Kova burcunda Dolunay burçları nasıl etkileyecek?

3 Ağustos'ta İstanbul'a göre saat 18.57’de Kova burcunda Dolunay gerçekleşti. Bu dolunay oldukça güçlü Uranüsyen temalar içeriyor. Bağımsızlaştırıcı, özgürleştirici, isyankâr bir tamamlanma enerjisi içeriyor. Yani sonuçlanan konular bizi bağımsızlığa ve özgürlüğe götürecek. İçimizdeki istek ve ihtiras da o yönde olacak. Daha fazla heyecan ve değişiklik arayışında olacağız. Sorumluluk ve kısıtlamalara karşı daha fazla direnç göstereceğiz. Bireyselliğimizi daha çok ortaya koymak isteyeceğiz. Sarsıcı uyanışlar meydana gelecek. Alışkanlıklarımız değişecek.

Dolunay an haritasında Dolunay derecesi haritanın 7. evine denk geliyor olacak. Bu uyanışlar ve tamamlanmaları ikili ilişkilerle ilgili konularda yaşayacağız gibi görünüyor. Ayrıca an haritasının yükselenine Mars gezegeninin de bir sert açısı mevcut. Bu da içinde bulunduğumuz durumun gerginliğini bir kat daha artırıyor. Olumlu anlamda ilişkiler adına daha cesur ve girişimci olacağız fakat tartışmalar ve istikrar bozucu durumlar yaşanabilir. Ayrıca Jüpiter gezegeni de haritanın tam yükseleni üzerinde. Bu cesaret ve tartışmalı durum çok daha abartılı bir şekilde tezahür edebilir.

An haritasının yükseleninin oğlak olması, her ne kadar sorumluluklardan kaçmak istesek de sorumlulukların ensemizde boza pişirmeye devam ettiği anlamına geliyor olacak. Kısacası bu Dolunay hem sorumlulukların hem de bu sorumluluklardan özgürleşme ihtiyacımızın aynı anda vurgulandığı bir zaman dilimine işaret ediyor.

Yükselen burçlar üzerinden değerlendirecek olursak;

Yükselen Koç

Yükselen koçlar gelecekle ilgili plan ve beklentilerini gözden geçirecek ve yenileyecek. Ayrıca arkadaş gruplarıyla ilgili sürpriz sonlar ve başlangıçlar gerçekleşebilir. Kariyer ve iş hayatı ile ilgili konularda daha sistemli ve sorumlu olmaları gerekecek.

Yükselen Boğa

Kariyer ve statüleriyle ilgili konularda değişiklik yapmak isteyebilirsiniz. Fazla iddialı olmamak, gemileri yakmamak, adımları atarken iki kere düşünmekte fayda var zira zincirleri kırma isteği oldukça güçlü olacak. Akademik konularla ilgili sorumluluklarınız da bu dolunayda vurgulanıyor olacak.

Yükselen İkizler

Hayata bakışınızı değiştirebileceğiniz dönemlerdesiniz. Akademik ve eğitimle ilgili konularda ise yeni gündemler söz konusu olabilir. Ayrıca finansal konular, ortak kaynaklar, borçlar ve kredilerle ilgili sorumluluklarınızın vurgulandığı bir dönemdesiniz.

Yükselen Yengeç

İkili ilişkilerle ilgili sorumluluklarınızın vurgulandığı bir 15 gün sizleri bekliyor. Özgürleşmek istediğiniz konular ortak kaynaklarınız, borçlarınız olacak. Borçlarla ilgili sonuçlanmalar yaşayabilirsiniz. Eğer yeni bir borç altına girecekseniz fevri davranmamanızı ve iki kere hesaplamanızı tavsiye ederim.

Yükselen Aslan

Günlük işleri ve sağlık konularıyla ilgili sorumluluklarınız vurgulanıyor. İkili ilişkilerinizde heyecanlı başlangıçlar veya özgürlüğe giden ani bitişler yaşayabilirsiniz. Her iki durumda da sorgulamalar yaşadığınız, gizlide kalmış konuların açığa çıktığı durumlar yaşayacaksınız.

Yükselen Başak

Çocuklarınız ile ilgili konularda sorumluluklarınız artabilir. İşinizin gereği olarak sahneye çıkmanız yaratıcılığınızı sergilemeniz gereken durumlar olabilir. Sağlıkla ilgili konulara dikkat etmeli, fazla gevşek davranmaktan kaçınmalısınız. İşyeri, iş arkadaşlarınız ile ilgili yenilikler yaşayabilir, var olan işinizi sonlandırmak isteyebilirsiniz.

Yükselen Terazi

Ev, ebeveynleriniz ve özel hayatınız ile ilgili konularda sorumluluklarınız vurgu kazanıyor. İlişkilerle ilgili heyecanlı yeni başlangıçlar yaşayabilir veya mevcut ilişkinizi gözden geçirebilirsiniz. Ani tatil planı yapabilir, daha çok eğlence arayışında olabilirsiniz. Çocuklarla ilgili konular da gündeme geliyor olacak. Bir çocuk sahibi olabilir veya çocuklarınız evden ayrılabilir.

Yükselen Akrep

Eviniz ile ilgili konularda değişiklik yapabilirsiniz. Yeni bir gayrimenkul sahibi olabilir, taşınabilir veya evinizle ilgili dekorasyon değişiklikleri yapabilirsiniz. Kardeşleriniz ve yakın çevreniz, akrabalarınızla ilgili bir takım sorumluluklar almak durumunda kalabilirsiniz.

Yükselen Yay

Finansal konularla ilgili sorumluluklarınız vurgu kazanıyor. Eğitimle ilgili konularda yenilikler yaşayabilirsiniz. Yeni bir eğitime başlayabilir veya sürpriz bir yolculuğa çıkabilirsiniz. Kardeşleriniz veya yakın akrabalarınızla ilgili beklenmedik gelişmeler de söz konusu olabilir.

Yükselen Oğlak

Finansal konularla ilgili yenilik arayışındasınız. Yeni bir gelir kaynağı elde edebilirsiniz. Bu dolunayda kariyerinizle ilgili görev ve sorumluluklarınız, belki sizi engelleyen baskılayan durumlar da söz konusu olacak. Büyük harcamalara girmeden önce isyankâr davranışlardan, acelecilikten kaçınmanız gerekebilir.

Yükselen Kova

Dolunay yükselen burcunuzda gerçekleşecek. Bilinçaltı korkularınız hareketlenecek de olsa, özellikle ilişkilerle ilgili konularda kendi yolunuzda gitmek isteyecek, gözden geçirmeler ve değerlendirmeler yapacaksınız. Yeni ve heyecan verici bir ilişki yaşamanız da olası. Görünüşünüzle ilgili dikkat çekici değişiklikler yapabilirsiniz.

Yükselen Balık

Arkadaşlarınız ve içinde bulunduğunuz guruplarla ilgili sorumluluklarınız vurgu kazanacak. Değişiklik ihtiyacınız oldukça yüksek, bu ihtiyacın sebebini bilmiyor olabilirsiniz. Huzursuz olabilirsiniz. İhtiyacınız olan değişiklikleri hayatınızda uygulamaya koymak konusunda güçlük yaşayabilirsiniz. Bu dönemde kendinize vakit ayırmak, tatil yapmak, iç sesinizi dinlemek faydalı olabilir.