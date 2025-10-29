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Seyahat

Dünyada Atatürk'ün hatırasının bulunduğu şehirler

Dünyada Atatürk'ün anıtlarının bulunduğu ülkeleri hatırlamak istedik. Yalnızca ülkemiz için değil tüm dünya ülkeleri için çok özel bir yere sahip olan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü özlemle anıyoruz.

Giriş: 29 Ekim 2025, Çarşamba 13:00
Güncelleme: 29 Ekim 2025, Çarşamba 13:00
1

Cumhuriyetimizin kurucusu olan Mustafa Kemal Atatürk'ün ismine ülkemizin her şehrinde, caddesinde, meydanında ya da parkında rastlıyoruz elbette; ancak ulu önderin isminin verildiği bu meydanlar hatta anıtlar, aslında dünyanın pek çok yerinde bulunuyor. 

2

Yeni Delhi - Hindistan

Hindistan'ın başkenti olan Yeni Delhi'nin en işlek caddelerinden birinin ismi Mustafa Kemal Atatürk Marg olarak adlandırılmış.

3

Sidney - Avustralya

Avustralya'nın Sidney şehrinde yer alan Hyde Park, Atatürk anıtına ev sahipliği yapıyor. Anıtın üzerinde Mustafa Kemal'in, Çanakkale Savaşı sırasında hayatını kaybeden Anzak askerlerine ait cenazelerin ülkelerine gönderilmesini isteyen annelere yazdığı mektup yer alıyor. Mektup, savaşın derin yaralarının iyileşmesi için adeta bir çağrı niteliği taşıyor.

4

Bükreş - Romanya

Başkent Bükreş'te Mustafa Kemal Atatürk Meydanı ve meydandaki Teatrul Odeon tiyatro binasının hemen önünde Atatürk büstü yer alıyor. Büstün üzerinde ise hem Türkçe hem de Romence olarak 'Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu' ve 'Yurtta barış, dünyada barış' ifadelerine yer verilmiş.

5

Havana - Küba

Havana'nın Puerto Caddesi'ndeki Plaza de Armas Parkı'nda Atatürk heykeli yer alıyor. Havana devlet adamlarının isteği üzerine heykeltıraş Metin Yurdanur tarafından 2011 yılında yapılan heykelde, ulu önderin "Yurtta barış, dünyada barış" sözü yer alıyor. Ayrıca Küba'da, Atatürk'ten başka hiçbir yabancı devlet adamının heykeli bulunmuyor. 

6

Budapeşte - Macaristan

Budapeşte'deki okullarda Mustafa Kemal Atatürk özgürlük, cumhuriyet ve bağımsızlık sözleriyle adeta bütünleşmiş durumda. Bu nedenle şehirde yer alan çocuk parkı Naphegy Park'ta Atatürk'ün bir büstü yer alıyor. Üstelik büst Atatürk'e duydukları hayranlık nedeniyle Macarlar tarafından yaptırılmış.

7

Yehud - İsrail

Yehud'da Arkadaş Derneği'nin bahçesindeki Atatürk anıtında "Türk milleti ve Türkiye'yi seven İsrail halkı sana ebediyen minnettar kalacaktır." sözü yer alıyor. İsrail'in ilk Atatürk anıtı olma özelliğine sahip yapının açılışı, 2007 yılında yapılmış.

8

Üsküp - Makedonya

Ülkenin hem başkenti hem de en gelişmiş şehri olan Üsküp'te Gostivar sınırları içerisinde Mustafa Kemal Atatürk İlköğretim Okulu bulunuyor. Okulda Arnavut ve Türk öğrenciler eğitimlerini sürdürüyor. Ayrıca başkentte atanın ismini taşıyan bir de sokak mevcut. 

