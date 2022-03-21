Lütfen gitme Alain Delon...

Fransa sinemasının efsane ismi Alain Delon, hayatına son vermek istediğini dile getirdi. Alain Delon’un ötenazi istediği yönünde haberlerle ortalık ayağa kalktı. Peki, Alain Delon’un hastalığı ne?

Yaşam
21 Mart 2022 Pazartesi

  • Le Point'in haberine göre, ünlü aktör "Yaşlanmak berbat! Hiçbir şey yapamıyoruz. Görünüşümüzü ve görme duyumuzu kaybediyoruz. Ayağa kalkamıyor, ağrı hissediyoruz. Büyük bir eziyet." diye ifade etti. Modern tıbbın hayatta kalma çabasına yönelik yöntemlerine atıfta bulunarak oğlu Anthony'den yardım istediğini belirten Delon, "Yaşlandıkça, hastaneler veya iğneler olmadan hayattan sessizce cehenneme gitme hakkımız var." dedi. Bunun üzerine "Alain Delon'un hastalığı nedir?" sorusu sıkça sorulmaya başladı.

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  • Fransa Ulusal Liyakat Nişanı ile birlikte, sinemaya yaptığı katkılardan dolayı 2005 yılında Fransız Onur Lejyonu'nda Subay ünvanı alan ünlü aktör, 2002 yılında ağır bir depresyon geçirmiş ve bir kez intihar girişiminde bulunmuştu. Efsane jönün ötenazi kararına yöneleceği ileri düzey bir rahatsızlığı bulunmuyor. Alain Delon'un açıklaması, gerek duyulduğunda ötenaziden yana olduğu yönünde yorumlanıyor. Aktör "Birincisi, ötenazinin mümkün olduğu İsviçre'de yaşadığım için ve ayrıca bunu en mantıklı ve doğal şey bulduğum için." diye ifade ediyor. 2019'da çifte felç geçiren ve yavaş yavaş iyileşen Delon, yaşlılığın getirdiği rahatsızlıklar için şöyle diyor: "Bu konuda bir şey yapamayız, buna yaş diyoruz."

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  • Aktörün Ocak 2021'de pankreas kanserinden ölen karısı Nathalie'ye de oğlu eşlik etmişti. Anthony Delon, babasının bu süreçten ve özellikle annesinin son saatlerinden çok etkilendiğini söyledi. RTL'e yaptığı açıklamada "yaşadığı gibi ölmeye karar verdiğinde ötenaziyi seçtiği doğru..." diye ifade etti ve ekledi: "Her şey hazırdı ama neyse ki bu sürece başvurmadık. Son saatlere geldiğinde huzur içinde aramızdan ayrıldı. Babam bundan çok etkilendi" Le Point'in haberine göre Anthony Delon, bu dünyadan ayrılmaya karar vereceği gün, hayatının son anlarında babasına ona eşlik edeceğine söz verdi.

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  • Ötenazi, tedavisi olmayan bir hastalığa yakalanmış, dayanılmaz acılar yaşayan bir kişinin yaşamının kendi izni ve isteğiyle hekim kontrolünde sona erdirilmesine verilen ad. Ötenazi, Türkiye ve dünyada birçok ülkede yasal değil ancak ABD'nin Washington, Oregon, Montana ve Vermond eyaletlerinde yasal. Ötenazi, sinema dünyasının da ilgisini çeken bir konu. Javier Bardem'in başrolünde oynadığı 2005 yapımı 'İçimdeki Deniz" filminde, 30 yıl boyunca yatağa bağlı yaşam süren bir adamın hayatının son dönemi anlatılıyor.

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  • 1935 doğumlu olan ve oyunculuğa 1957 yılında başlayan aktör, 8 Kasım 2021'de 86'ncı yaşını devirdi. Alain Delon'un son doğum gününde iki oğluyla birlikte çekilen fotoğrafı, küçük oğlu Alain-Fabien Delon tarafından kendi Instagram hesabından paylaşmıştı. Alain Delon'un ötenazi isteğine dair haberlerin yayılmasının ardından, oğlunun Instagram hesabındaki bu gönderiye Delon hayranlarından ötenazi yorumları geldi. Hayranları, "Lütfen...", "Lütfen kendini öldürme" "Sen bir efsanesin, lütfen gitme Alain Delon" gibi yorumlarla doğum günü paylaşımı üzerinden Delon'a çağrı yaptı.

