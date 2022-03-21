Lütfen gitme Alain Delon...

Ötenazi, tedavisi olmayan bir hastalığa yakalanmış, dayanılmaz acılar yaşayan bir kişinin yaşamının kendi izni ve isteğiyle hekim kontrolünde sona erdirilmesine verilen ad. Ötenazi, Türkiye ve dünyada birçok ülkede yasal değil ancak ABD'nin Washington, Oregon, Montana ve Vermond eyaletlerinde yasal. Ötenazi, sinema dünyasının da ilgisini çeken bir konu. Javier Bardem'in başrolünde oynadığı 2005 yapımı 'İçimdeki Deniz" filminde, 30 yıl boyunca yatağa bağlı yaşam süren bir adamın hayatının son dönemi anlatılıyor.
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