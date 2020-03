Negatif enerjiden kurtulmanın 3 yolu

Negatif enerjiden kurtulmanın yolları nelerdir?

Pozitif kişiler mutlu aptallar mı, yoksa pozitifliklerinde bilmediğimiz bir şey mi var? Negatif enerjiyi temizleyerek pozitif bir insana dönüşmeniz mümkün.

Bazen negatif enerjinin yalnızca diğer insanlarda olduğunu düşünür, kendimizdekini farketmeyiz. Bunun nedeni kendimizdeki negatif enerjiyi gerçekçi olarak algılamamızdır. Pozitif kişilerin gerçekçi olmadığını düşünebilir, hatta onların naif, kafaları kuma gömülü sahte gülücüklere sahip insanlar olduğunu düşünebiliriz. Gerçekten bu insanlar mutlu aptallar mı, yoksa pozitifliklerinde bilmediğimiz bir şey mi var?

Gerçekçi olmak negatif düşünmek mi?

Ne zamandan beri gerçekçi olmak, her şeyin kötü gideceği ve sizin bunu kabul etmeniz anlamına geldi? Bu otomatik olarak "Gerçekçi olmak negatif olmaktır" anlamına gelmemeli. Dünyaya gerçekçi bakış açısıyla baktığınızda eğer sizin gerçekçiliğiniz negatifse, elinizde olmadan negatif olacaksınızdır. Eğer bu konuda kendinizi şartlamışsanız, kötü gidebilecek her şey kötü, iyi gidebilecek her şey de muhtemelen kötü gidecektir. Bilinçsizce sahip olduğunuz inançlarınız, siz farkında olmadan sizi olumsuz bir kişiye çevirir. Eğer bu olumsuzluk siz farkında olmadan içinize işlemişse, olumsuzluk bulutu içinde yanlış insan, olay ve duyguları kendinize çekip çekmediğinizi nasıl anlayacaksınız?

Şükredici olun

Şükretmek olumludur. Kendinizi kurban olarak görmeyin, bu sizin elinizdeki kuvveti bırakmanız için kolaya kaçmanıza neden olacaktır. Başınıza gelen hem iyi hem de kötü olaylardan kendinizi sorumlu tutun. Bunu kabul etmek cesaret ister ancak size hayatta deneyim kazandırır. Pozitif kişilerin hayatta istediklerine sahip olup her şey yolunda gitmese bile hayattan zevk aldıklarını, negatif kişilerin ise hayatlarında düzgün giden şeylere rağmen hep sızlanıp söylendiklerini dikkatinizi çekti mi?





Olumsuz enerjiyi temizlemek için bu üç basamağı deneyin:

Sorumluluğu kabul edin



"Eğer başınıza gelen her kötü şeyin sorumluluğunu başkasına yüklerseniz, çok üzülürsünüz. Her şeyin sizin içinizden yeşerdiğini kabul eder ve bilirseniz mutluluğu ve huzuru bulacaksınız" diyor Dalai Lama.

Olumlu düşünün

Olumsuz düşünceleri silin ve onların yerine olumlularını koyun. Hiçbir şey yolunda gitmeyecek yerine her şey yolunda gidecek düşüncesi ve dünyaya o gözlerle bakmak, zaman ve emek isteyen bir süreçtir. Kendinizi olumsuz düşünürken ya da konuşurken yakaladığınızda tonunuzu hemen değiştirip olumlu düşünmeye çalışın.

Geçmiş saplantılara son

Enerjinizi temizleyip hayatınıza ışık ve sevgi getirmek için olumsuza takılıp kalmak yerine olumluyu hayal edin. Geçmiş saplantılarınızdan kurtulup kendi istediğiniz bir gerçeği hayalinizde kurun. Kimse olumsuz düşüncelerin hayatına sızmasını istemez ama bunlara fark etmeden izin verir. Geçmişteki saplantılarınız ve takıntılarınızdan kurtulursanız geleceğin sert bir kaya olduğunu düşünmek yerine olaylar üzerinde tahmin ettiğinizden daha çok kontrolünüz olduğunu göreceksiniz.

