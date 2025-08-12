Televizyon rehberi: Yeni başlayacak diziler

  • Veliaht - Show TV

    Show TV'nin merakla beklenen, 'Faro'nun imzasını taşıyan, yapımcılığını Yamaç Okur'un üstlendiği dizisi 'Veliaht' Eylül'de seyircilerle buluşmaya hazırlanıyor. Yeni sezonun çok konuşulacak projelerinden olmaya aday dizi, aile bağları, geçmiş sırlar, iktidar, aşk ve intikam temalarını sorgulatacak dikkat çekici senaryosu ve güçlü oyuncu kadrosuyla ekranlara damgasını vuracak. Esenler Otogarı'nda geçen aile içi güç savaşlarını ve büyük bir aşk öyküsünü izleyicilere aktaracak dizinin oyuncu kadrosunda Akın Akınözü, Serra Arıtürk, Ercan Kesal, Erkan Kolçak Köstendil, Hazal Türesan, Derya Karadaş, Tansu Biçer, Bora Akkaş, Erdem Şenocak, Arif Pişkin, Ayşegül Ünsal, Burak Altay, Kayhan Açıkgöz, Sabahattin Yakut, Selin Köseoğlu, Selin Dumlugöl, Volkan Kıran ve Ufkum Kalaoğlu gibi usta ve genç isimler buluşuyor. Özgün hikayesinde Tunahan Kurt imzası olan, senaryosunu Berrin Tekdemir, Necip Güleçer, Tunahan Kurt'un beraber yazdığı 'Veliaht'ın yönetmen koltuğunda ise Sinan Öztürk oturuyor.

    Veliah'ın hikayesi...

    Zülfikar Karslı, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle otogardaki eski gücünü yitirirken, herkes gözünü yurt dışından döneceği söylenen oğlu Zafer'e dikmiştir. Babasından kalan borçlarla boğuşan seyyar tamirci Timur'un yolu bu sırlarla dolu aileyle kesişir ve hiç bilmediği bir kaderin içine, Zülfikar Karslı'nın veliahtı Zafer Karslı olarak adım atar. Zülfikar'ın çocukları Kudret, Derya, Cennet, Zafer ve Zafer'in eşi Reyhan için artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Aile bağları, geçmiş sırlar, iktidar, aşk ve intikam temalarıyla dikkat çekici senaryosu ve güçlü oyuncu kadrosuyla bu sezonun en çok konuşulmaya aday dizisi 'Veliaht' Eylül'de Show TV'de başlıyor!

  • Çarpıntı - Star TV

    OGM Pictures imzalı Çarpıntı, hayata tutunma mücadelesi, kesişen hayatlar ve sırlarla dolu bir aileyle izleyiciyi derin bir yolculuğa çıkaracak. Bir kalbin, iki annenin ve tek bir sırrın gölgesinde umulmadık bağları ve buradan filizlenen aşkları ekrana taşıyacak. Oyuncu kadrosunda Sibel Taşçıoğlu, Kerem Bürsin, Deniz Çakır, Lizge Cömert, Şerif Sezer, Pınar Çağlar Gençtürk, Ogün Kaptanoğlu, Okan Çabalar, Helin Elveren, Mehmet Fatih Obuz, Ceren Taşçı, Şevval Kaya, Asya Kasap, Gürberk Polat, Işıl Dayıoğlu, Reşit Berker Enhoş gibi isimleri bir araya getiren Çarpıntı yakında Star'da!

  • Halef: Köklerin Çağrısı - NOW TV

    NOW'ın yeni sezonda ekranlara taşıyacağı, yapımcılığını Gül Oğuz'un, yapımını Most Production'ın üstlendiği"Halef: Köklerin Çağrısı dizisinin başrollerini İlhan Şen, Aybüke Pusat ve Biran Damla Yılmaz paylaşıyor. Yönetmen koltuğunda Deniz Çelebi Dikilitaş'ın oturduğu ve senaryosunu Ercan Uğur'un yazdığı dizi Urfa'da geçecek.