9

Rotterdam – Hollanda

Hollanda'nın Rotterdam şehrinde "Atatürkstraat" caddesi bulunuyor. Caddenin tabelasının altında ise, Mustafa Kemal'in doğum ve ölüm yılının yanı sıra Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanı olduğu ifadesine yer verilmiş.

10

Santiago – Şili

Şili'nin başkentindeki parklardan birinde yer alan Atatürk rölyefi, burada yaşayan halkın Mustafa Kemal Atatürk'ü örnek alması amacı ile belediye tarafından yaptırılmış. Rölyefte Atatürk'e duyulan hayranlık; "Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, vatanının fedakar ve sadık hizmetkarı, benzeri olmayan kahraman, insanlık idealinin canlı emsali... Bütün hayatını Türk milletine vakfetmiş, milletine kendi ruhunu, ateşini vermiştir. Hatırası milletinin ruhunu ateşli tutan sönmez bir meşale olarak yaşamaktadır."  sözleriyle ifade edilmiştir.

11

Roma – İtalya

Roma'da geniş bir bulvara ismini veren Mustafa Kemal Atatürk adına bir de anıt yaptırılmış. Mermerden yapılmış olan ve açık bir kitap sayfasına benzeyen bu anıtta, Mustafa Kemal'in "Yurtta barış, dünyada barış" sözü İtalyanca olarak yazılmış.

12

Bakü – Azerbaycan

Bakü, Atatürk'ün isminin sıklıkla kullanıldığı yerlerden biri olarak karşımıza çıkıyor. Öyle ki; şehirde Atatürk Parkı, okulu ve bir de büstü yer alıyor.

13

Meksiko - Meksika

2003 yılında heykeltıraş Sait Rüstem tarafından yapılan Atatürk Anıtı, Çimento Müstahsilleri İşveren Sendikası Başkanı Ahmet Eren'in çabalarıyla Meksika'nın başkenti Meksiko'ya götürülmüş. Şehirde Atatürk Anıtı'nın açılışı ise 29 Ekim 2003 yılında yapılmış olup, bugün hala Le Reforma caddesinde ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

14

Washington D.C – ABD

Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 75. yılı olan 10 Kasım 2013 yılında Washington D.C'de Atatürk heykeli yaptırılmış. Bölgenin önemli meydanlarından biri olan Sheridan Circle'da yer alan bu heykel, ABD'nin kamu alanında sergilenen ilk Atatürk heykeli olma özelliğini taşıyor. 

15

Wellington – Yeni Zelanda

Yeni Zelanda'nın başkenti Wellington'ın güneyinde yer alan Tarakena Körfezi'nde Atatürk anıtı bulunuyor. Anıtın burada yer almasının sebebi olarak ise bölgenin Gelibolu Yarımadası'na benzemesi gösteriliyor. Ayrıca şehirde ulu önderin ismini taşıyan bir park da yer alıyor.

16

Dakka - Bangladeş

Atatürk'ün izine rastlayabileceğimiz yerlerden biri de bir Güney Asya ülkesi olan Bangladeş. Ülkenin başkenti olan Dakka'da "Kemal Atatürk Avenue" isminde oldukça uzun bir cadde yer alıyor.

17

Amsterdam – Hollanda

Amsterdam'da bulunan Atatürk anıtında, hem Hollandaca hem de Türkçe olarak ulu önderin,"Yurtta barış, dünyada barış" sözünün yanı sıra birlik ve beraberliği yansıtan ifadeler yer alıyor. Anıtta yer alan ifade ise şöyle; "Burada Atatürk yurdu vardı, bu yurtta Türkler yaşardı. Birlik, beraberlik ve mutluluk vardı, hatırlanmaları için bu anıt dikildi."

18

Astana – Kazakistan

Astana kentinin Yesil Nehri kıyısındaki parkta Atatürk heykeli yer alıyor. Heykelin açılışı ise 2009 yılında Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev tarafında yapılmış.

