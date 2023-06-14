Kuzey Ay Düğümü Yay burcunda: "Ruhsal bilgelik"

Kuzey Ay düğümü Yay Burcunda iken Yay Burcunun aydınlık özelliklerini açığa çıkartmak üzere tekamül eder ve İkizler Burcunun hediyelerini alıp, gölgelerinden arınmayı deneyimleriz.

Kuzey Ay Düğümünüz Yay ise; ata karmalarınız, ruh aileleriniz yoğun iletişim kurulan topluluklarda yaşamıştır. Burada çok yönlü olunmuş, yoğunluktan ötürü fikirler ve bilgiler yüzeysel kalmış, insanlar meşguliyetten ötürü birbirlerini tam olarak anlayamamış olabilirler. Aynı zamanda merak duygusunun ve soru sorma isteğinin baskın olduğu, her konuda bilgi sahibi olunmak istenen yaşamlardan gelmek söz konusudur. Ancak tüm bunlar artık geride bırakmanız gereken eğilimlerdir. Atalarınızdan size iletişim kurma, ticaret, mizah yeteneği gibi yetenekler aktarılmış olabilir. Tüm bu yetenekleri kullanarak derinleşmek ve hedefler oluşturmak hayat deneyiminizdir.

Bu hayatta ruhunuz kalabalıklar arasında kendi sesini duymaya, çok yönlü olarak dağılmaktansa belirli ideal ve fikirlerde derinleşmeye ihtiyaç duymaktadır. Bu yaşamda sadece anı düşünmek, hayata yüzeysel yaklaşmak, yüzeysel aktivite veya TV programlarıyla zaman geçirmek, yargılayıcı olmak, bir konuda yeterince bilgi sahibi olmadan fikir beyan etmek, dedikodu enerjisinde olmak, bir şeyden çabuk sıkılarak fikir değiştirmek uzak durmanız gereken gölge konulardır. Zihinsel yorgunluklar yaşamamak adına zihninizi gerçekten besleyen alanları bulmalı ve edindiğiniz bilgilerde derinleşerek onları içselleştirmelisiniz. Sadece duyumlar ve kitabi bilgilerle hareket etmek sizin için yorucu olacaktır. Yaşayarak, gözlemleyerek, içselleştirerek elde ettiğiniz bilgiler sizi ileriye taşıyacak ve sahip olduğunuz yetenekleri açığa çıkartacaktır. Derin bilgilere sahip olana dek kendi bildiklerinizden şüphe duyabileceğiniz için başkalarının etkisi altında kalarak anlam karmaşası yaşamanız, değişkenlikler göstermeniz söz konusu olabilir ve bu durum sizi ilerlemekten alıkoyabilir.

Bu hayatta kişisel ve kültürel gelişime önem vermeli, günlük hayat yüzeyselliğinden uzaklaşmalı, farklı hikayeler ve kültürler tanımalı, daha çok gezmeli, okumalı, araştırmalı, hayattan daha çok keyif almayı ve daha pozitif yaklaşabilmeyi seçmelisiniz. Aldığınız kararları uygulamaya koymalı, sözlerinizi somutlaştırmalısınız. Anı yaşamak yerine geleceğe yönelik planlar da yapabilmelisiniz. Üniversite yaşamı hayat amaçlarınızı anlayacağınız deneyimler içermektedir. Akademisyenlik, hukuk, yazarlık, uluslararası bağlantılı işler, felsefe, astroloji, psikoloji gibi alanları seçmek hayat yolunuzu açabilir.

Ruhunuz bu hayata sınırlarını aşmaya ve bilgeleşmeye geldiği için eğer siz gezmeye ve derinleşmeye açık olmazsanız, ihtiyaç duyduğu deneyim alanı için yaşamınıza farklı kültürden, fikirden, inançtan insanları çekecektir. Yaşadıklarınızdan edindiğiniz tecrübeler ve bilgiler sizin derin bir hayat felsefesi oluşturmanızı sağlayacaktır.

Bu hayatta birçok konuda hap bilgilere sahip olmak yerine tek bir alan seçerek orada uzmanlaşmalısınız. Hedef ve amaç oluşturmak hayat deneyiminiz olduğu için vazgeçme eğiliminizden uzak durmalısınız. Sözcüklere değil deneyimlere ve davranışlara odaklanmalı, sezgilerinize güvenmelisiniz. Kendi gerçek sesinizi duyabilmek ve doğru kararlar alabilmek için kalabalıklardan, şehir hayatından uzaklaşarak daha huzurlu ve sakin yerlere yerleşmeli veya kendinize inziva zamanları yaratmalısınız. Doğa yürüyüşleri, kamplar veya sakin yerlerde yapılan tatiller size çok iyi gelecektir. Aynı zamanda doğduğunuz topraklardan uzaklaşmak da gerçekten aidiyet duyduğunuz yerleri bularak kendinizi bulmanızı sağlayacaktır.

Kendi sesini duyan ruhunuz bilgeliğine kavuşacak, hayat deneyimleri kolaylıkla akacaktır. Bu hayata keşfederek özgürleşmeye geldiniz. Keşfetmeye önce kendi derinliklerinizden başlayın.

Sevgilerimle,

İnci Gücen

Altair Astroloji

@incininyildizi