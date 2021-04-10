Koç’ta Yeniay

Merhaba. 12 Nisan Pazartesi sabahı Koç burcunda bir yeniay gerçekleşecek. Hem Yeniay hem Koç burcu yeni başlangıç etkileri taşır.

An haritasına baktığımızda Yükselen Burç’un Balık olduğunu ve Koç burcunun yöneticisi Mars’ın İkizler burcunda ve Neptün ile oldukça yakın bir Kare açı içerisinde olduğunu görüyoruz. Ayrıca bu iki gezegen Yükselen derecesine çok yakın töleransta açı yapıyor. Yani bu dönem yapacağımız yeni başlangıçlar için gerçekten iyi düşünmeli ve iyi hesap yapmalıyız. Çünkü hem Balık hem Neptün enerjisi yanılma, bir hayalin peşinden koşma gibi yanıltıcı etkileri barındırır.

Ayrıca yeniay derecesine oldukça yakın olan ve birbiriyle sert etkileşimde olan iki gezegen Venüs ve Pluto bize sosyal ilişkilerimizin de çalkaltılı olduğunu gösteriyor. Yani bu dönem tartışmalara, alınganlıklara, yanılgılara, ilişki zedelenmelerine oldukça açık görünüyor.

Bu konulara dikkat ettiğimiz taktirde “kısa süren fırsat” anlamına gelen ve dönemi fırsatlara açık hale getirecek PROCYON sabit yıldızı da yeniay derecesi üzerinde oldukça etkili. Yani yanılgı risklerine karşı iyi sorgulanmış yeni başlangıçların bize şans getirebileceği bir dönemdeyiz.

Yükselen burçlar üzerinden değerlendirecek olursak;

Yükselen Koç

Yükselen Koçlar için oldukça belirgin olacak bu yeniay hayatlarının genelini etkileyecek, kısa vadeli fakat önemli şansları, yeni başlangıçları barındırıyor. Dikkat edilmesi gereken husus içerisinde akrabaların, kardeşlerin veya yakın çevrenin olabileceği aldanmaya açık iletişim konuları. Yolculuklarda, eğitimde veya önemli anlaşmalar yaparken de dikkatli olunması gereken bir dönem.

Yükselen Boğa

Bu yeniay yükselen Boğa için biraz riskli görünüyor. Perde arkasından çevrilen olaylara ve yanılgılara daha açık olabilecek bir dönem. Yeni başlangıçlar yaparken ekstra dikkat edilmesi gerekiyor. Özellikle finansal konularda.

Yükselen İkizler

Bu dönem sizler için biraz tartışmalı olabilir. Sevdiklerinizle, arkadaşlarınızla, içinde bulunduğunuz gruplarla aranızda birtakım sürtüşmeler yaşanabilir. Fakat tartışmalı da olsa bir ekiple yapacağınız veya ekip için yapacağınız yeni başlangıçlar çeşitli fırsatlar barındırıyor.

Yükselen Yengeç

Kariyeriniz ile ilgili konularda yeni başlangıçlar zamanı. Bu dönemde dikkat edilmesi gereken konu dedikodunuzu yapabilecek, arkanızdan iş çevirebilecek insanların olma ihtimali. Bu konulara dikkat ettiğiniz taktirde başarı yolunda aldığınız insiyatifler ve yeni kararlar için rüzgarı arkanıza alacaksınız.

Yükselen Aslan

Eğitim ve yolculuklarla ilgili konularda yeni başlangıçlar zamanı. Aynı zamanda yayıncılık yapıyorsanız yaratıcı yenilikler için elverişli bir dönem. Siz de arkadaşlarınız ve içinde bulunduğunuz konularla birtakım gerginlikler yaşayabilirsiniz, özellikle borç ve alacak verecek konularında ince eleyip sık dokumak, insanlara güvenmek konusunda bir kez daha düşünmek gerekebilir.

Yükselen Başak

Alacak verecek konuları, krediler ve borçlar gibi alanlarda yeni başlangıçlar yapabilirsiniz. Bu bir dönemin kapanması, kredinin bitmesi, başkalarından elde ettiğiniz gelirlerin veya ortaklaşa gelirlerin bitmesi yönünde sonuçlanabilir. Krizli bir dönem. Kariyer ile ilgili konularda önemli görüşmeler, tartışmalar yaşayabilirsiniz.

Yükselen Terazi

Ortaklaşa işler, evlilik ve ikili ilişkiler konularında yeni başlangıçlar zamanı. Bu aksiyonlar eğitim ve yayıncılık gibi konularla da bağlantılı fakat bu doğrultıda attığınız adımların rutini, zamanlaması için gerçekçi planlar yapmalı, hayal veya yanılgıya düşürecek durumlardan kaçınmalısınız.

Yükselen Akrep

Yeni bir işe veya yeni bir sağlık rutinine başlayabilirsiniz. Yeni bir ev hayvanı bakımını üstlenmeyi düşünen yükselen akrepler için de güzel bir zaman. Fakat bu dönemde borçlar, alacak verecek konularına dikkat edilmeli zira bu konularda yanlış kararlar, yanılgılar ve tartışmalı durumlar yaşanabilir.

Yükselen Yay

Her ne kadar ikili ilişkiler veya ortaklarınızla tartışmalı bir dönem olsa da yeni ve tutkulu ilişki başlangıçları veya ilişkinizde yeni bir bilinç düzeyine geçmeniz, iletişim kurarak veya tartışarak bazı konuları açıklığa kavuşturduğunuz, partnerinizle iletişim trafiğinin daha çok arttığı bir dönemdesiniz.

Yükselen Oğlak

Ev, aile, ebeveynler ve gayrimenkul konularında hayatınıza girecek yeni konularla alakalı bir yeniay. Ev tadilatı veya taşınma gibi konularda sizi uğraştıracak angarya işler ve yolculuklar olabilir. Fakat yeni anlaşmalar yaparken veya yakın çevre, akrabalar kaynaklı yanılgı potansiyeli de yüksek, ince eleyip sık dokumak gerekli.

Yükselen Kova

İletişim, kardeşler, akrabalar, eğitim ile ilgili konularda yenilikler zamanı. Yeni bir eğitime veya entelektüel becerilerinizi kullandığınız bir projeye başlayabilirsiniz. Yaratıcılığınızı kullandığınız bir dönem. Aşk ilişkilerinizde veya varsa çocuklarınızla birtakım gerginlikler veya hayal kırıklıkları sözkonusu olabilir.

Yükselen Balık

Yeni bir şey almak veya yeni gelir kaynakları elde etmek açısından güzel bir zaman fakat hep söylediğim gibi bu yeniay yanılglara açık. Özellikle gayrimenkul için bir harcama yapacaksanız tartışma potansiyeli yaşanabilir veya beklenmedik durumlarla karşılaşabilirsiniz, beklentileri çok yüksek tutmamakta fayda var.