19

Bişkek – Kırgızistan

Bişkek'in Ahunbayev Caddesi'nde yer alan parka 1995 yılında Atatürk ismi verilmiş, 10 Kasım 2015 yılında ise parka bir de Atatürk heykeli yaptırılmıştır.

20

Santo Domingo – Dominik Cumhuriyeti

Mustafa Kemal Atatürk'ün ismi Dominik Cumhuriyeti'nin başkenti olan Santo Domingo'da bir caddeye verilmiş.

21

Wakayama – Japonya

Wakayama'nın kasabası olan Kuşimoto'da Türk Müzesi'nin içerisinde Atatürk heykeli yer alıyor. Heykelin üzerinde Mustafa Kemal'in imzası ve "Yurtta barış, dünyada barış" sözüne yer verilmiş.

22

Lima - Peru

Peru'nun başkenti olan ve yaklaşık 10 milyon nüfusa sahip olan Lima'da da Atatürk büstü yer alıyor. Peru halkının, özellikle de kırsal kesimde yaşayanların Türklere sempati duydukları biliniyor.

23

Albany - Avustralya

Avustralya'nın batısında yer alan Albany kasabasında yüksekçe bir küre üzerinde ve deniz kenarında yer alan Atatürk heykeli, 4.5 metre uzunluğa sahip. Oldukça etkileyici bir konumda yer alan heykelin yanı sıra bölgede bir de Atatürk Parkı bulunuyor. Albany ile Gelibolu Belediyesi 2003 yılında bir anlaşma imzalayarak kardeş şehir ilan edildiler. 

24

Aşkabat - Türkmenistan

Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat da Atatürk Meydanı ve heykeline ev sahipliği yapan şehirlerden biri.

25

Wroclaw – Polonya

Polonya'nın Wroclow şehrinde, Mustafa Kemal Atatürk'ün ismi bölgede yer alan bir meslek lisesine verilmiş. Okul 2008 yılında gerçekleştirilen ve aralarında Türk katılımcıların da bulunduğu bir davet ile ulu önderin ismini almış.

26

Vise – Belçika

Belçika'nın Vise kentine bağlı Cheratte kasabasında Atatürk'ün ismi bir caddeye verilmiş. Caddenin adı Atatürk hayranı ve o dönem belediye başkanı olan Marcel Neven tarafından 2003 yılında "Place Ataturk" olarak değiştirilmiş.

27

Karlsbad – Çekya

I.Dünya Savaşı sırasında böbrek rahatsızlığı geçiren Mustafa Kemal o dönem Avusturya-Macaristan İmparatorluğu içerisinde yer alan Karlsbad'da tedavi görmüştür. Bugünkü adı Karlovy Vary olan şehirde Atatürk, Rudolfs Hof Pansiyon'da konaklamıştır. Sonraları Rus bir iş adamı tarafından satın alınan bu pansiyon Carlsbad Plaza Hotel olarak değiştirilmiş ve Atatürk'ün burada kaldığına dair bir levha asılmıştır. 

28

Kabil – Afganistan

1983 yılında Afganistan'ın başkenti Kabil'de kurulan hastane 1991 yılında Türkiye-Afganistan arasında varılan bir mutabakat ile kapsamlı bir çocuk hastanesine dönüştürülmüş ve ismi Atatürk Çocuk Hastanesi olmuştur.

 

İçerik: Neredekal.com

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brush-purple Yorumlar
Misafir 30 Ağustos 2023, Çarşamba

Helal olsun çok gurur verici

Misafir 14 Mayıs 2023, Pazar

Atam her yerde,Atam daima kalbimizde????????

Misafir 12 Kasım 2022, Cumartesi

Atamızın her yerinde Atatürk resimleri heykelleri yapılır.

Misafir 03 Eylül 2020, Perşembe

Çok ülkede Atamız'ın güzelheykeli olmasına karşın hiçbir Arap ülkesinde yok

Misafir 12 Kasım 2022, Cumartesi

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