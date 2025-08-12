Televizyon rehberi: Yeni başlayacak diziler

Veliaht - Show TV

Show TV'nin merakla beklenen, 'Faro'nun imzasını taşıyan, yapımcılığını Yamaç Okur'un üstlendiği dizisi 'Veliaht' Eylül'de seyircilerle buluşmaya hazırlanıyor. Yeni sezonun çok konuşulacak projelerinden olmaya aday dizi, aile bağları, geçmiş sırlar, iktidar, aşk ve intikam temalarını sorgulatacak dikkat çekici senaryosu ve güçlü oyuncu kadrosuyla ekranlara damgasını vuracak. Esenler Otogarı'nda geçen aile içi güç savaşlarını ve büyük bir aşk öyküsünü izleyicilere aktaracak dizinin oyuncu kadrosunda Akın Akınözü, Serra Arıtürk, Ercan Kesal, Erkan Kolçak Köstendil, Hazal Türesan, Derya Karadaş, Tansu Biçer, Bora Akkaş, Erdem Şenocak, Arif Pişkin, Ayşegül Ünsal, Burak Altay, Kayhan Açıkgöz, Sabahattin Yakut, Selin Köseoğlu, Selin Dumlugöl, Volkan Kıran ve Ufkum Kalaoğlu gibi usta ve genç isimler buluşuyor. Özgün hikayesinde Tunahan Kurt imzası olan, senaryosunu Berrin Tekdemir, Necip Güleçer, Tunahan Kurt'un beraber yazdığı 'Veliaht'ın yönetmen koltuğunda ise Sinan Öztürk oturuyor.

Veliah'ın hikayesi...

Zülfikar Karslı, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle otogardaki eski gücünü yitirirken, herkes gözünü yurt dışından döneceği söylenen oğlu Zafer'e dikmiştir. Babasından kalan borçlarla boğuşan seyyar tamirci Timur'un yolu bu sırlarla dolu aileyle kesişir ve hiç bilmediği bir kaderin içine, Zülfikar Karslı'nın veliahtı Zafer Karslı olarak adım atar. Zülfikar'ın çocukları Kudret, Derya, Cennet, Zafer ve Zafer'in eşi Reyhan için artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Aile bağları, geçmiş sırlar, iktidar, aşk ve intikam temalarıyla dikkat çekici senaryosu ve güçlü oyuncu kadrosuyla bu sezonun en çok konuşulmaya aday dizisi 'Veliaht' Eylül'de Show TV'de başlıyor!