Günlük burç yorumları: 25 Kasım 2025 Salı

Bugünün Güneş-Plüton altıgeni bizi yenilenme ruhuna sokuyor; faaliyetlerimizde ve bağlantılarımızda daha fazla derinlik arıyoruz. Bu transit, kararlılığımızı, hırsımızı ve adanmışlığımızı hafifçe artırır. Şimdi iyileştirmeler yapmak veya kişisel bir hedefe doğru çalışmak başarılı olabilir. Enerjimizi yapıcı bir şekilde yönlendirme ve hayatımıza dair yeni içgörüler arama eğilimindeyiz. Bu dönem, sorunlara veya hayata yeni bakış yolları keşfetme zamanıdır. Daha canlı hissederiz ve değişiklikler ile iyileştirmeler yapmanın getirdiği güçlenmişlik hissinin tadını çıkarırız.

Aslında, bir şeyleri belirli bir şekilde değiştirebileceğimize veya şekillendirebileceğimize dair daha fazla güven duyarız. Araştırmalar da ödüller getirebilir. Bu etkinin altında, stratejiden ve belki biraz gizlilikten fayda görürüz. Bugünün Merkür-Venüs paralelliği iş birliğini, diplomasi ve uyumluluğu teşvik eder.

Geriye dönüp duyguları veya bağlantıları netleştiriyor olabiliriz ve duygular ile sevgiyi entelektüelleştirmeye eğilimliyiz.