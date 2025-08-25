Kervan çulluklarının göç yolculuğu başladı

\u0130lgin\u00e7 gaga yap\u0131lar\u0131yla dikkati \u00e7eken kervan \u00e7ulluklar\u0131, kuzeydeki \u00fcreme alanlar\u0131ndan ayr\u0131larak sonbahar g\u00f6\u00e7\u00fc kapsam\u0131nda g\u00fcneye do\u011fru u\u00e7maya ba\u015flad\u0131. . T\u00fcrkiye'de bu ku\u015flar\u0131n, kervan \u00e7ullu\u011fu ve s\u00fcrmeli kervan \u00e7ullu\u011fu olmak \u00fczere iki t\u00fcr\u00fc g\u00f6zlemlenebiliyor. . Bu t\u00fcrler, \u00f6zellikle g\u00f6\u00e7 yolculuklar\u0131 s\u0131ras\u0131nda \u00f6nemli do\u011fal alanlarda yo\u011funla\u015f\u0131yor. . Bu ba\u011flamda, g\u00f6\u00e7 yolculu\u011fundaki kervan \u00e7ulluklar\u0131 Bursa'daki Koca\u00e7ay Deltas\u0131'nda g\u00f6r\u00fcnt\u00fclendi.. . . . . . .
