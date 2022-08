Kendinizi nasıl ağlatırsınız?

Kaygı, hayal kırıklığı veya stresi serbest bırakmanın en iyi yollarından biri ağlamaktır. Arada bir gözyaşlarınızın duygularınızla birlikte akıp gitmesi oldukça sağlıklı bir durumdur. Kendinizi gergin veya üzgün hissettiğiniz ve ağlamak istediğiniz ancak gözyaşlarını buna ikna edemediğiniz anlar olabilir Bu zamanlarda, kendinizi nasıl ağlatacağınızı bilmek isteyebilirsiniz.

Kendinizi ağlatmak için 10 yöntem

1- Gözünüzü kırpmayın

Kendinizi ağlatmanın en kolay yollarından biri göz kırpmamaktır. Vücudunuzun doğal içgüdüsü, nem üretmek, kirlerin birikmesini ve enfeksiyona neden olma riskini önlemek için göz kırpmaktır. Doğaya karşı çıktığınızda, bedeniniz yeniden kalibre etmek için elinden gelen her şeyi yapmaya çalışır. 20 ila 30 saniye veya durabildiğiniz kadar boş bir duvara bakmayı deneyin. Gözlerin büyük ihtimalle yanmaya başlayacak ve bir iki damla yaş düşecek. Bunu yaparsanız ve sizi incitmiş veya üzgün hissettiren bir şey düşünürseniz, büyük olasılıkla ağlamaya başlayabilirsiniz.

2- Nefes çalışması yapın

Nefes çalışması, parasempatik sinir sisteminizi harekete geçirir ve duygusal, zihinsel, fiziksel ve ruhsal olarak dengeye geri dönmenize yardımcı olur. Bunun sonucunda sakinleşebilir veya tam tersi, gözyaşlarına boğulabilirsiniz. Her iki durum da bir süre sonra size iyi gelecektir.

3- Yürüyüşe çıkın

Günlük olarak yürümek, birçok şekilde faydalıdır ancak özellikle kötü hissettiğiniz anlarda dışarı çıkmak, ruhsal olarak içeriye girmenizi ve düşünmenizi sağlar. Bu yürüyüşlerde göz ardı ettiğinizi veya halının altına süpürdüğünüz şeyleri düşünün. Bu durumlarla ilgili duygu ve düşüncelerinizi yüzeye çıkarmalarına ve uyum sağlamalarına izin verin.

4- Müzik dinleyin

Müzik, insanların duygularına dokunmaları için harika bir yoldur. Seçtiğiniz bir şarkıyı dinleyebilir üzgün olduğunuz konunun yüzeye çıkmasına izin verebilirsiniz. Ayrıca müzik dinlerken, yürüyüş yapmak gibi bir fiziksel aktivite de yapabilirsiniz. Bu kombinasyon, kendinizle bağlantı kurmanıza yardımcı olabilir ve size o anda duygularınızı tam olarak kucaklama fırsatı sunabilir.

5- Vücudunuzu hareket ettirin

Egzersiz yapmak ve vücudunuzu hareket ettirmek, duygusal bir tahliyeyi kolaylaştırmak için vücudunuzdaki herhangi bir durgun enerjiyi karıştırmaya da yardımcı olabilir. Yogadaki belirli pozların travmayı iyileştirmeye ve genellikle gözyaşlarına neden olan duyguları işlemeye yardımcı olduğu bilinir. Bazen boks gibi vurmayı veya yumruk atmayı içeren güçlü bir antrenman, yaşadığınız hayal kırıklığının bir kısmını gidermenize yardımcı olabilir, bu da bariyeri yıkmaya ve gözyaşlarının akmasına yardımcı olur.

6- Hüzünlü bir hikâye okuyun

Müzik dinlemeye benzer şekilde, üzücü bir şey okumak, gözyaşlarınızın akmasına izin verebilir. Ağlama sebebiniz ne olursa olsun bu, vücudunuzun biriktirdiği endişeyi azaltır.

7- Duş alın

Bazı insanlar iyi bir ağlamak için mahremiyete ihtiyaç duyarlar veya yanaklarından süzülen gözyaşı hissinden hoşlanmazlar. Sizin için durum buysa, duş almayı deneyin. Akan sular ve gözyaşları, ruhsal olarak da temizlenmenize yardımcı olabilir.

8- Biriyle konuşun

Duygularınızla iletişim kurmakta zorlanıyorsanız, bir aile üyesi, iyi bir arkadaş veya eş gibi güvendiğiniz biriyle duygularınızı açmayı ve paylaşmayı deneyebilirsiniz. Güvendiğiniz biriyle savunmasız bir konuşma duygulara yol açabilir ve gözyaşları bunu takip edebilir.

9- Yazın

Eğer üzgünseniz ve ağlamak istiyorsanız, biraz kâğıt kalem çıkarıp ve sizi üzen kişi veya duruma bir mektup yazmayı deneyebilirsiniz. Bazen duygularınızı ve düşüncelerinizi yazabilmek, duygularınızın yüzeye çıkmasına ve kendilerini tanıtmasına yardımcı olur.

10- Esneyin

Gözyaşlarının akmasına yardımcı olmanın bir başka basit yolu da esnemektir. Gözyaşı kanallarını uyandırmak için arka arkaya birkaç kez esnemeyi deneyebilirsiniz.

Kendinizi ağlatmaya çalışırken, en önemli şey ağlamak için herhangi bir baskı hissetmemektir. Asıl amacınız kendinizi daha iyi hissetmek ve gözyaşlarınız ısrarla akmıyorlarsa, ağlanacak bir şey olmayabilir. Vücudunuza güvenin ve daha iyi hissetmesi için ona yardımcı olun.

