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Dünyanın en uzun boylu ülkeleri sıralandı! En uzun adam Türkiye'den ama ülkemiz kaçıncı sırada?

Dünyanın en uzun boylu ülkeleri belli oldu. World Population Review'un yayımladığı sıralamada ülkelerin boy ortalamaları karşılaştırıldı. Listenin üst sıralarındaki ülkelerde genç erkeklerin ortalama boyu 180 santimetreyi aşarken Türkiye'nin sıralamadaki yeri merak konusu oldu. Peki, zirvede hangi ülke var ve Türkiye listede kaçıncı sırada? İşte detaylar...

Giriş: 23 Ekim 2026, Cuma 09:05
Güncelleme: 23 Ekim 2026, Cuma 09:05
1

Dünyanın en uzun boylu insanlarının yaşadığı ülkeler belli oldu. World Population Review tarafından yayımlanan uluslararası boy uzunluğu verilerinde, 19 yaşındaki erkek ve kadınların ortalama boyları ayrı ayrı karşılaştırıldı. Listenin üst sıralarında Avrupa ülkeleri yer alırken Türkiye'nin sıralamadaki konumu da dikkat çekti. Peki, listede hangi ülke zirvede ve Türkiye'de kadınların ve erkeklerin ortalama boyu kaç santimetre?

2

DÜNYANIN EN UZUN BOYLU ERKEKLERİ HANGİ ÜLKEDE?

Erkeklerin ortalama boy uzunluğuna göre hazırlanan sıralamanın zirvesinde Hollanda bulunuyor. Ülkede 19 yaşındaki erkeklerin ortalama boyu 183,78 santimetreye ulaşıyor.

Hollanda'yı 183,30 santimetreyle Karadağ ve 182,79 santimetreyle Estonya takip ediyor. Bosna Hersek 182,47 santimetreyle dördüncü, İzlanda ise 182,10 santimetreyle beşinci sırada yer alıyor.

Sıra

Ülke

Erkek boy ortalaması

1

Hollanda

183,78 cm

2

Karadağ

183,30 cm

3

Estonya

182,79 cm

4

Bosna Hersek

182,47 cm

5

İzlanda

182,10 cm

 

3

KADINLARDA DA ZİRVEDE AYNI ÜLKE VAR

Kadınların ortalama boy uzunluklarında da Hollanda öne çıkıyor. Ülkede 19 yaşındaki kadınların ortalama boyu 170,36 santimetre olarak ölçülüyor.

Karadağ 169,96 santimetreyle ikinci sırada bulunurken Danimarka 169,47 santimetreyle üçüncü sıraya yerleşiyor. İzlanda ve Letonya da kadınların boy ortalamasının en yüksek olduğu ülkeler arasında yer alıyor.

Sıra

Ülke

Kadın boy ortalaması

1

Hollanda

170,36 cm

2

Karadağ

169,96 cm

3

Danimarka

169,47 cm

4

İzlanda

168,91 cm

5

Letonya

168,81 cm

 

 

4

TÜRKİYE'NİN BOY ORTALAMASI KAÇ SANTİMETRE VE KAÇINCI SIRADA?

Türkiye, erkeklerin ortalama boy uzunluğuna göre 52. sırada bulunuyor. Verilere göre Türkiye'de 19 yaşındaki erkeklerin ortalama boyu 176,36 santimetre, aynı yaştaki kadınların ortalama boyu ise 161,80 santimetre.

Kadın ve erkeklerin boy ortalamaları arasındaki fark 14,56 santimetre olarak hesaplanıyor. Türkiye'deki erkeklerin boy ortalaması, listenin zirvesindeki Hollanda'dan 7,42 santimetre daha düşük. Kadınlarda ise iki ülke arasındaki fark 8,56 santimetreye ulaşıyor.

 

5

TÜRKİYE'NİN HEMEN ÜSTÜNDE VE ALTINDA HANGİ ÜLKELER VAR?

Erkeklerin boy sıralamasında Türkiye'nin hemen üzerinde 176,39 santimetreyle Libya, hemen altında ise 176,35 santimetreyle Fas yer alıyor.

Ülkeler arasındaki farkların kimi zaman oldukça küçük olduğu görülüyor. Türkiye ile Libya arasındaki ortalama boy farkı yalnızca 0,03 santimetre iken Fas ile Türkiye arasındaki fark 0,01 santimetre.

 

6

DÜNYANIN EN UZUN ADAMI TÜRKİYE'DEN

Türkiye'nin uluslararası sıralamadaki yeri, dünyanın en uzun adamı olarak tanınan Sultan Kösen'in Türkiye'den olması nedeniyle de ilgi çekiyor.

Ancak bireysel boy rekorları, ülkelerin genel boy ortalamalarını belirlemiyor. Türkiye'de dünyanın en uzun adamının bulunması, ülkenin ortalama boy sıralamasında ilk sıralarda yer almasını sağlamıyor.

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