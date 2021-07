Cinsel kimya nedir, ne işe yarar?

Hissettiğimizde biliriz ancak tanımlamakta zorlanırız. Bazen deli gibi sarılmak isteriz, bazen de metroda karşılaştığımız bir yabancı tüm vücudumuzda bir tür şok dalgası hissetmemize neden olur. Elimizi ayağımızı birbirine karıştıran bu cinsel kimya meselesini tanımlamak kolay değil. Ancak iyi ve kalıcı bir ilişki için üzerinde kafa yormaya değer bir konu.

New York Üniversitesi'nde cinsellik profesörü olan Dr. Zhana Vrangalova, "Cinsel kimya, birinden etkilendiğinizde vücudunuzda hissettiğiniz çok güçlü ama tarif edilemez bir duygudur" diyor. Tipik olarak bu çekimi fiziksel olarak deneyimleriz ancak entelektüel veya duygusal bir çekimin de meseleye dahil olması olasıdır. Dr. Vranglova, örneğin sapyoseksüel (her şeyden önce cinsel ve duygusal olarak zeki insanlara ilgi duyan) kişilerin zeki buldukları birine karşı cinsel kimya hissedebileceğini açıklıyor. Aynı şekilde, romantik biri de beraber yemek yiyip şarap içmek istediği biri için güçlü bir cinsel kimya hissedebilir: "Hissedilen cinsel kimya çok yoğun olabilir. Sarhoş edici, dikkat dağıtıcı ve her şeyi tüketebilecek gibi bir his."

Uzman psikolog ve seks terapisti Megan Fleming de aynı fikirde; bunun "elektrikli", "hipnotik" ve "karşı konulamaz" olabileceğini ekliyor.

Genellikle, ilgi duyduğunuz kişiyi gördüğünüzde, hissettiğinizde, düşündüğünüzde veya kokladığınızda yaşadığınız fiziksel belirtiler nedeniyle biriyle cinsel kimyaya sahip olduğunuzu söyleyebilirsiniz. Dr. Vranglova, "Karnınızdaki kelebekler, göz bebeklerinin büyümesi, kalbin daha hızlı atmaya başlaması, kan basıncının yükselmesi, ciltte kızarıklık ve terleme gibi belirtilerin tümü, biriyle cinsel kimya hissetmeye karşı genel fiziksel tepkilerdir" diyor.

Ne yazık ki, cinsel kimyanın nedenlerini araştıran çok az bilimsel araştırma var. Ancak Vranglova, aşağıdakiler dahil birkaç farklı şeyin birleşiminden şüpheleniyor:

Biyolojik faktörler: Fiziksel görünüm, hormon seviyeleri, feromonlar (aynı türden diğer bireyleri uyarmak için insanlar da dahil olmak üzere tüm hayvanlar tarafından üretilen ve salınan kimyasal maddeler.)

Sosyal faktörler: Birisinin (kültürel güzellik standartlarına göre) size öğretilenlere ne kadar benzer görünüyor olduğu

Gelişim faktörleri: Birinin size daha önceki zevkli bir deneyimi ya da tanıdık veya rahatlatıcı bir şeyi hatırlatması

Vranglova'ya göre, birisiyle bir anda cinsel kimya hissetmek de mümkün; örneğin yolda aniden karşılaştığınız birine karşı da güçlü bir cinsel kimya geliştirebilirsiniz. Demiseksüel olan biri (yani, yalnızca sağlam bir şekilde duygusal bir ilişki kurulmuşsa birine karşı cinsel istek duyma potansiyeline sahip olan biri), duygusal açıdan sıkı bir ilişki içinde olduğu biriyle cinsel kimyayı bir yıl ya da belki daha uzun bir süre deneyimleyemeyebilir de.

Başka insanlar - kendilerini demiseksüel olarak tanımlamasalar bile - ilişkileri yeterince ilerleyene kadar biriyle cinsel kimya deneyimlemeyebilirler. Çıkmaya başlamadan önce 10 yıl boyunca en iyi arkadaş olan çiftleri düşünün. Bu çiftler için cinsel kimya, zamanla inşa edilen bir hediye olabilir.

Cinsel kimya tek taraflı olabilir

Vranglova, "Bir kişinin birisiyle cinsel kimyası olduğunu hissetmesi ve bu duygunun karşılıksız kalması kesinlikle mümkündür" diyor. Cinsel ve kimyasal olarak çekici bulduğun birinin sana karşı aynı şeyi hissedip hissetmediğini merak ediyorsan Fleming, sürekli göz teması, paylaşılan kahkaha, kalıcı fiziksel dokunuş ve sözlü flörtler gibi ipuçlarını aramayı öneriyor, ya da en eski yöntemi kullanıp sadece sorabiliriz!

İlişki için cinsel kimya gerekli mi?

Kısa cevap hayır! Bütün ilişkiler için böyle genellemeler yapamayız. Vranglova, "Başarılı, istikrarlı ve sevgi dolu bir ilişki yürütmek için seks ve cinsel kimyanın çok da önemli unsurlar olmadığı birçok durum söz konusu" diyor.

Bir ilişkide cinsel kimyanın sizin için önemli olup olmadığını belirlerken kendinize sormanız gereken bazı sorular:

İlişkilerimde önceliklerim nelerdir?

Partnerimin olup olmaması seks hayatımda nasıl bir rol oynuyor? Cinsel deneyimler yaşarken, sonrasında ve yaşamadan önce nasıl hissediyorum?

İdeal bir dünyada, ne sıklıkla seks yapardım?

Romantik partnerimle / partnerlerimle belirli bir tür sekse ihtiyacım var mı? Açık bir ilişkiyi veya çok eşliliği keşfetmek isteyebilir miyim?

Cinsel yakınlığı keşfetmenin en sevdiğim yolları nelerdir?

Fleming, cinsel kimyanın bazıları için ilişkide temel bir bileşen olsa da, bir ilişki kesinlikle cinsel olmadığı sürece, cinsel kimyanın tek başına kalıcı, mutlu ve destekleyici bir ilişki için yeterli olmadığını belirtiyor: "Bir ilişkinin sürdürülebilir olması için, genellikle onun cinsel kimyadan daha fazlası üzerine inşa edilmesine ihtiyacımız var" diyor.

Referanslar:

Gabrielle Kassel. "What It Really Means to Have Sexual Chemistry with Someone". Şuradan alındı: https://www.shape.com/lifestyle/sex-and-love/what-is-sexual-chemistry. (11.05.2021).