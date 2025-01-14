Kirpiklerinizi keserseniz ne olur?

Son zamanlarda akım olarak sosyal medya platformlarında karşımıza çıkan kirpik kesme işlemi “Kirpiklerimi kesersem ne olur?”, “Kesilen kirpik tekrar uzar mı?” sorularını beraberinde getiriyor. İşte konu ile ilgili bilmeniz gerekenler…

Kirpiklerinizi keserseniz ne olur?
Güzellik
Giriş: 14 Ocak 2025 12:06 Güncelleme: 14 Ocak 2025 12:08
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Kirpik kesme trendini gördünüz veya görmeseniz de kirpiklerinizi kestiğinizde ne olacağını merak ediyorsunuz… İşte kirpiklerinizi kestiğinizde yaşayabileceğiniz durumlar ve kirpik kesme ile ilgili aklınızdaki soruların yanıtları…


Kirpik neden kesilir?

Belki biraz düzensiz hissediyorsunuzdur veya belki de bu işlemin onları daha kalın ve güçlü çıkarabileceğini düşünüyorsunuzdur ya da belki de kirpiklerinizi keserseniz ne olacağı konusunda basit bir merakınız vardır… Nedeni ne olursa olsun, makası elinize almadan önce bilmeniz gerekenler şunlardır:


Kirpiklerinizi kestiğinizde ne olur?

Kirpiklerinizi kestiğinizde, doğal olarak daha kısa olacaklardır ve saç kıllarının aksine, kirpikler sürekli olarak uzamaz. Her kirpiğin kendi büyüme döngüsü vardır ve belirli bir uzunluğa ulaştığında, doğal olarak düşer ve yerine yeni bir kirpik gelir. Bu yüzden onları keserseniz, bir sonraki büyüme döngüsünden geçip doğal uzunluklarına geri dönene kadar daha kısa kirpikleriniz olur.


Kirpiklerin yeniden uzaması biraz zaman alabilir

Dikkate alınması gereken en önemli şeylerden biri, kirpiklerinizin tam uzunluğuna geri dönmesinin 6-8 hafta kadar sürebileceğidir. Bu nedenle, kısa kirpik görünümünden hoşlanmıyorsanız, kripiklerinizi keserseniz bir süre buna mecbur kalabilirsiniz.


Kirpikleri kesmek onların daha kalın uzamasını sağlar mı?

Yaygın bir yanlış inanış, kirpikleri kesmenin veya kırpmanın onları daha kalın hale getireceğidir. Ne yazık ki bu doğru değil! Kirpikler eskisi gibi uzar. Yani amacınız daha kalın kirpiklerse, kesmek işe yaramayacaktır.


Kirpikler kesildikten sonra nasıl uzar?

Kirpiklerinizi kestiğinizde gerçekleşen daha az belirgin şeylerden biri de küt ve düzensiz görünmeleridir. Konik, yumuşak bir uca sahip doğal kirpiklerin aksine, kesilmiş kirpikler küt görünür ve bu da daha az doğal görünmelerine neden olabilir.


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Kirpik uzatmak için yapılması gerekenler nelerdir?
Kirpik uzatmak için yapılması gerekenler nelerdir?

Kirpikleri neden kesmemeliyiz?

Kirpikler sadece görünüm için değildir; aslında gözlerinizi tozdan, kirden ve terden korumaya yardımcı olurlar. Kirpikleriniz daha kısa olduğunda, döküntüleri gözlerinizden uzak tutmada o kadar etkili olmayabilirler ve bu da tahrişe yol açabilir.


Buna ek olarak gözlerinize yakın bir şekilde makasla çalışmak asla iyi bir fikir değildir. Küçük bir kayma ve gözünüze batma riskiyle karşı karşıya kalabilirsiniz. Ayrıca, doğru araçlar ve uzmanlık olmadan eşit bir kesim elde etmek zordur. Eğer kirpiklernizi daha gür çıkması için kesmeyi düşündüyseniz kirpiklerinizi gürleştirecek diğer alternatiflere bakmanızda fayda var. Örneğin:


Kirpik serumu kullanın

Kirpik serumları, kirpik büyümesini teşvik etmek ve doğal kirpiklerinizin gücünü ve sağlığını iyileştirmek için harika bir seçenektir. Anında bir fark yaratmasalar da zamanla iyi bir serum daha dolgun, daha uzun kirpik görünümüne kavuşmanıza yardımcı olabilir.


Kirpik uzatma işlemini düşünün

Uzun, dolgun kirpiklere sahip olmanın alternatif yollarından bir diğeri de kirpik uzatma işlemidir. Bu konuda profesyonel olan bir yerden destek almanızı tavsiye ederiz.


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Kirpik liftingini araştırın

Kirpik kaldırma, doğal kirpiklerine biraz kıvrım ve kaldırma eklemek isteyenler için iyi bir alternatif olabilir.


Ekstra hacim ve uzunluk için maskara

Geçici bir kirpik dolgunluğu arıyorsanız, iyi bir maskara anında hacim ve uzunluk katabilir.


Referanslar

"What Happens if You Cut Your Eyelashes?". Şuradan alındı: https://thelashprofessional.com/blogs/info-for-clients/what-happens-if-you-cut-your-eyelashes?_pos=1&_sid=769a0cb77&_ss=r (20.11.2023).

"Can I cut my eyelashes?". Şuradan alındı: https://sillygeorge.com/blogs/news/can-i-cut-my-eyelashes (13.09.2021).


Uzun kirpiklere sahip olmanızı sağlayan 7 besin
Uzun kirpiklere sahip olmanızı sağlayan 7 besin


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