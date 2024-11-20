Kış rotası: Güney Kore

Kore Turizm Organizasyonu İstanbul dünyanın değişik coğrafyalarından Kore'ye gelen seyahat severlerin kış mevsiminde en çok ziyaret ettikleri bölgeleri ve katıldıkları etkinlikleri açıkladı. İşte Kore'nin sıra dışı ve dünyada en çok ziyaret edilen, en beğenilen kış festivalleri, kış etkinlikleri ve yürüyüş rotaları:

Jeju Adası: Camellia Hill, Arboretum, Forest

Jeju Camellia Hill, Kore'ye özgü kamelyaların yanı sıra dünyanın dört bir yanından farklı kamelya türlerini sergileyen doğa temalı bir parktır. Parkta, Avrupa kamelya ormanı, bebek kamelya ormanı ve gizli kamelya patikası gibi birçok temalı bahçe bulunmaktadır. Jeju Kamelya Arboretumu, pamuk şekerine benzeyen yuvarlak kamelya ağaçlarıyla kısa zamanda sosyal medyada popüler oldu. Birbirine kümelenmiş kırmızı çiçeklerle dolu ağaçlar ve karla kaplı doğada yürüyüş hem dinlendirici hem de egzotik bir manzara oluşturuyor. Arboretumu gezerken Kamelya Ormanı ve Jeju'nun masmavi denizinin de manzarasını keşfedeceksiniz. Instagram'da ilgi çekici, müthiş görseller yakalamak isterseniz, Jeju Kamelya Ormanı'nı da mutlaka ziyaret edin. Ormanın içinde yer alan Cafe'nin birinci katına çıkarak panoramik, etkileyici bir doğa fotoğrafı çekebileceğinizin de tüyosunu verelim.