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  • Alain Delon'ın iki oğlundan biri olan Alain-Fabien Delon da babası gibi oyunculuk mesleğini seçenlerden, ancak ağırlıklı olarak modellik yapıyor. 1994 doğumlu oğul Delon, İtalyan moda devi Gucci'nin defilelerinde boy gösteren ünlü bir model.

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  • Aktör Alain Delon'un diğer oğlu Anthony Delon da baba mesleğini seçen bir isim. Sinema ve tiyatro oyuncusu olan Anthony Delon, 2017 yılında 54'üncüsü düzenlenen "Uluslararası Antalya Film Festivali" kapsamında Türkiye'ye gelmişti. 1964 doğumlu Anthony Delon'ın annesi, 2021 yılında hayata veda eden Fransız manken, oyuncu ve film yönetmeni Nathalie Delon.

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  • Alain Delon'un ayrıca, Anouchka Delon adlı 1990 doğumlu bir kızı bulunuyor. Annesi Hollandalı eski model, sunucu ve gazeteci-yazar Rosalie van Breemen olan Anouchka Delon da aktris. Delon, Cannes Film Festivali'nde babasına eşlik ederken çekilen eski fotoğrafları geçtiğimiz günlerde Instagram'da paylaşarak şöyle dedi: Uzun bir süre Cannes'da babama eşlik etmenin iyi bir fikir, iyi bir seçim olmadığını düşündüm... İnsanların "Ah işte yine babasının kızı! Onu istemiyoruz." demeleri ve profesyonellerin neler düşünebileceğinden dolayı... Ama şimdi geriye dönüp baktığımda, böyle güzel anlara, oyuncu Alain Delon ve babamla birlikte tanık olmanın bir onur olduğunu düşünüyorum... Seçimlerimden dolayı utanmamalıyım. Ve içtenlikle umuyorum ki, yakında bir gün kendi işim için festivale katılacak kadar şanslı olacağım. Ama pişmanlık duymadan!"

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  • Fransa'nın en ikonik figürlerinden biri olan sinema oyuncusu Alain Delon, 8 Kasım 1935'te Fransa'nın Sceaux kentinde doğdu. Tam adı Alain Fabien Maurice Marcel Delon olan aktör, henüz keşfedilmeden önce bir Fransız denizci olarak Endonezya'daydı. İlk gençlik yıllarında çeşitli işlerde çalışan Delon, aktörlerden oluşan arkadaş çevresiyle birlikte 1957 Cannes Film Festivali'nde bulundu. Burada yetenek avcısı Amerikalı bir yapımcının dikkatini çekse de kariyerini Fransa'da şekillendirmesi tavsiyesiyle Fransa'da kaldı.

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  • İlk olarak Quand la femme s'en mele adlı filmle sinema kariyerine başlayan Alain Delon, Romy Schnieder ile karşılıklı oynadığı ve aşk yaşadığı Christine (1958) filminde hem oyunculuğu hem fiziğiyle ün saldı. Fransız sinemasının özellikle de 1960'lı ve 1970'li yıllarına damga vuran stili, etkileyici görüntüsü ve oyunculuğuyla Alain Delon tüm zamanların en çok adından söz ettiren oyuncularından biri oldu. Öyle ki, "Alain Delon gibi yakışıklı" tabiri dillere yerleşti. Delon, oyunculuğu kadar sansasyonel hayatı ve iş dünyasındaki hamleleriyle de dikkat çekti. Fransa'nın Oscar'ı sayılan Cesar ödüllerinde Mösyö Klein (1976) filmi ile Yılın En İyi Erkek Oyuncusu oldu. Alain Delon, 2008 yılında çekilen "Asterix Olimpiyat Oyunları'nda" filminde Julius Caesar'ı canlandırdı ve sonraki on yıl boyunca da oyunculuğa devam etti.

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  • Türkiye'de şarkılara konu olan ve Türk sinemasının jönü usta aktör Cüneyt Arkın'a benzetilen Alain Delon, Jean Paul Belmondo ile birlikte Fransız sinemasının Gerard Depardieu, Jean Reno gibi isimlerinden önce dünya çapında üne kavuşan isimlerinden biri oldu.

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