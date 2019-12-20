Gözyaşı hakkında ilginç bilgiler...

Keyiften ya da acıdan ağladığımıza bakmaksızın, bizi ağlatan durumlar, kendimiz hakkında pek çok şey söyler. İşte gözyaşı hakkında bilmediğiniz ilginç bilgiler...

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    Bebekliğimizden beri hepimiz ağlarız. Pek çok hayvanın da gözyaşı olmasına rağmen, duygusal gözyaşı insanlara özgü bir deneyimdir. Gözyaşı, göz küresinin nemli kalması için gereklidir ve göz sağlığını korumada ve enfeksiyonları önlemede yardımcı protein ve pek çok madde içerir. İnsanlar pek çok neden yüzünden ağlar. Ancak duygusal nedenlerden dolayı ağlamak sadece insanlara özgüdür.

     

    Keyiften ya da acıdan ağladığımıza bakmaksızın, bizi ağlatan durumlar, kendimiz hakkında pek çok şey söyler. Diğer yoğun duygusal deneyimlerin yanı sıra, ağlamak, bizim için neyin önemli olduğunu ve neye dikkat etmemizi göstermek açısından çok önemlidir. Evrensel olarak bu kadar yaygın olmasına rağmen, gözyaşımız hakkında çok az bilgiye sahibiz. İşte gözyaşı hakkında bilmediğiniz 13 gerçek:

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    1- Birden fazla gözyaşı çeşidi vardır 

    Bütün gözyaşları aynı değildir. Bazal gözyaşı, gözümüzde sürekli bulunan göz yaşıdır. Gözü kayganlaştırma, besleme ve koruma görevi görür. Refleks gözyaşı dediğimiz ikinci tür gözyaşı ise, gözü rüzgar, duman ya da soğandan korumak için salgılanan gözyaşıdır. Ve bazal gözyaşından kimyasal olarak farklıdır. Üçüncü gözyaşı türü ise, sevgilimizle kavga ettikten ya da duygusal bir film izledikten sonra döktüğümüz gözyaşıdır. Duygusal gözyaşında, diğerlerine göre daha fazla protein vardır.

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    2- Tam olarak neden ağladığımız bilinmiyor 

    Neden ağladığımıza dair pek çok teori var. Bazı bilim insanları, insanların sıkıntıyı dışa yansıtmak için ağladığını söylüyor. Bu bir işaretleşme sistemi gibi düşünülebilir. Zaman içinde insanlar evrildikçe, birden fazla ağlama nedeni vardır. Örneğin bir sorun olduğunu ve teselliye ihtiyacımız olduğunu çevremize duyurmak için ağlarız. Bebekler, ebeveynlerinin dikkatini çekmek için ağlarken, yetişkinler sevgi görmek için ağlayabilir. Aynı zamanda tartışma esnasında da işe yarayan bir araçtır.

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