    Halef: Köklerin Çağrısı dizisinde; Çok başarılı bir cerrah olan Serhat, doğduğu toprakların ona yüklediği yazgıyı elinin tersiyle itip İstanbul'da kendine bambaşka bir hayat kurar. Ve yaptığı bu seçim onun karşısına Melek'i çıkartır. İlk görüşte aşık olduğu Melek ile ailesinden gizlice evlenen Serhat'a kaderin hiç beklemediği bir sürprizi vardır. Urfa'a dönmek zorunda kalan Serhat, iki düşman ailenin gölgesinde, yıllarca kaçtığı geçmişin tam ortasında bulur kendini. Yıllarca reddettiği tüm değerleri kabul etmeye, kariyer sahibi bir cerrahtan ağa olmaya zorlanan Serhat, güç bir seçimle karşı karşıyadır. Üstelik ailesi, husumeti tamamen sona erdirmek için onun Yıldız ile evlenmesini ister. Tüm bunların üzerine Melek'in gelişiyle konakta tüm taşlar yerinden oynar. Serhat, kalbiyle vicdanı arasında sıkışırken, geçmişin yüküyle yüzleşmek zorundadır. Aşk, sadakat ve güç birbirine karışırken, saklanan sırlarda yavaş yavaş gün yüzüne çıkar. Çünkü bu konakta kimse göründüğü kadar masum değildir. Herkesin içine gömdüğü bir sırrı, susarak taşıdığı bir geçmişi vardır...

  • Kıskanmak - NOW TV

    Ay Yapım imzalı, "Kıskanmak" oyuncu kadrosu ve hikayesiyle Eylül ayında ekranlarda olacak. Nahid Sırrı Örik'in aynı adlı klasik eserinden uyarlanarak Yılmaz Şahin'in senaryosunu yazdığı, yönetmen koltuğunda ise Nadim Güç'ün oturduğu Kıskanmak; izleyiciyi entrika, tutku ve iktidar mücadelesiyle örülü bir dünyanın içine çekecek.

    "Kıskanmak" dizisinin oyuncu kadrosunda Özgü Namal, Mehmet Günsür, Selahattin Paşalı, Hafsanur Sancaktutan, Beril Pozam, Hande Doğandemir, İpek Tuzcuoğlu, İştar Gökseven, Rozet Hubeş, Cem Uslu, Dilara Aksüyek, Lila Gürmen, Zeynep Yüce ve Ayda Aksel gibi oyuncular yer alıyor. Paşazade ailesinin görkemine tezat bir şekilde, sevgisizliğin gölgesiyle büyümüş Seniha'nın (Özgü Namal) hem geçmişiyle yüzleşmesini hem de hayatını geri alma çabasını merkeze alan dizi; derinlikli karakterleri ve dramatik yapısıyla izleyicilerin beğenisini kazanmaya hazırlanıyor!

  • Gözleri Karadeniz - ATV

    ATV ekranlarında izleyiciyle buluşacak, yapımını O3 Medya'nın, yapımcılığını Saner Ayar'ın üstlendiği, yeni sezonun projelerinden Gözleri KaraDeniz'in başrollerini Halit Özgür Sarı ve Özge Yağız'ın paylaşıyor. Yönetmen koltuğunda Altan Dönmez ve Orkun Çatak'ın oturduğu dizi, Karadeniz'in asi sularından İstanbul'un karanlık sokaklarına uzanan sürükleyici bir aşk ve mücadele hikâyesini ekrana taşıyacak. Merkezinde Azil (Halit Özgür Sarı) ve Güneş (Özge Yağız)'in imkansız aşkı bulunan yapımın oyuncu kadorosunda Mehmet Özgür, Yonca Şahinbaş, Mustafa Açılan, Erol Babaoğlu, Ebru Aykaç, Eren Ören, Osman Albayrak, Onur Özaydın, Gizem Arıkan, Berk Ali Çatal, Türkü Su Demirel, Özgür Çınar Deveci ve Ayten Uncuoğlu gibi isimler bulunuyor.

