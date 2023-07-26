Liposuction hakkında merak edilenler

Doç. Dr. Billur Sezgin Kızılok, liposuction diğer bir adı yağ aldırma işlemi hakkında merak edilen soruları yanıtladı.

Liposuction hakkında merak edilenler
Güzellik
Giriş: 26 Temmuz 2023 14:54 Güncelleme: 26 Temmuz 2023 14:56
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Bu içerik Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Doç. Dr. Billur Sezgin Kızılok tarafından kaleme alınmıştır.


Liposuction nedir?

Egzersiz ve sağlıklı beslenmeye rağmen bazı vücut bölgelerinde depolanan dirençli yağ dokularının delikli kanüllerle vakum sistemi aracılığıyla vücuttan dışarı alınması ve bu bölgelerin şekillendirilmesi için yapılan işlem liposuction olarak tanımlanır.


Liposuction (yağ alma) kimler için uygundur?

Liposuction 18 yasını doldurmuş, ameliyat açısından sağlık engeli olmayan bireylerde bölgesel dirençli yağların alınması için uygundur. Liposuction, vücutta yağın azalmasını sağlasa da bir kilo verme yöntemi değildir. Liposuction için uygun hasta grubu ideal kilosunun en fazla yüzde 10 fazlasında olan, genel olarak sadece bölgesel yağ fazlalığı bulunan hastalardır. Aşırı kilolu hastalarda ise bu işlem ideal kilo aralığına yaklaşıldıktan sonra tercih edebilir.


Liposuction (yağ alma) işlemi nasıl yapılır?

Liposuction, uygulanacak yönteme göre plastik cerrahlar tarafından lokal anestezi veya genel anestezi altında yapılabilir. Liposuction ameliyatının ne kadar süreceği hastanın istediği bölgelerden alınacak yağ oranına ve bölge büyüklüğüne göre farklılık gösterebilir. Klasik liposuction yönteminde uygulamanın yapılacağı bölgenin uygun noktalarına yaklaşık 5 mm’lik kesiler açılır, ardından yağ dokusunun içerisine özel bir solüsyon enjekte edilir ve alan daha sıvı bir vasıfa dönüşür. Takiben vakumlu bir pompaya bağlı ve özel tasarlanmış kanüllerin aracılığıyla vücudun çeşitli bölgelerinden sıvılaştırılan yağları alır.


Lazer veya ultrasonik enerji (vaser) destekli liposuction yönteminde ise yağ dokuları lazer veya ultrasonik enerji ile eritilerek sıvı hale getirir. Ardından eriyen bu yağlar, yine açılan kesiler içinden ince kanüller vasıtasıyla vakumlayarak alır.


Liposuction (yağ alma) işlemi nerelere uygulanabilir?

Liposuction, karın, basen, bacak içleri, kol, bel, sırt ve gıdı gibi fazla yağlanmanın yaşandığı bölgelere uygulanmaktadır.


Liposuction işlemi sonrası iz kalır mı?

Liposuction işleminin ardından iyileşme süreci hastanın durumuna ve uygulanan tekniğe bağlı olarak değişir. Uygulama alanındaki izler genellikle 2-3 hafta içinde iyileşmeye başlar, yaklaşık 6 ay sonra ince bir çizgi şeklinde deri rengine ulaşır.





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