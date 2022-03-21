Lütfen gitme Alain Delon...

Fransa Ulusal Liyakat Nişanı ile birlikte, sinemaya yaptığı katkılardan dolayı 2005 yılında Fransız Onur Lejyonu'nda Subay ünvanı alan ünlü aktör, 2002 yılında ağır bir depresyon geçirmiş ve bir kez intihar girişiminde bulunmuştu. Efsane jönün ötenazi kararına yöneleceği ileri düzey bir rahatsızlığı bulunmuyor. Alain Delon'un açıklaması, gerek duyulduğunda ötenaziden yana olduğu yönünde yorumlanıyor. Aktör "Birincisi, ötenazinin mümkün olduğu İsviçre'de yaşadığım için ve ayrıca bunu en mantıklı ve doğal şey bulduğum için." diye ifade ediyor. 2019'da çifte felç geçiren ve yavaş yavaş iyileşen Delon, yaşlılığın getirdiği rahatsızlıklar için şöyle diyor: "Bu konuda bir şey yapamayız, buna yaş diyoruz."