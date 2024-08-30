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Atatürk'ün zafere dair sözleri

30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel olarak Atatürk'ün zafer ile ilgili sözlerini derledik. 30 Ağustos günü, 1926 yılından beri Zafer Bayramı olarak kutlanıyor. Büyük Taarruz'un yıl dönümü kutlu olsun!

Giriş: 30 Ağustos 2024, Cuma 10:00
Güncelleme: 30 Ağustos 2025, Cumartesi 00:23
1

Gençler! Geleceğe güvenimizi güçlendiren ve sürdüren sizsiniz. Siz, almakta olduğunuz eğitimle, bilgi ile insanlıkta üstünlüğün, yurt sevgisinin, düşünce özgürlüğünün en değerli örneği olacaksınız. Ey yükselen yeni nesil! Cumhuriyeti biz kurduk, O'nu yükseltecek ve yaşatacak sizlersiniz.

2

Memleketimizi esir etmek istiyen düşmanları behemehal mağlûp edeceğimize  olan emniyet ve itimadım bir dakika olsun sarsılmamıştır.

3

Milletimiz davranışlarında ve gayretlerinde sarsılmaz bir bütünlük gösterdiği için başarılı olmuştur.

4

Büyük Türk milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramını ve ülkemizin koruyucusu Ordumuzun Türk Silahlı Kuvvetler Günü'nü yürekten kutlarım.

5

Biz Türkler tarih boyunca hürriyet ve istiklale timsal olmuş bir milletiz.

6

Harp zaruri ve hayati olmalıdır. Hayat-ı millet tehlikeye maruz kalmayınca harp bir cinayettir.

7

Türk Neferi kaçmaz, kaçmak nedir bilmez. Eğer Türk Neferi'nin kaçtığını görmüşseniz, derhal kabul etmelidir ki onun -başında bulunan en büyük kumandan kaçmıştır.

8

30 Ağustos Zafer Bayramı "Zafer benimdir" diyebilenindir. Başarı ise, "Başaracağım" diye başlayarak sonunda "Başardım" diyebilenindir. 30 Ağustos Zafer Bayramınız Kutlu Olsun.

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