasındaki hafif lekelenme, özellikle her ay aynı zamanda meydana geliyorsa, genellikle zararlı değildir. Bununla birlikte, herhangi bir olağandışı kanamayı özellikle yanında başka semptomlar ortaya çıkıyorsa doktorunuzla görüşmelisiniz. Kanamanın genellikle ne zaman meydana geldiği ve ne kadar sürdüğü gibi özellikleri takip etmek doktorunuzun nedeni belirlemesine yardımcı olabilir.

Adet dönemleri arasında kanama yaygındır ve kadınların %9-14'ünü etkiler. Yumurtlama kanaması, dönemler arasındaki kanamanın yaygın bir nedeni olsa da, tek olası neden bu değildir. Bu nedenle kanamayı izlemek ve herhangi bir rahatsız edici semptom hakkında bir doktorla konuşmak önemlidir.

Herkesin adet döngüsü farklı olabileceğinden, bir kişi olağan döngü uzunluğunu ve tipik yumurtlama gününü belirlemek için döngülerini takip etmek isteyebilir. Bu bilgi genellikle doktorun kanamaya yumurtlamanın mı yoksa başka bir şeyin mi neden olduğunu belirlemesine yardımcı olabilir.

